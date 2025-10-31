Perú

Se registró un sismo de 4.6 en Huarmey, Áncash

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde ocurren el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Guardar
Perú es uno de los
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.6 aconteció este viernes 31 de octubre en la ciudad de Huarmey, en la provincia de Huarmey, del departamento de Áncash, de acuerdo con la última información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según los reportes obtenidos a través por la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 14:03 (hora local) y se originó a 65 kilómetros al Suroeste de Huarmey.

El sismo tuvo una profundidad de 45 kilómetros, una intensidad de III; así como una latitud y longitud de -10.3 y -78.7 grados.

Debido a su magnitud, su rango de alerta fue de color amarillo.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un sismo? (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región con más volcanes en el mundo

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es liberada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Los sismos más fuertes de Perú

Terremoto en Perú en el
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 se registró en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro temblor de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó daños en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además ocasionó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ harán su segunda presentación tras derrotar a Kazoku No Perú. Conoce los detalles del vibrante duelo

Alianza Lima vs Wanka: día,

¿Quién es “Chato Deivis”, el delincuente por el que amenazan a jueces y fiscales con dinamita?

El Poder Judicial emitió un comunicado en el que informó que la atención al público se realizaría de forma restringida en la sede Nicolás Sayón

¿Quién es “Chato Deivis”, el

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

El Poder Ejecutivo también ratificó a Carlos Hakansson y Javier Manuel Paulinich, como embajadores del Perú en Costa Rica y la India

Gobierno de José Jerí ratifica

Mujer de 30 años detenida por la PNP por muerte de su nieta recién nacida en Junín

La investigación preliminar indica que la nieta fallecida era hija de una adolescente de 15 años, también hija de la detenida

Mujer de 30 años detenida

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

El presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, será el instructor de este nueva investigación contra la fiscal de la Nación

JNJ abre una nueva investigación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí ratifica

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

Gobierno de José Jerí sin fecha definida para el balance del estado de emergencia: Ministra Lesly Shica asegura que será “en estos días”

Partido Perú Primero de Martín Vizcarra presentó lista presidencial a las Elecciones 2026: ¿Quiénes son todos los candidatos?

Inscripción a elecciones primarias vencen hoy: Esta es la lista oficial de precandidatos a la presidencia del Perú

ENTRETENIMIENTO

Julián Zucchi lamenta la desinformación

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

Neutro y Mayra Goñi desconciertan a sus seguidores con mensajes opuestos: mientras él insinúa ruptura, ella lo llena de elogios

DEPORTES

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025