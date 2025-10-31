Perú

Paul Michael sorprende al revelar si se disfrazará de Christian Cueva en Halloween: “Me vestiré de pelotero”

El cantante y pareja de Pamela López bromeó en ‘Amor y Fuego’ sobre su disfraz, y aclaró si se inspiraría en Christian Cueva.

El cantante y actual pareja de Pamela López, Paul Michael, volvió a captar la atención del público tras su visita al programa ‘Amor y Fuego’. En medio de risas y bromas con los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, el joven artista sorprendió al revelar su elección de disfraz para Halloween: “Me voy a disfrazar de pelotero”.

La declaración generó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo porque el término “pelotero” hizo referencia inmediata a Christian Cueva, expareja de Pamela López y protagonista de múltiples escándalos amorosos.

“¿De Cueva?”: la pregunta que desató las carcajadas en el set

La conversación comenzó de manera ligera, cuando ‘Peluchín’ y Gigi Mitre le preguntaron al artista si ya tenía planeado su disfraz para las celebraciones de Halloween. Con una sonrisa, Paul respondió: “Yo me voy a disfrazar de pelotero”.

De inmediato, Rodrigo González lanzó la pregunta que todos esperaban: “¿De Cueva?”.

El comentario desató risas entre los presentes y entre los usuarios que seguían el programa. Sin embargo, el cantante descartó rápidamente esa posibilidad y aclaró con humor:

“No, no. Para ‘chocolatear’ un rato con la Charanga Habanera”.

Su respuesta fue acompañada de un breve baile de salsa, demostrando su carisma y soltura frente a las cámaras. Incluso, Israel Dreyfus insistió con el tema:

“Ya bueno, ¿te vas a disfrazar de Cuevita o no?”.

Paul, lejos de incomodarse, terminó la conversación con una ingeniosa respuesta que arrancó carcajadas: “De Cueva no, de cuadrado”.

El “colágeno” de Pamela López se roba las cámaras

Desde que su relación con Pamela López se hizo pública, Paul Michael ha estado en el ojo de la farándula. Su personalidad extrovertida, su gusto por la música y su relación con la exesposa de Christian Cueva lo han convertido en una figura recurrente de los programas de entretenimiento.

Durante su visita a ‘Amor y Fuego’, se mostró relajado y divertido, e incluso compartió anécdotas sobre cómo enfrenta las críticas que recibe en redes sociales. “Yo no me meto con nadie, estoy feliz y eso es lo que importa”, comentó el joven cantante entre risas.

Los conductores aprovecharon la ocasión para destacar su sentido del humor, calificándolo como un invitado “sin filtros y con mucha chispa”.

Pamela López y sus recientes declaraciones sobre Christian Cueva

Mientras Paul Michael se mostraba alegre en televisión, su pareja Pamela López volvió a ser tendencia por sus duras declaraciones sobre Christian Cueva. La trujillana recordó un episodio reciente en el que enfrentó al futbolista tras enterarse de su presunto vínculo con Nadeska Widausky, quien aseguró haber tenido contacto con el jugador.

Pamela contó que, al confrontarlo, Cueva negó todo y borró los mensajes que lo comprometían. Sin embargo, ella ya había guardado las pruebas.

“Ella manda el mensaje y yo le dije: ‘¿Quién es ella?, ¿por qué te escribe?’. Me dijo que no la conocía y, cuando entro al mensaje, se había eliminado. No contaba con que yo ya le había tomado una foto”, relató.

Su testimonio generó gran impacto entre los televidentes, ya que dejó entrever que Cueva habría repetido su patrón de conducta en anteriores relaciones.

Las sospechas de dinero y los escándalos que persiguen al futbolista

Pamela también se refirió a las declaraciones de Nadeska, quien aseguró que el futbolista le habría entregado dinero. La trujillana aprovechó para lanzar una frase que rápidamente se viralizó:

“¿Qué le ha pagado mil dólares? Dios mío. Ahora ahí están las respuestas de dónde está el dinero”, expresó.

El comentario fue interpretado como una indirecta a los supuestos gastos y salidas del deportista, que habrían afectado su economía familiar. En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar, con memes y mensajes sarcásticos que relacionaban la historia de Cueva con el divertido disfraz de su exesposa y su nueva pareja.

