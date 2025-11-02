Perú

General Arriola afirma que el paro de transportistas del 4 de noviembre “no tiene sentido”

El comandante general de la PNP incluso aseguró que la mayoría de líneas de transporte urbano no acatarán la protesta convocada para este martes

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ser pronunció sobre la manifestación de transportistas convocada para el próximo martes 4 de noviembre y afirmó que la protesta “no tiene un solo sentido”. Esto pese a que el reclamo de los transportistas surgió nuevamente luego del asesinato de José Johnny Esqueche Ningles en la Av. Nestor Gambetta.

“Nosotros, como Policía Nacional, estamos absolutamente preparados para brindar las garantías a todas las personas y además, con los planes de contingencia, en tanto se anuncie una situación de estas, impensada, por supuesto, para nosotros, que no tiene un solo sentido. No lo tiene, con sinceridad se los digo (...)”, indicó a su salida de una reunión con el ministro del Interior y representantes del gremio de transportistas.

Al finalizar el encuentro, Arriola también indicó que se le aseguró que no todas las empresas de transporte acatarán la manifestación convocada para el 4 de noviembre. Según él, esta afirmación se la dieron los propios gremios de transportistas urbanos.

“Hasta donde hemos tenido una reunión con los transportistas, y ahí estuvo el señor ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el doctor (Aldo) Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, los gremios, al contrario, han manifestado expresamente que muchos de ellos no van a parar. O sea, un 95 % no va a parar”, dijo en conversación con la prensa.

Mininter y MTC asumieron compromisos con transportistas

Entre los acuerdos y compromisos a los que llegó el Ejecutivo con los gremios de transportistas, se encuentra la necesidad de articular con Migraciones y la PNP para utilizar una plataforma de consulta de identidad de ciudadanos extranjeros como mecanismo de apoyo.

La PNP también asumió el compromiso de profundizar las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones a las empresas de telefonía.

Desde el MTC, se asumió el compromiso de evaluar una modificación de las leyes para que la activación de chips de telefonía móvil requiera el uso del sistema biométrico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), incorporando además la verificación facial.

Tres paros de transportistas en Lima y Callao para noviembre 2025

Las protestas, que ya cuentan con días confirmados para el 3, 4 y 14 de noviembre, surgen en medio de disputas internas, asesinatos a choferes y denuncias constantes de extorsión.

Transportistas se preparan para el paro del 4 de noviembre en medio de desacuerdos entre sus líderes

Sin embargo, el martes 4 de noviembre es la fecha que se presenta con mayor probabilidad de que cientos de unidades de transporte público paralicen sus operaciones. La convocatoria la hace el gremio de transportistas representado por Martín Ojeda, el mismo que paralizó el servicio de transporte en Lima el pasado 6 de octubre.

En paralelo, asociaciones como la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), encabezada por Walter Carrera, preparan una tercera paralización el viernes 14, sumando al llamado a la unidad institucional.

“No aceptamos bloqueos”

En diálogo con Exitosa, Ojeda afirmó que la protesta no incluirá bloqueos de avenidas ni calles, enfatizando que tales acciones están prohibidas por ley y que el objetivo es visibilizar la emergencia que viven los conductores por la ola de violencia, extorsiones y asesinatos recientes.

“No aceptamos bloqueos, es un delito, también hemos advertido que no se dé quema de llantas, esto también es delito”, declaró el portavoz gremial.

