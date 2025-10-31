Magaly Medina se burla de Pamela Franco por disfrazarse de policía: “Eso era cuando eras la clandestina”

Magaly Medina se burla de Pamela Franco por disfrazarse de policía. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La conductora Magaly Medina volvió a generar comentarios tras referirse con ironía al reciente disfraz de Pamela Franco, quien se vistió de policía en una presentación por Halloween, utilizando un audio viral de la propia periodista. En ese clip, que se difundió masivamente meses atrás, Magaly decía con su característico tono sarcástico: “Disfrácense de policías para que alguna vez sean la oficial”.

El disfraz de Pamela coincidió con una fecha simbólica: se cumplía casi un año desde que Christian Cueva la oficializó públicamente, durante un concierto en Santa Clara, el 31 de octubre de 2024. Aquella noche, el futbolista subió al escenario mientras Pamela cantaba, la abrazó, la besó frente al público y confirmó lo que hasta entonces eran solo rumores.

Sin embargo, esta vez, el gesto humorístico de la cantante no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien no dudó en comentarlo durante la reciente edición de su programa Magaly TV La Firme. Entre risas, la periodista lanzó una serie de observaciones que rápidamente se volvieron tendencia en redes.

“Bueno, hay alguien que se quiso hacer la graciosita, ¿no? La Pamela Franco, a la que ella caía, pues, en este tipo de chicas que nunca las presentaban, ¿no? En mucho tiempo fue la clandestina de Cristian Cueva. Entonces, ahora quiso por Halloween, dijo: ‘Ay, me voy a reír de mí misma’”, comentó Medina al iniciar el tema.

En el video que se viralizó, se ve a Pamela Franco bailando vestida de policía, con un tono divertido y coqueto, mientras de fondo se escucha la voz de Magaly diciendo: “Disfrácense de policías para que alguna vez sean la oficial”. La escena provocó carcajadas en los seguidores de la artista, pero también generó opiniones divididas: algunos celebraron su sentido del humor, mientras que otros consideraron que estaba reabriendo viejas heridas.

Entre risas, Magaly Medina continuó con su característico sarcasmo:“¿Qué decimos? (ríe) Lo que pasa es que ahora la hicieron oficial ya, ¿no? Pero eso era para antes, Pamela. Eso era para cuando era clandestina, ¿no? ¿Cómo es, no? Algunas realmente sí se enorgullecen de ser la oficial. Graciosita había sido, graciosita, graciosita”, remató la conductora, desatando carcajadas en el set.

Como se recuerda, Magaly fue una de las primeras figuras televisivas en difundir los audios filtrados de Christian Cueva y Pamela Franco, en los que se revelaban detalles de su relación cuando el futbolista aún estaba casado con Pamela López. Por ese motivo, muchos interpretaron el disfraz como una especie de “broma interna” dirigida a la propia periodista.

Magaly, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de lanzar una indirecta a la cantante, recordando que, durante mucho tiempo, fue conocida por mantener una relación fuera del matrimonio del futbolista.

“Lo que pasa es que ahora la hicieron oficial ya, ¿no? Pero ante-- eso era para antes, Pamela. Eso era para cuando estaba con-- cuando era clandestina, ¿no? ¿Cómo es, no? Algunas realmente sí, sí les-- se enorgullecen de ser la oficial. Graciosita había sido, graciosita, graciosita. Bueno”, insistió con tono burlón, dejando entrever que, aunque la historia cambió, el pasado aún sigue siendo tema de conversación.

Por su parte, Pamela Franco no ha respondido directamente a los comentarios de Medina, aunque en entrevistas anteriores ha afirmado que prefiere “no engancharse con polémicas” y que su prioridad es su hija y su carrera artística. Sin embargo, su publicación disfrazada de policía y usando la voz de Magaly parece haber sido una respuesta sutil y burlona a la periodista que tantas veces ha comentado su vida sentimental.

