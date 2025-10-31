Más de 200 mil citas disponibles para trámite de pasaporte: conoce los pasos para reservar tu turno

El pasaporte electrónico es un documento oficial de viaje que contiene un chip integrado con los datos biométricos y personales del titular - Créditos: Andina.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ofrece a la ciudadanía más de 200 000 citas disponibles para la obtención del pasaporte electrónico para el resto de 2025. Esta disponibilidad permite que los ciudadanos puedan reservar un turno y recibir atención en cualquiera de los puntos habilitados en todo el territorio, lo que facilita la gestión de este documento indispensable para viajar al extranjero.

El acceso a estos turnos se encuentra habilitado en 31 oficinas de atención, distribuidas en 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao. El sistema abre la posibilidad de programar la tramitación en el lugar más conveniente para cada usuario, buscando descentralizar el servicio y acortar los tiempos de espera.

Entre todos los centros, la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, situada en el centro comercial Jockey Plaza, encabeza la demanda de solicitudes para el pasaporte electrónico.

Este 2025, el costo para tramitar el pasaporte electrónico en Perú es de S/ 120,90. El pago puede realizarse en línea con el código 01810 o en el Banco de la Nación indicando tu número de DNI - Créditos: Andina.

Frente al aumento de las gestiones en ese punto, Migraciones dispuso la habilitación de más de 44 000 citas adicionales especialmente para los siguientes meses, lo que busca responder de manera ágil a la preferencia de los usuarios por esta sede.

El público puede acceder a las reservas de turno no solo ahí, sino también en los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Lima Norte (Comas), Lima Sur (San Juan de Miraflores) y Lima Este (Santa Anita), así como en los Migracentros ubicados en Puruchuco (Ate), Villa María (Villa María del Triunfo) y Primavera (San Borja).

Las alternativas incluyen, además, oficinas en departamentos como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, quienes buscan responder a la demanda de distintas zonas del país.

El DNIe es utilizado para identificar a los ciudadanos peruanos y permitir su ingreso y salida del país - Créditos: Andina.

¿Cómo sacar cita para trámite de pasaporte?

Realizar el pago de S/120.90 en cualquier sucursal del Banco de la Nación o en la plataforma virtual Págalo.pe.

Utilizar el código 01810 y consignar el número de DNI de la persona que solicita el documento al momento del pago.

Después de efectuar el abono, ingresar a la web ( LINK ) para concretar la reserva del turno.

La entidad recuerda la importancia de realizar todos los trámites de manera personal, sin recurrir a intermediarios que pongan en riesgo la confidencialidad de los datos personales de los solicitantes.

Por último, informa que los horarios de atención pueden variar según la sede y que pueden consultarse en el portal oficial (LINK).

Migraciones

Emitir y renovar documentos de identificación, como pasaportes electrónicos, para ciudadanos peruanos y extranjeros residentes.

Controlar el ingreso, permanencia y salida de personas en el territorio nacional a través de puestos de control migratorio en fronteras, aeropuertos y puertos.

Gestionar el otorgamiento y prórroga de visas de residencia, de trabajo y de otras categorías migratorias.

Supervisar y regular la estadía de extranjeros en el país, así como resolver solicitudes de cambio de calidad migratoria y nacionalización.

Implementar mecanismos y acciones para la prevención de delitos vinculados a la migración, como trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Brindar asistencia, orientación y atención a los ciudadanos en materia de trámites migratorios.

Coordinar con otras instituciones nacionales e internacionales la aplicación de convenios y políticas migratorias.

Desarrollar campañas informativas sobre derechos y obligaciones en materia migratoria.

Mantener y actualizar registros de movimientos migratorios y datos de ciudadanía.