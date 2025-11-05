Perú

Precio del dólar con caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 6 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Precio del dólar hoy jueves 6 de noviembre en Perú. El tipo de cambio ha cerrado ayer con caída y llegó a S/3,3705, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,360
  • Venta: S/3,390

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,371
  • Venta: S/3,381

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias del BCRP

  • 01:30 pm: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar.
  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,3705
  • 01:27 pm: Se colocaron S/ 2 300 millones de Repo de Valores Overnight a una tasa promedio de 4,47 por ciento.
  • 01:20 pm: Se colocaron S/ 200 millones de Depósitos del Tesoro Público a 2 meses a una tasa promedio de 4,50 por ciento.
  • 01:10 pm: Se colocaron S/ 500 millones de Depósitos del Tesoro Público a 3 meses a una tasa promedio de 4,66 por ciento.
  • 01:05 pm: El BCRP compró BTP 12AGO2037 por S/ 30 millones a una tasa de interés promedio de 6,38 por ciento.
  • 01:05 pm: El BCRP compró BTP 12AGO2035 por S/ 30 millones a una tasa de interés promedio de 6,07 por ciento.
  • 12:55 pm: Se colocaron Repo de monedas (Regular) al plazo de 3 meses por S/ 500 millones a la tasa promedio de 4,77 por ciento.
  • 12:32 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Repo de monedas (Regular) al plazo de 3 meses por S/ 500 millones.
  • 12:31 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos del Tesoro Público a 2 meses S/ 200 millones, (b) Depósitos del Tesoro Público a 3 meses S/ 500 millones y (c) Repo de Valores Overnight S/ 2 300 millones.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Compra BTP 12AGO2035 por S/ 30 millones y (b) Compra BTP 12AGO2037 por S/ 30 millones.
  • 12:00 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 10 500 millones.
  • 11:05 pm: Se colocaron S/ 10 millones de CD BCRP a 18 meses a una tasa promedio de 3,90 por ciento.
  • 10:05 am: Se colocaron S/ 3 000 millones de Repo de Valores Overnight a una tasa promedio de 4,46 por ciento.
  • 09:30 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 18 meses S/ 10 millones y (b) Repo de Valores Overnight S/ 3 000 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 7 500 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 5 800 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 26 millones, (c) Depósitos del Tesoro Público S/ 700 millones, (d) Repo de monedas (Regular) S/ 500 millones y (e) Swap Cambiario Venta S/ 350 millones.

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

La resistencia del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

