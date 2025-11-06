Qué se celebra el 6 de noviembre en el Perú: una fecha que revela los cimientos y desafíos de la nación

Desde reformas coloniales hasta hitos en la política, la medicina y el arte, este día reúne episodios que han dejado huella en la identidad y el desarrollo del país a lo largo de los siglos (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 6 de noviembre reúne hechos que marcaron la historia peruana en distintos siglos. En 1569 llegó a Lima el virrey Francisco de Toledo, quien reformó el sistema colonial.

En 1881 fue arrestado el presidente provisional Francisco García-Calderón por resistirse a la cesión de territorios ante Chile. En 1922 nació el médico cusqueño Uriel García, pionero en salud pública.

En 1940 vino al mundo el jurista Enrique Bernales, figura clave en la defensa de los derechos humanos. En 2005 Alberto Fujimori arribó a Chile antes de ser extraditado, y en 2023 falleció Iván Cruz, ícono del bolero peruano.

6 de noviembre de 1569 - Francisco de Toledo llega a Lima y transforma el Virreinato del Perú

El arribo de Francisco de Toledo en 1569 marcó el inicio de una profunda reorganización del virreinato peruano, cuyas instituciones sentaron las bases del sistema colonial. (Pintor no identificado)

Francisco de Toledo asumió como quinto virrey del Perú el 6 de noviembre de 1569, designado por Felipe II. Su mandato, que duró hasta 1581, consolidó la estructura política y económica del virreinato.

Impulsó una visita general en 1570 para conocer las condiciones del territorio y promulgó en 1573 las “Ordenanzas del Perú para un buen gobierno”.

Toledo sucedió a Lope García de Castro y es recordado como el gran organizador del sistema colonial, estableciendo instituciones que definieron la administración virreinal durante más de un siglo.

6 de noviembre de 1881 — La detención del presidente provisional Francisco García-Calderón Landa por su firmeza ante Chile

García-Calderón fue arrestado y deportado en 1881 por mantener su negativa a firmar un tratado de paz con cesión territorial, defendiendo la soberanía nacional. (grau.pe)

Francisco García-Calderón Landa, elegido presidente provisional del Perú en marzo de 1881 durante la ocupación chilena de Lima, fue arrestado y deportado a Chile el 6 de noviembre de ese año.

Era reacio a firmar un tratado de paz que implicara entrega territorial de Tarapacá o Arica. A pesar de la presión militar y diplomática, sostuvo que no subordinaba la soberanía peruana.

La detención puso fin a su gobierno de La Magdalena y lo confinó como prisionero en Chile, desde donde continuó ejerciendo su influencia por correspondencia.

6 de noviembre de 1922 — Nacimiento de Uriel García Cáceres, médico e investigador peruano

Uriel García, nacido en 1922, transformó la salud peruana al impulsar políticas de prevención y educación médica que salvaron miles de vidas en todo el país. (PUCH)

Uriel García Cáceres nació en Cusco el 6 de noviembre de 1922. Fue ministro de Salud del Perú entre 1980 y 1982, durante cuyo mandato impulsó con éxito la campaña de rehidratación oral, conocida como “la bolsita salvadora”, que salvó vidas en crisis sanitarias.

También se destacó como patólogo, investigador de la paleopatología andina y profesor de Medicina.

Fundó la cátedra Pedro Weiss en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y promovió el uso de medicamentos genéricos. Ese día marca el inicio de la vida de uno de los referentes de la salud pública peruana.

6 de noviembre de 1940 — nace Enrique Bernales, constitucionalista, senador y defensor de los derechos humanos

El jurista Enrique Bernales, nacido en 1940, destacó como senador, académico y defensor de los derechos humanos en una época de intensos cambios políticos. (PUCP)

Enrique Martín Bernales Ballesteros nació el 6 de noviembre de 1940 en Lima. Fue abogado especializado en derecho constitucional, catedrático universitario y político por Izquierda Unida, elegido senador entre 1980 y 1992.

Durante esos años participó activamente en la representación parlamentaria de la izquierda. Más tarde integró la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre 2001 y 2003.

Falleció el 24 de noviembre de 2018 a los 78 años. Su legado abarca la academia, la defensa de la democracia y la justicia social.

6 de noviembre de 2005 - Alberto Fujimori llega a Chile y comienza su camino hacia la extradición

Alberto Fujimori sorprendió al mundo el 6 de noviembre de 2005 al aterrizar en Chile, hecho que marcó el inicio del proceso judicial que lo devolvería al Perú. (AFP)

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori arribó sorpresivamente a Santiago de Chile tras años de exilio en Japón.

Su llegada provocó un inmediato conflicto diplomático y fue detenido por la PDI en un hotel de la capital. El exmandatario buscaba evitar la justicia peruana y planear su regreso político, confiando en que Chile no lo extraditaría.

Sin embargo, el proceso judicial avanzó durante dos años y culminó en septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema chilena aprobó su entrega al Perú para responder por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

6 de noviembre de 2023 — Fallecimiento de Iván Cruz, reconocido cantante de boleros

Iván Cruz, el bolerista del alma peruana, partió el 6 de noviembre de 2023 dejando un legado musical que trascendió fronteras y corazones en toda Latinoamérica. (Andina)

Iván Cruz (Víctor Francisco de la Cruz Dávila), nacido el 10 de enero de 1946 en el Callao, falleció el 6 de noviembre de 2023 a los 77 años.

Fue un destacado intérprete y compositor peruano de boleros consagrado en Latinoamérica, autor de éxitos como «Me dices que te vas», «Vagabundo», «Ajena» y «Brindo».

A lo largo de su carrera, obtuvo múltiples discos de oro y platino, y combinó su labor artística con la fe evangélica, tras superar problemas con el alcohol. Su partida marcó el fin de una era para el género romántico en el país.