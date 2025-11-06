Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este viernes, 07 de noviembre es:

Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 33ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 22ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

El estado del tiempo más común en Tarapoto

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Tarapoto, conocida como la "Ciudad de las Palmeras" en la selva alta amazónica de Perú, cuenta con varios atractivos turísticos populares que destacan por su belleza natural, aventura y riqueza cultural, entre los más populares se encuentran:

Laguna Azul: ubicada a 53 km de Tarapoto (90 min en carretera y 20 min en bote), esta laguna de aguas cristalinas es ideal para deportes acuáticos, pesca y relajación. Rodeada de selva, cuenta con hoteles, restaurantes y el parque acuático inflable más grande de Sudamérica (Yakupark).

Catarata de Ahuashiyacu: a 14 km del centro, en la Cordillera Escalera, esta catarata de 40 metros es accesible por una carretera pavimentada y un sendero corto. Rodeada de bosque tropical, es hogar del gallito de las rocas y perfecta para caminatas y baños refrescantes. Es uno de los destinos más visitados por su facilidad de acceso.

Catarata de Huacamaillo: situada a unos 20 km de Tarapoto, esta catarata requiere una caminata de 1-2 horas a través de la selva, lo que la hace ideal para amantes de la aventura. Sus aguas cristalinas y el entorno natural ofrecen una experiencia inmersiva en la Amazonía.

Lamas: a 22 km de Tarapoto, esta ciudad está dividida en una meseta indígena (comunidad quechua-lamista) y otra mestiza, con arquitectura y tradiciones únicas. Su castillo, mercado y festividades culturales la convierten en un destino para explorar la herencia amazónica.

Centro Urku: un centro de conservación y educación ambiental cerca de Tarapoto que rescata animales silvestres como jaguares, tapires y guacamayos. No es un zoológico, ya que busca reintroducir a los animales en su hábitat, ofreciendo una experiencia educativa sobre la biodiversidad amazónica.

Fábrica de Chocolate Orquídea: ubicada a las afueras de Tarapoto, esta fábrica artesanal permite a los visitantes conocer el proceso de producción de chocolate orgánico, desde el cacao hasta el producto final. Ofrece degustaciones y talleres, siendo un atractivo para los amantes de la gastronomía.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTarapotoSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

CCL en CADE Ejecutivos 2025: “Sería buena idea encargar las cárceles al sector privado, y no solo su construcción”, señala De la Tore

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima apuesta por mecanismos mixtos para destrabar proyectos detenidos y modernizar el país, con un foco sostenido para controlar el déficit fiscal y garantizar la continuidad de las inversiones

CCL en CADE Ejecutivos 2025:

CORPAC suspende operaciones aéreas en Pisco por condiciones meteorológicas adversas que afectan vuelos turísticos

La medida, adoptada por seguridad, afecta los vuelos turísticos e instructivos sobre las Líneas de Nasca

CORPAC suspende operaciones aéreas en

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

La cantante adelantó que revelará cómo fue su reunión con el conductor y su hija, en una entrevista donde confesará entre lágrimas lo que vivió y cómo enfrenta las secuelas de una relación marcada por el dolor

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

La cantante se refirió a la denuncia del cumbiambero contra la mamá de su hija mayor y pidió que piense primero en la adolescente.

Pamela Franco se pronuncia tras

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

La bailarina sorprendió al hablar sobre la relación especial que tuvo con la adolescente, recordando momentos entrañables y dejando claro que mantiene el mejor deseo para ella y su madre.

Isabel Acevedo rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CADE 2025: ¿Qué buscan los

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

Rafael López Aliaga propone crear una criptomoneda peruana y una empresa estatal para exportar autos eléctricos desde Puno

Rafael López propone someter a referéndum cadena perpetua para policías, jueces y fiscales corruptos

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo y plantea 19 años si se le condena por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez contará detalles inéditos

Melanie Martínez contará detalles inéditos de su encuentro con Christian Domínguez esta noche en Magaly TV La Firme

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez

Abogado de Pamela López anuncia acción penal contra Christian Cueva tras presunto incumplimiento judicial

Alejandra Baigorria defiende a Melanie Martínez y su hija tras denuncia de Christian: “Está jalado de los pelos”

DEPORTES

Jairo Vélez espera continuar en

Jairo Vélez espera continuar en Universitario: “Me quiero quedar, eso no hay duda, aunque no depende de mí”

Emotiva pedida de matrimonio a Zoila La Rosa: la voleibolista peruana fue sorprendida en pleno partido en Francia

Las impactantes cifras de Paolo Guerrero que confirman su plenitud goleadora con Alianza Lima al borde de los 42 años

José Carvallo se pronunció ante posible llegada de Christian Cueva a Universitario y si es que encajaría en el plantel: “No hay forma que se desvíe”

Técnico Otávio Machado desmiente a presidente de Géminis tras ser despedido: “No creen en mi trabajo, otros comentarios son mentiras”