Christian Domínguez recibe advertencia del colegio de Camila por participar en campaña de Alejandra Baigorria: “Es menor de edad”

La ausencia de la joven en clases por su debut como modelo generó una advertencia formal, dejando claro que la educación va primero y que podrían intervenir las autoridades si se repite la situación

Una advertencia formal del colegio a Christian Domínguez por la ausencia de su hija Camila Domínguez, quien participó como modelo en la nueva colección de Alejandra Baigorria, ha sido revelado por el cantante de cumbia. Según explicó, la institución educativa llamó la atención al cantante y le advirtió que, si la inasistencia por motivos laborales se repite, especialmente en fechas de exámenes, podría intervenir la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), subrayando la importancia de la asistencia escolar y el cumplimiento de las normas para estudiantes menores de edad.

Domínguez relató en entrevista con Kurt Villavicencio, en ‘Préndete’, que la situación se originó cuando Camila, de 16 años, viajó junto a su madre, Melanie Martínez, y Baigorria para participar en la campaña de la marca de ropa de la empresaria. El cantante explicó que la ausencia ocurrió durante un día de semana y que la justificación presentada por la madre no fue suficiente para evitar el llamado de atención del colegio.

“Me pude acercar al colegio a hablar con la directora, recibí una llamada de atención porque mi hija no puede faltar al colegio por un trabajo, es menor de edad”, declaró Domínguez, quien también señaló que desconocía la participación de su hija en la campaña hasta que lo vio en redes sociales. El colegio le advirtió que, si la situación se repite, podría derivar en una denuncia ante la DEMUNA.

El cantante aclaró que no se opone a que su hija trabaje, siempre que cuente con la autorización de uno de los padres y que su bienestar esté garantizado. Además, enfatizó que Camila no necesita trabajar para costear sus estudios, desmintiendo versiones previas sobre supuestas necesidades económicas.

Alejandra Baigorria elige a Camila Domínguez como modelo de su nueva colección

La decisión de Alejandra Baigorria de presentar a Camila Domínguez como imagen principal de su colección ‘Verano 2026′ generó sorpresa y comentarios en redes sociales. En un video difundido en sus plataformas, la empresaria elogió la elegancia y naturalidad de la joven, quien desfiló para la marca AB Ropa.

“Camila. Hermosa Camila Domínguez para ustedes. Espectacular. Vueltita, vueltita. La nueva imagen de Alejandra Baigorria Ropa”, expresó Baigorria en la presentación. La elección de Camila fue recibida con mensajes de apoyo y reconocimiento por parte de los seguidores de Baigorria, quienes destacaron la oportunidad brindada a la adolescente para abrirse camino en el modelaje.

Este paso representa para Camila una oportunidad profesional, más allá de las polémicas familiares y mediáticas que la han rodeado en los últimos meses. No obstante, la campaña también atrajo críticas desde el ámbito televisivo.

Magaly Medina, en su programa ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó la decisión de Baigorria y sugirió que la empresaria buscaba notoriedad al vincular su marca con la hija de Domínguez. Medina también criticó el vestuario elegido para la joven y señaló que Baigorria no había convocado a su propia hermana para trabajar en la empresa, insinuando tensiones familiares en el entorno de la empresaria.

Alejandra Baigorria defiende a Camila y a Melanie Martínez tras la denuncia de Christian Domínguez

En medio de la controversia, Alejandra Baigorria defendió públicamente a Camila y a su madre, Melanie Martínez, tras la denuncia presentada por Christian Domínguez por presunta violencia psicológica. En declaraciones recogidas por América Espectáculos, Baigorria calificó la acusación como “exagerada” y consideró que el cantante estaría buscando la custodia de la menor.

“Me parece jalado de los pelos, no entiendo. Me imagino que Christian lo que está pidiendo es que la niña viva con él, pero si no la llama... Está haciendo esta denuncia para quitarle la patria potestad a la mamá, porque una denuncia de violencia es para eso, cuando la mamá la ha criado toda la vida”, afirmó la empresaria.

Baigorria relató que, tras compartir tiempo con Camila y Melanie, pudo constatar la madurez de la adolescente y la relación respetuosa entre madre e hija.

“La madurez que tiene esa niña... sabe lo que quiere, quiere ser abogada, está trabajando para pagar sus estudios, quiere salir del país, estudiar. Tiene muy claro todo como para que sea manipulable. Y a Melanie la vi como un pan de Dios, más bien la vi con menos carácter que a la misma hija”, sostuvo Baigorria, quien insistió en que Camila, a sus 16 años, tiene la capacidad de tomar decisiones propias.

La empresaria también advirtió que judicializar el conflicto familiar podría afectar emocionalmente a la menor y consideró que la situación debió resolverse en el ámbito privado. “Creo que Christian debe velar por el bienestar de su hija. Ella ha vivido toda la vida con su mamá y tiene 16 años y está bien ahí”, sentenció Baigorria, quien reiteró su respaldo a Melanie y Camila.

