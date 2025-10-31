Perú

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco certeros.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Cuzco para este 31 de octubre:

El tiempo para este viernes en Cuzco alcanzará los 16 grados, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 57%, con una nubosidad del 91%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 70%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

