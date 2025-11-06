Perú

Samahara Lobatón confiesa que vive frente a Melissa Klug y le advierte a Bryan Torres: “Se porta mal y salen mis hermanas”

La pareja contó cómo su fe y la cercanía familiar ayudaron a sanar su relación. “Vivimos a una esquina de mi mamá y estamos todos cerca”, reveló la modelo

Samahara Lobatón sobre el fin de la relación de Melissa Klug y Jesús Barco.

El reencuentro de Samahara Lobatón y Bryan Torres en el set de Magaly TV La Firme dejó ver un capítulo distinto en su historia. Lejos de los enfrentamientos mediáticos y los titulares cargados de drama, la pareja apareció más serena, con un tono de reconciliación y madurez que llamó la atención a la conductora Magaly Medina.

Ambos aseguraron que hoy su relación atraviesa una etapa de calma, marcada por la fe, la confianza y el apoyo familiar. La joven influencer sorprendió al hablar de su vida familiar y revelar que, aunque mantiene distancia mediática con su madre, Melissa Klug, todos continúan muy unidos.

Vivo en la esquina de la casa de mi mamá. Mi hermana vive en la otra, mi abuela en la cuadra siguiente. Estamos todos cerca. Bryan un día se porta mal y salen todas mis hermanas”, contó entre risas, dejando ver el entorno protector que la rodea.

Magaly sorprende con Samahara y
Magaly sorprende con Samahara y Bryan: “Qué cambio, ahora se nota paz entre ustedes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Bryan Torres revela que Melissa Klug ya conversó con él

Por su parte, Bryan Torres también se permitió bromear, pero sin perder el respeto hacia su suegra. “La señora ya me cuadró una vez y con eso bastó. Le tengo respeto y cariño a toda la familia”, confesó el cantante, provocando carcajadas en el set. La química entre ambos fue evidente, y hasta la propia Magaly Medina resaltó que se notaba una complicidad distinta, mucho más sana.

Detrás de ese cambio, la pareja reconoció que hubo un giro espiritual que marcó un antes y un después en su historia. Magaly, curiosa como siempre, quiso saber qué los llevó a transformar su relación. Fue Bryan quien lo explicó con franqueza: “Nos sentamos a conversar a principios de año. Llamé a un amigo que asiste a una iglesia y le pedí ayuda. Yo le dije: ‘Ya fue todo’. En la iglesia se encuentra la paz”, relató.

La periodista le preguntó si sentía que había “tocado fondo”, a lo que él respondió con honestidad: “Siento que sí. A veces no se necesita realmente pisar fondo, pero uno solo no puede enmendar sus pasos. Es imposible”.

Magaly sorprende con Samahara y
Magaly sorprende con Samahara y Bryan: “Qué cambio, ahora se nota paz entre ustedes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Samahara, con voz suave, pero firme, contó que fue Bryan quien la invitó a acompañarlo en ese proceso. “Yo no iba antes a una iglesia. Él me dijo: ‘Vamos, quiero que conozcas lo que yo conocí antes’”, confesó, dejando entrever que ese paso fue clave para reencontrarse como pareja.

Desde entonces, ambos aseguran que su dinámica cambió por completo. Los conflictos quedaron atrás y hoy priorizan su vida espiritual y familiar. “En la iglesia encontramos paz, calma y propósito”, reafirmó Bryan, quien agregó que este cambio no fue instantáneo, sino fruto de conversaciones, paciencia y compromiso.

Uno de los temas más comentados de la entrevista fue cómo han aprendido a manejar la confianza y los celos, especialmente considerando la exposición pública del músico. Magaly Medina recordó con ironía: “Antes las fans se te acercaban, querían subir al bus...”, insinuando los momentos de tensión que solían vivir.

Magaly sorprende con Samahara y
Magaly sorprende con Samahara y Bryan: “Qué cambio, ahora se nota paz entre ustedes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Samahara Lobatón niega revisar el celular de Bryan Torres

Bryan respondió con claridad: “Nunca pasó. Está prohibido subir al bus. Hoy en día estamos centrados en el trabajo y la familia. Hacemos oídos sordos a los chismes”, dijo con firmeza, dejando claro que su prioridad ha cambiado.

Cuando la conversación se tornó más ligera, Samahara sorprendió al revelar su nivel de confianza. “Tan buena soy que nunca he revisado teléfonos. Nunca, ni en esta relación, ni en ninguna otra”, aseguró.

Magaly sorprende con Samahara y
Magaly sorprende con Samahara y Bryan: “Qué cambio, ahora se nota paz entre ustedes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly, divertida, insistió en tono pícaro: “¿Ni cuándo está durmiendo, roncando, no dices: ‘Uy, ups’?”Pero Samahara mantuvo su posición. “No. Estoy en un punto de tranquilidad. Si voy a encontrar algo, igual lo harán público, porque las amantes ahora lo que quieren es que las vean. Ya no quieren estar ocultas”, expresó, dejando entrever su madurez y su experiencia con la exposición mediática.

El momento fue uno de los más comentados de la noche, no solo por las declaraciones, sino porque ambos se mostraron más conectados y cómplices. Magaly Medina cerró la entrevista con un mensaje alentador: “Me alegra verlos en otra etapa. Ojalá sigan por ese camino”.

Magaly sorprende con Samahara y
Magaly sorprende con Samahara y Bryan: “Qué cambio, ahora se nota paz entre ustedes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

