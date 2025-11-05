Perú

Agentes de IA: productividad, transformación y nuevos desafíos

Toman decisiones, ejecutan acciones y aprenden con mínima o ninguna supervisión humana

Guardar
Un hombre y una figura
Un hombre y una figura robótica se comunican a través de una interfaz digital, intercambiando iconos y datos en un entorno futurista. La imagen ilustra el avance de la inteligencia artificial y su integración en la vida cotidiana, destacando la colaboración entre humanos y máquinas en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, casi todas las organizaciones aspiran a convertirse en empresas impulsadas por inteligencia artificial. Sin embargo, solo el 1% se considera realmente madura para adoptarla, según McKinsey. Y mientras la industria evoluciona rápidamente de chatbots a copilotos y ahora a agentes autónomos de IA —también llamados sistemas agénticos—, las empresas que no actúen pronto corren el riesgo de quedarse atrás.

Estos agentes no solo generan texto o responden preguntas. Toman decisiones, ejecutan acciones y aprenden con mínima o ninguna supervisión humana. Gartner predice que para 2028, el 33% de las aplicaciones empresariales incorporarán IA agéntica, permitiendo que hasta el 15% de las decisiones laborales cotidianas se tomen de forma autónoma.

El impacto ya es tangible

Los agentes autónomos están comenzando a transformar procesos en múltiples sectores. En atención al cliente, brindan soporte 24/7 y resuelven una amplia variedad de consultas. En logística, optimizan inventarios y automatizan tareas repetitivas. En recursos humanos, seleccionan currículums, agendan entrevistas y agilizan la contratación.

Un caso destacado en América Latina es el de Grupo Falabella en Colombia, que al integrar un agente basado en IA con WhatsApp, logró que más del 70% de las consultas sobre pedidos se resolvieran por esta vía en solo tres semanas. Esto no solo redujo la carga operativa, sino que también mejoró significativamente la experiencia del cliente.

Una fuerza laboral aumentada

El verdadero potencial de esta tecnología no es reemplazar, sino complementar al talento humano. Al hacerse cargo de tareas repetitivas, los agentes permiten que los equipos se concentren en funciones estratégicas, creativas y de mayor valor agregado. Esto se traduce en mayor productividad, eficiencia operativa y escalabilidad.

Deloitte estima que el 25% de las compañías que hoy usan IA generativa lanzarán pilotos de IA agéntica este año. La carrera no ha hecho más que comenzar.

Confianza, ética y supervisión

Como toda tecnología emergente, los agentes autónomos traen consigo desafíos importantes. La confianza es uno de ellos. Según Salesforce, el 93% de los trabajadores de oficina no considera totalmente confiables los resultados de la IA en tareas laborales. Y el 60% de los consumidores cree que, a medida que esta tecnología avanza, la confianza se vuelve más importante que nunca.

Para avanzar con solidez, las organizaciones deben garantizar que sus sistemas de IA estén entrenados con datos precisos, sean respetuosos de la privacidad y operen bajo marcos éticos claros. La transparencia sobre cómo funcionan los agentes —y la rendición de cuentas sobre sus acciones— será crucial para fortalecer la confianza de usuarios, colaboradores y reguladores.

Hacia una adopción responsable

La implementación exitosa de esta tecnología requiere un enfoque multilateral. Gobiernos, empresas, sociedad civil y academia deben trabajar juntos para establecer directrices claras y salvaguardas sólidas. También se necesita invertir en formación continua, de modo que los equipos humanos comprendan cómo interactuar y colaborar con la IA, extrayendo su máximo valor.

Ya no se trata de si debemos adoptar agentes de IA, sino de cómo hacerlo de forma responsable, estratégica y con visión a largo plazo. Con marcos regulatorios adecuados, principios éticos robustos y talento bien preparado, podremos construir un futuro más productivo e inclusivo, impulsado por una fuerza laboral híbrida: humana y digital.

Temas Relacionados

IA}Inteligencia artificialProductividadOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Flor Polo recibe duras críticas por su postulación al Congreso: “Mi voto no lo tienes, debería estar gente capacitada, no sabe nada”

El conductor de televisión, Kurt Villavicencio ‘Metiche’, lanzó fuertes declaraciones sobre la candidatura de la hija de Susy Díaz y su preparación como aspirante al Congreso

Flor Polo recibe duras críticas

Equipos obsoletos y baños sin mantenimiento: Contraloría evidencia serias carencias en comisarías de Arequipa

La jornada de supervisión encabezada por el contralor César Aguilar evidenció las condiciones precarias en que operan varias comisarías de Arequipa. El operativo incluyó además hospitales, colegios y obras públicas paralizadas

Equipos obsoletos y baños sin

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

La modelo venezolana expresa profundos mensajes sobre su salud, su proceso de sanación interior y su deseo de reencontrarse consigo misma y con su fe

Korina Rivadeneira abandona el Perú

Beca 18 y la inteligencia artificial: cómo saber si puedes rendir el examen con un solo clic

Un chatbot permite a postulantes verificar en segundos si fueron seleccionados para el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, usando solo su nombre, apellido o DNI

Beca 18 y la inteligencia

Fiscalía solicita ampliar por 36 meses investigación contra Lilia Paredes y su entorno por presunta organización criminal

Entre los investigados figuran los hermanos de Lilia Paredes y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, señalados por presuntamente favorecer a empresas fachada en licitaciones millonarias

Fiscalía solicita ampliar por 36
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo señala que la

Pedro Castillo señala que la ruptura diplomática entre Perú y México es una “estupidez del fujicerronismo y la derecha”

Canciller Hugo de Zela acusa al gobierno de México de “constante intervención” en los asuntos internos del Perú

César Acuña: JNE rechaza su apelación y confirma que vulneró la neutralidad electoral por hacer proselitismo en Piura

Proponen crear protocolo para personas con discapacidad desaparecidas e incluirlas en la Alerta Amber para menores de edad

Hildebrandt llama “mediocre” al canciller por romper con México y recuerda que Perú no reclamó cuando Brasil asiló a Nadine Heredia

ENTRETENIMIENTO

Flor Polo recibe duras críticas

Flor Polo recibe duras críticas por su postulación al Congreso: “Mi voto no lo tienes, debería estar gente capacitada, no sabe nada”

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

¿Quién es Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de su bebé de siete meses?

Luisito Sánchez le responde a Leslie Moscoso: “Respeto a las madres de mis hijos, pero también podría contar mi verdad”

DEPORTES

José Jerí se presentó en

José Jerí se presentó en la VIDENA: visitó las obras de la Nueva Casa de la Bicolor acompañado de Agustín Lozano y Jean Ferrari

Cristian Carbajal y la exigencia en Sport Boys: “Ejerce una presión única, la gente te pide mucho sacrificio; pocos pueden jugar ahí”

Emilio Saba con Infobae Perú: el orgullo de representar a Palestina, su mirada a Gaza y cómo la grandeza del Sport Boys lo ayudó a ser internacional

Fabiana Távara ya destaca en Estados Unidos: peruana fue elegida mejor armadora en la ACCAC tras impresionante registro

Miguel Trauco confesó cómo se gestó la decisión del penal errado por Álex Valera en el repechaje: ”Hasta hoy me lamento”