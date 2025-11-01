Perú

Pronóstico del clima en Piura para antes de salir de casa este 1 de noviembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Piura para este 1 de noviembre:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la previsión de lluvia será del 17%, con una nubosidad del 68%, mientras que las ráfagas de viento serán de 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 18 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 24%, con una nubosidad del 69%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Precio del dólar se desplomó: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 1 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar se desplomó:

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Retiro de AFP 2025: ¿Qué

Retiro AFP 2025: ¿Cómo saber su denegaron tu solicitud y tienes que enviar otra?

Algunos afiliados ya solicitaron hasta 4 UIT de sus fondos, pero aún no les aparece la información de que su pedido fue registrado al dar seguimiento.

Retiro AFP 2025: ¿Cómo saber

Este 3 de noviembre es feriado en una ciudad peruana emblemática por Ley de hace 61 años

Apurímac tiene una ciudad que celebra su aniversario de 151 años de fundación este lunes. La Ley que lo aprobó lo llama feriado, y para la ordenanza actual se tendrá que ajustar a este tanto el sector público como el privado

Este 3 de noviembre es

Cobre en jaque: el dilema entre sostenibilidad, legitimidad y desarrollo

En el caso del Perú, el volumen de proyectos bloqueados es equivalente a toda su producción anual actual

Cobre en jaque: el dilema
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs Alianza Lima: Juan Reynoso confrontó a árbitro en plena celebración

Alianza Lima vs Melgar 2-2: resumen del empate ‘íntimo’ en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025