Perú

Valor de apertura del euro en Perú este 6 de noviembre de EUR a PEN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
En lo que va del
En lo que va del año la moneda europea ha registrado altibajos. (Infobae)

El euro se negocia al inicio del día a 3,89 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,28% con respecto a los 3,87 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un ascenso 0,05%, de manera que en el último año todavía mantiene un ascenso del 0,12%.

Analizando este dato con el de días previos, con este dato frena la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (8,33%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

Proyecciones económicas de 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

EuroSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué se celebra el 6 de noviembre en el mundo: efemérides históricas y eventos destacados

Desde proclamaciones de independencia hasta avances científicos y tragedias, este día ha sido testigo de sucesos que transformaron sociedades

Qué se celebra el 6

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos del 6 de noviembre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Qué santo se conmemora hoy:

Fuerzas Armadas entregarán escopetas y entrenarán a miembros de comités de autodefensa en zonas en emergencia

Nueva ley fue aprobada por el Congreso y promulgada por insistencia sin la firma del presidente José Jerí. Ciudadanos pueden ser seleccionados para servir en un comité por un año como “servicio militar voluntario no acuartelado”

Fuerzas Armadas entregarán escopetas y

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

La dominicana Florangel Terrero señaló la deficiencia del estratega brasileño y opinó sobre la llegada de Natalia Málaga para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2025

Voleibolista de Géminis respaldó decisión

Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

El líder de Miss Grand International salió al frente y respondió a las declaraciones de la reina de belleza

Mr. Nawat se defiende y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Comisión de

Presidente de la Comisión de Ética justifica amenaza de Kira Alcarraz y critica a periodista: “El respeto tiene que ser mutuo”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nawat se defiende y

Mr. Nawat se defiende y asegura que nunca insultó a Miss México, Fátima Bosh

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Magaly Medina le recuerda a Christian Domínguez: “Ha afectado psicológicamente a varias mujeres, les ha sido infiel”

Samahara Lobatón confiesa que vive frente a Melissa Klug y le advierte a Bryan Torres: “Se porta mal y salen mis hermanas”

DEPORTES

Voleibolista de Géminis respaldó decisión

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025