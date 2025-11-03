Perú

Perú: las predicciones del tiempo para Piura este 3 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Piura este lunes 3 de noviembre:

El tiempo para este lunes en Piura alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 18 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 50%, durante el día; y del 98%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 44 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la frontera con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Mientras Korina se aleja del país por motivos personales y de salud, el piloto sorprende al aparecer disfrutando de una tarde de ping pong sin mencionar a su esposa

Mario Hart juega ping pong

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

La modelo venezolana expresa profundos mensajes sobre su salud, su proceso de sanación interior y su deseo de reencontrarse consigo misma y con su fe

Korina Rivadeneira abandona el Perú

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

La pareja del salsero peruano reafirmó su apoyo incondicional en medio de la polémica por el embarazo de Verónica González, quien asegura que el artista es el padre de sus mellizos

María Fe Saldaña respalda a

Ana Siucho rompe su silencio tras ampay de Edison Flores y Antonella Martorell: “Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo”

La exesposa del futbolista reapareció sonriente junto a sus hijas y publicó una reflexión que generó miles de reacciones en redes sociales

Ana Siucho rompe su silencio

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

La actriz cómica narró entre lágrimas cómo una relación marcada por los celos y el control terminó en una agresión. Hoy asegura haber recuperado su paz y aprendido a reconocer la manipulación emocional

Leslie Moscoso revela fuerte episodio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mujer sin cargo que

La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

Fuerza Popular presenta nueva ley de impunidad para policías y militares: propone eximir a efectivos por muertes en protestas

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart juega ping pong

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

Ana Siucho rompe su silencio tras ampay de Edison Flores y Antonella Martorell: “Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo”

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 2 de la primera fase

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Atenea 3-0: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso