Perú

Qué se celebra el 6 de noviembre en el Perú: una fecha que revela los cimientos y desafíos de la nación

Acontecimientos históricos y figuras clave convergen en esta fecha, mostrando cómo el devenir político, social y cultural ha forjado la identidad y los dilemas contemporáneos del país

Guardar
Desde reformas coloniales hasta hitos
Desde reformas coloniales hasta hitos en la política, la medicina y el arte, este día reúne episodios que han dejado huella en la identidad y el desarrollo del país a lo largo de los siglos (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de noviembre reúne hechos que marcaron la historia peruana en distintos siglos. En 1569 llegó a Lima el virrey Francisco de Toledo, quien reformó el sistema colonial.

En 1881 fue arrestado el presidente provisional Francisco García-Calderón por resistirse a la cesión de territorios ante Chile. En 1922 nació el médico cusqueño Uriel García, pionero en salud pública.

En 1940 vino al mundo el jurista Enrique Bernales, figura clave en la defensa de los derechos humanos. En 2005 Alberto Fujimori arribó a Chile antes de ser extraditado, y en 2023 falleció Iván Cruz, ícono del bolero peruano.

6 de noviembre de 1569 - Francisco de Toledo llega a Lima y transforma el Virreinato del Perú

El arribo de Francisco de
El arribo de Francisco de Toledo en 1569 marcó el inicio de una profunda reorganización del virreinato peruano, cuyas instituciones sentaron las bases del sistema colonial. (Pintor no identificado)

Francisco de Toledo asumió como quinto virrey del Perú el 6 de noviembre de 1569, designado por Felipe II. Su mandato, que duró hasta 1581, consolidó la estructura política y económica del virreinato.

Impulsó una visita general en 1570 para conocer las condiciones del territorio y promulgó en 1573 las “Ordenanzas del Perú para un buen gobierno”.

Toledo sucedió a Lope García de Castro y es recordado como el gran organizador del sistema colonial, estableciendo instituciones que definieron la administración virreinal durante más de un siglo.

6 de noviembre de 1881 — La detención del presidente provisional Francisco García-Calderón Landa por su firmeza ante Chile

García-Calderón fue arrestado y deportado
García-Calderón fue arrestado y deportado en 1881 por mantener su negativa a firmar un tratado de paz con cesión territorial, defendiendo la soberanía nacional. (grau.pe)

Francisco García-Calderón Landa, elegido presidente provisional del Perú en marzo de 1881 durante la ocupación chilena de Lima, fue arrestado y deportado a Chile el 6 de noviembre de ese año.

Era reacio a firmar un tratado de paz que implicara entrega territorial de Tarapacá o Arica. A pesar de la presión militar y diplomática, sostuvo que no subordinaba la soberanía peruana.

La detención puso fin a su gobierno de La Magdalena y lo confinó como prisionero en Chile, desde donde continuó ejerciendo su influencia por correspondencia.

6 de noviembre de 1922 — Nacimiento de Uriel García Cáceres, médico e investigador peruano

Uriel García, nacido en 1922,
Uriel García, nacido en 1922, transformó la salud peruana al impulsar políticas de prevención y educación médica que salvaron miles de vidas en todo el país. (PUCH)

Uriel García Cáceres nació en Cusco el 6 de noviembre de 1922. Fue ministro de Salud del Perú entre 1980 y 1982, durante cuyo mandato impulsó con éxito la campaña de rehidratación oral, conocida como “la bolsita salvadora”, que salvó vidas en crisis sanitarias.

También se destacó como patólogo, investigador de la paleopatología andina y profesor de Medicina.

Fundó la cátedra Pedro Weiss en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y promovió el uso de medicamentos genéricos. Ese día marca el inicio de la vida de uno de los referentes de la salud pública peruana.

