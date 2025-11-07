Samahara Lobatón sorprende al poner en venta su cuenta de Instagram por 6000 dólares y causa furor entre fans.

El anuncio de Samahara Lobatón sobre la venta de una de sus cuentas de Instagram con 60 mil seguidores “orgánicos 100%” por 6000 dólares ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de espectáculos peruanos. La influencer, hija de Melissa Klug, sorprendió a su audiencia al publicar en sus historias de Instagram la oferta, que rápidamente se viralizó por el elevado precio y la seguridad con la que defendió el valor de su comunidad digital.

La joven dejó claro que sus seguidores son reales y no comprados, una distinción que buscó remarcar en su mensaje: “Se vende IG con 60 mil seguidores (orgánicos 100%). No (emoji de sapo). 6 mil dólares”.

La reacción no tardó en llegar. Usuarios y seguidores expresaron opiniones divididas: mientras algunos consideraron excesivo el monto solicitado, otros defendieron el precio argumentando que una audiencia construida sin bots ni publicidad engañosa puede tener un valor significativo para marcas o figuras públicas interesadas en acceder a una comunidad ya establecida.

La práctica de vender cuentas con seguidores “orgánicos” se ha vuelto cada vez más común entre creadores de contenido, aunque advierte que estas transacciones pueden contravenir las normas de plataformas como Instagram, lo que representa un riesgo tanto para el comprador como para el vendedor.

No es la primera vez que Samahara Lobatón recurre a la venta de sus redes sociales como fuente de ingresos. En ocasiones anteriores ya había ofrecido una cuenta de TikTok por S/ 4300 y otra de Instagram por 4500 dólares. Estas operaciones, según la propia influencer, le han permitido financiar proyectos personales y viajes.

Tras su reciente regreso de Estados Unidos y en el contexto de su maternidad por tercera vez, la joven ha optado por reducir su exposición pública y enfocarse en su vida familiar, lo que podría explicar su interés en desprenderse de cuentas que ya no utiliza activamente.

Expertos en marketing digital señalan que factores como el engagement real, el nicho de audiencia, el país de origen y la actividad reciente influyen en la cotización de una cuenta. Aunque 6000 dólares puede parecer elevado, algunos consideran que si la interacción es alta y el público está bien segmentado, el precio podría justificarse.

Samahara Lobatón y su advertencia a Bryan Torres por vivir cerca de Melissa Klug

En una reciente entrevista en el set de Magaly TV La Firme, Samahara Lobatón abordó aspectos de su vida familiar y la dinámica con su pareja, Bryan Torres. La influencer reveló que vive a una esquina de la casa de su madre, Melissa Klug, y que su entorno familiar es muy cercano y protector. “Vivo en la esquina de la casa de mi mamá. Mi hermana vive en la otra, mi abuela en la cuadra siguiente. Estamos todos cerca. Bryan un día se porta mal y salen todas mis hermanas”, comentó entre risas, dejando ver el ambiente de apoyo que la rodea.

Bryan Torres, por su parte, reconoció el respeto que siente por la familia de Samahara y recordó en tono de broma que “la señora ya me cuadró una vez y con eso bastó”. Ambos coincidieron en que su relación atraviesa una etapa de mayor madurez y tranquilidad, marcada por la fe y el respaldo de sus seres queridos. El cantante explicó que un giro espiritual fue clave para superar las crisis pasadas: “Nos sentamos a conversar a principios de año. Llamé a un amigo que asiste a una iglesia y le pedí ayuda. Yo le dije: ‘Ya fue todo’. En la iglesia se encuentra la paz”.

La entrevista también abordó cómo la pareja ha aprendido a manejar la confianza y los celos, especialmente por la exposición pública de Bryan. Samahara Lobatón sorprendió al afirmar que nunca ha revisado teléfonos en ninguna de sus relaciones, mostrando confianza en su pareja y en la estabilidad alcanzada. “Estoy en un punto de tranquilidad. Si voy a encontrar algo, igual lo harán público, porque las amantes ahora lo que quieren es que las vean. Ya no quieren estar ocultas”, expresó la influencer.

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mensaje de Samahara Lobatón a Melissa Klug tras la ruptura con Jesús Barco

Durante la misma aparición televisiva, la conductora Magaly Medina preguntó a Samahara Lobatón por la reciente ruptura de su madre, Melissa Klug, con Jesús Barco. La joven optó por no entrar en polémicas y respondió con serenidad: “De ese tema no tengo nada que hablar. Mi mamá sabe que la amo, pero no voy a opinar. Ella saldrá a aclararlo”, declaró.

Con estas palabras, Samahara dejó claro que prefiere mantener la privacidad sobre asuntos familiares delicados, aunque reafirmó el amor y respeto que siente por su madre.

La entrevista concluyó en un ambiente distendido, en el que la pareja de Samahara Lobatón y Bryan Torres fue reconocida por la conductora por el cambio en su relación y la búsqueda de paz familiar.