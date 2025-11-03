Perú

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Guardar
El mundo del K-pop es
El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

El K-pop, abreviatura de Korean Pop, es un género musical nacido en Corea del Sur que combina varios estilos como pop, hip-hop, R&B y música electrónica. Caracterizado por producciones elaboradas que incluyen coreografías llamativas y hasta efectos visuales.

Los grupos de K-pop, formados por cantantes y bailarines, practican arduamente antes de debutar en los escenarios. Artistas como BTS y BLACKPINK han sido fundamentales en la internacionalización del género, conquistando mercados en todo el mundo y acumulando millones de seguidores. El K-pop se convirtió en un fenómeno cultural que influye en la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

Top 10 de K-pop Perú

1. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2. TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)

Artista: TWICE

3. If You Wanna

Artista: WONHO

4. Scott and Zelda

Artista: BIBI

5. Chequered Flag (feat. YOOHYEON)

Artista: DAMI

6. Standing Next to You

Artista: Jung Kook

7. Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

8. Blue

Artista: BIGBANG

9. What more can I say? (feat. b2nny)

Artista: Joh!

10.Stand By Me

Artista: SHINee

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

Tendencias y moda en el K-pop en 2025

Integrantes del grupo de K-pop,
Integrantes del grupo de K-pop, IVE. ( Instagram @ivestarship)

En 2025, la cultura coreana sigue evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop es la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marca pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

Temas Relacionados

K-popRanking iTunesiTunesStreamingperu-entretenimientoNoticias

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

La reconocida actriz y abogada se anima a contar episodios nunca antes revelados sobre su vida familiar y el drama que la marcó, en una noche que promete emociones fuertes y confesiones inesperadas

El Valor de la Verdad

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

La pareja del salsero peruano reafirmó su apoyo incondicional en medio de la polémica por el embarazo de Verónica González, quien asegura que el artista es el padre de sus mellizos

María Fe Saldaña respalda a

Perú vence a potencias como Argentina, Brasil e Irlanda y gana el Campeonato Mundial de la Carne 2025 en Buenos Aires

Con más de 5 millones de bovinos y un estatus sanitario libre de fiebre aftosa, el país refuerza su reputación internacional en calidad y sostenibilidad

Perú vence a potencias como

Alemania cuestiona millonaria ayuda a Perú para ciclovías de Lima tras bajo avance de las obras

Una investigación periodística expuso el lento progreso en proyectos financiados con fondos europeos, señalando escaso uso, infraestructura deteriorada y demoras administrativas

Alemania cuestiona millonaria ayuda a

Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de Miraflores ofrece vacantes para secundaria completa y titulados

En total, la comuna ofrece 17 vacantes de trabajo con remuneraciones que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700, en distintas áreas administrativas, técnicas y de fiscalización

Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mujer sin cargo que

La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

Fuerza Popular presenta nueva ley de impunidad para policías y militares: propone eximir a efectivos por muertes en protestas

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

Mon Laferte confirma concierto en Lima en 2026 y emociona a fans con el anuncio oficial de gira latinoamericana

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

La contundente respuesta de Josimar ante los rumores de paternidad: “No tengo que asumir nada que no me corresponde”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 2 de la primera fase

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Atenea 3-0: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso