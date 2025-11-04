Perú

Consulta cuáles es el estatus de tu vuelo en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy noviembre 4 de noviembre

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto peruano, esta información es de tu interés

Conozca cuáles son los status
Conozca cuáles son los status de los vuelos en el aeropuerto internacional de Lima, Perú con corte a las 6:00 horas de hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la ciudad de Lima, Perú, fue inaugurado en diciembre de 1965 y hasta hoy cuenta con cientos de operaciones aéreas, lo que lo hace la terminal más destacada del país. 

En junio pasado se presentó la nueva terminal para pasajeros, con una infraestructura moderna que acelera los procesos de embarque e incrementa el flujo de pasajeros.

Siendo un aeropuerto de los más grandes en América Latina y el de mayor afluencia de pasajeros en Perú, cada día se refresca el estado de los distintos vuelos de entrada y salida registrados en el lugar.

Razones como esta nos llevan a proporcionarte la información actual sobre los vuelos cancelados o con demoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta las 6:00 horas de este martes 4 de noviembre.

Estatus de los vuelos de hoy

Estos son el estatus de
Estos son el estatus de los vuelos cancelados o retrasadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AFP)

Número de vuelo: LA1426

Destino: Quito

Aerolínea: LATAM Airlines1

Hora: 00:55

Estado del vuelo: retrasado

Número de vuelo: IB6480

Destino: Quito

Aerolínea: Iberia Airlines

Hora: 00:55

Estado del vuelo: retrasado

Lista de objetos prohibidos para pasajeros

Conoce cuáles son los obejtos
Conoce cuáles son los obejtos que están prohibidos para los pasajeros (Freepik)

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez establece una lista concreta de artículos que los pasajeros no pueden transportar en su equipaje de mano ni en su equipaje facturado, con el fin de garantizar la seguridad durante el viaje. Entre estos objetos prohibidos se incluyen armas de fuego, réplicas y armas de juguete susceptibles de ser confundidas con armas reales, así como cualquier tipo de munición y explosivos.

También están prohibidas sustancias inflamables como combustibles líquidos, gas, encendedores y aerosoles que puedan poner en riesgo la integridad del avión. Se limita el transporte de sustancias químicas peligrosas, corrosivas o tóxicas, tales como ácidos, baterías con líquidos corrosivos, venenos o materiales biológicos. Los objetos cortopunzantes, como navajas, cuchillos, tijeras, hojas de afeitar, herramientas capaces de causar lesiones graves y equipos deportivos con bordes afilados, tampoco pueden ser llevados en la cabina.

Otros artículos restringidos incluyen dispositivos paralizantes (gases irritantes o neutralizantes, aerosoles de defensa personal), sistemas de frenos o airbags para vehículos, fuegos artificiales, bengalas y cualquier material pirotécnico. Los pasajeros deben prestar atención a estas normativas antes de preparar su equipaje, ya que cualquier intento de llevar estos objetos puede derivar en la confiscación de los mismos, sanciones o demoras en los controles aeroportuarios.

Esta regulación aplica tanto al equipaje de mano como al equipaje facturado y responde a lineamientos internacionales de seguridad adoptados por el aeropuerto para proteger a los viajeros, el personal y las aeronaves.

Documentación requerida para vuelos nacionales en Perú

Para realizar viajes en avión dentro de Perú, los pasajeros peruanos deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) como requisito principal. En caso de extravío o robo, los pasajeros adultos pueden acreditar su identidad ante los controles de seguridad del aeropuerto utilizando un DNI vencido, licencia de conducir, pasaporte o la Ficha de Inscripción RENIEC (C-4) original y vigente, según lo estipulado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Para menores de edad, en situaciones de extravío o robo de documentos, es posible pasar los controles de seguridad utilizando un DNI caducado, pasaporte, la Ficha de Inscripción RENIEC (C-4) original y vigente, o el acta de nacimiento original y vigente. Estas disposiciones son exclusivas para ciudadanos peruanos y no aplican a pasajeros extranjeros.