6 de noviembre de 1940 — nace Enrique Bernales, constitucionalista, senador y defensor de los derechos humanos

El jurista Enrique Bernales, nacido
El jurista Enrique Bernales, nacido en 1940, destacó como senador, académico y defensor de los derechos humanos en una época de intensos cambios políticos. (PUCP)

Enrique Martín Bernales Ballesteros nació el 6 de noviembre de 1940 en Lima. Fue abogado especializado en derecho constitucional, catedrático universitario y político por Izquierda Unida, elegido senador entre 1980 y 1992.

Durante esos años participó activamente en la representación parlamentaria de la izquierda. Más tarde integró la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre 2001 y 2003.

Falleció el 24 de noviembre de 2018 a los 78 años. Su legado abarca la academia, la defensa de la democracia y la justicia social.

6 de noviembre de 2005 - Alberto Fujimori llega a Chile y comienza su camino hacia la extradición

Alberto Fujimori sorprendió al mundo
Alberto Fujimori sorprendió al mundo el 6 de noviembre de 2005 al aterrizar en Chile, hecho que marcó el inicio del proceso judicial que lo devolvería al Perú. (AFP)

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori arribó sorpresivamente a Santiago de Chile tras años de exilio en Japón.

Su llegada provocó un inmediato conflicto diplomático y fue detenido por la PDI en un hotel de la capital. El exmandatario buscaba evitar la justicia peruana y planear su regreso político, confiando en que Chile no lo extraditaría.

Sin embargo, el proceso judicial avanzó durante dos años y culminó en septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema chilena aprobó su entrega al Perú para responder por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

6 de noviembre de 2023 — Fallecimiento de Iván Cruz, reconocido cantante de boleros

Iván Cruz, el bolerista del
Iván Cruz, el bolerista del alma peruana, partió el 6 de noviembre de 2023 dejando un legado musical que trascendió fronteras y corazones en toda Latinoamérica. (Andina)

Iván Cruz (Víctor Francisco de la Cruz Dávila), nacido el 10 de enero de 1946 en el Callao, falleció el 6 de noviembre de 2023 a los 77 años.

Fue un destacado intérprete y compositor peruano de boleros consagrado en Latinoamérica, autor de éxitos como «Me dices que te vas», «Vagabundo», «Ajena» y «Brindo».

A lo largo de su carrera, obtuvo múltiples discos de oro y platino, y combinó su labor artística con la fe evangélica, tras superar problemas con el alcohol. Su partida marcó el fin de una era para el género romántico en el país.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina celebra el matrimonio civil de Natalia Salas y revela detalles de su boda: “Se casó feliz de la vida”

En ‘Magaly TV La Firme’, la conductora mostró las imágenes del evento, destacó el elegante look de la novia y felicitó a la pareja por este paso, mientras la actriz continúa su valiente lucha

Magaly Medina celebra el matrimonio

Resultados de la Tinka del 5 de noviembre de 2025

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

Resultados de la Tinka del

Resultados del Gana Diario: números ganadores del 5 de noviembre

Esta lotería peruana realiza un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números

Cuáles son los vuelos retrasados en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy 6 de noviembre

Todos los días el aeropuerto peruano recibe en sus instalaciones a miles de pasajeros; conoce cuál es el estatus de los vuelos de salida de hoy

Cuáles son los vuelos retrasados

Remedio casero para aliviar el dolor de garganta con solo dos ingredientes

Esta combinación, usada como enjuague o gárgara, es conocida por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias, y puede ayudar a calmar las molestias en poco tiempo

Remedio casero para aliviar el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bettsy Chávez se pronuncia desde

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina celebra el matrimonio

Magaly Medina celebra el matrimonio civil de Natalia Salas y revela detalles de su boda: “Se casó feliz de la vida”

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva ceremonia civil: “Oficialmente señora Coloma”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

Ranking Netflix Perú: conoce cuáles son las películas más populares del momento

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 5

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fútbol como motor de unión y transformación: las claves de Gianni Infantino en el America Business Forum

Natalia Málaga reconoce su temperamento y define su método en Géminis: “Mi actitud puede ser efusiva, no creo tener algún problema”

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1