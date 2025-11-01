Elio Riera confirma su candidatura al Congreso: “He aceptado la invitación de César Acuña”

Elio Riera postulará a la Cámara de Diputados. Video: Canal N

El reconocido abogado penalista Elio Riera, quien defiende al conductor de televisión Andrés Hurtado y a la jueza superior Enma Benavides, dio a conocer que aceptó la invitación del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, para postular a la Cámara de Diputados del Congreso en las Elecciones 2026.

En entrevista con Canal N, Riera recordó que Acuña lo invitó a ser candidato de Alianza para el Progreso y que ahora ha “aceptado esa invitación”.

“Me propusieron el número 6, pero a raíz de algunas conversaciones, algunas propuestas también de militantes internos, se me propuso el número 4. Lo he aceptado. Finalmente, soy respetuoso de las propuestas que dan los propios militantes y confío que es un honor, el cual me permite a mí trasladar la propuesta de los jóvenes profesionales, en este caso, al Congreso de la República”, dijo.

Como se recuerda, Riera se afilió a APP en abril de este año, también por invitación de Acuña, para ser “vocero y defensor legal”. “Mi labor será la de contribuir en estas próximas elecciones con profesionalismo y transparencia”, dijo entonces.

Caso Andrés Hurtado

La reciente liberación de la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta, tras la revisión judicial de su caso, ha renovado las expectativas en el entorno legal de Andrés Hurtado para que se revoque la prisión preventiva de dieciocho meses dictada en su contra. El abogado de Hurtado, Elio Riera, considera que la resolución sobre Peralta marca un precedente relevante para el proceso que enfrenta el conductor de televisión.

Para la liberación de Peralta, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó la existencia de indicios graves y fundados sobre posibles delitos, pero concluyó que no existía riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso, por lo que esa circunstancia no justificaba la continuidad de la prisión preventiva.

Abogado de Andrés Hurtado buscará su libertad. Video: Canal N

Elio Riera enfatizó la implicancia de este razonamiento: “Es que ya es claro el mensaje, respecto a esta resolución que emitió el juez supremo por el caso de la doctora Peralta: no existen elementos suficientes para mantener a una persona privada de su libertad con la intención de que fiscalíe investigue”.

El recurso de apelación presentado por la defensa de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ busca justamente la variación de la medida de prisión preventiva, a raíz del proceso abierto por presunto tráfico de influencias. Aunque el magistrado Checkley resolvió anteriormente que Hurtado debía continuar bajo detención provisional, la estrategia de la defensa es que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analice el recurso y determine si corresponde confirmar o anular la decisión inicial.

Riera adelantó que en la próxima audiencia solicitará a los magistrados que se adopte el mismo criterio que permitió la liberación de la fiscal Peralta: “Nos toca una audiencia donde vamos a solicitar justamente que se aplique ese criterio (del caso de la fiscal Elizabeth Peralta). Con la bendición de Dios, confío que finalmente se dé la razón. (¿Para diciembre, cree usted?) Confío de verdad y apelo finalmente de ello, porque sería un mensaje muy correcto para él, para su familia, para su pequeña hija, por la cual estamos luchando”, concluyó el defensor.