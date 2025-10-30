Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Rafael López Aliaga agravia a periodista por su pregunta sobre el rechazo recibido en Ayacucho. YouTube

El líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, agredió verbalmente este miércoles al periodista ayacuchano Adrián Sarria, quien le recordó el rechazo que recibió en la región por parte de familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, tras la llegada al poder de la expresidenta Dina Boluarte.

El intercambio se produjo durante un acto en el que López Aliaga presentó a quienes lo acompañarán en su candidatura presidencial para las elecciones de 2026: Norma Yarrow, actual congresista, para la primera Vicepresidencia, y Jhon Ramos, empresario ayacuchano, para la segunda.

El periodista consultó si la participación de Ramos, quien ofreció un discurso en quechua, respondía a un intento por mejorar su relación con el sur del país. Ante la pregunta, el exalcalde cuestionó a La República, diario en el que trabaja Sarria.

“Yo generalmente a La República no le respondo porque creo que es un pasquín. Pero por respeto a usted, que es periodista, voy a responderle abiertamente”, declaró.

El intercambio ocurrió durante la presentación de su fórmula presidencial para las elecciones de 2026, compuesta por Norma Yarrow y Jhon Ramos, empresario ayacuchano

Seguidamente, negó haber enfrentado manifestaciones negativas en Ayacucho. “Le quiero informar que he ido a inaugurar un hospital solidario que tiene más de 600 atenciones por día. No ha habido ni una expresión negativa de nadie. Entonces, deje de mentir”, añadió.

“En Ayacucho no he tenido ningún problema. La gente está feliz en Ayacucho. Hemos priorizado el pedido del alcalde de Huamanga de poner un hospital y lo hemos cumplido priorizando justamente el de estar en Huamanga sin ningún problema. He tenido inclusive un mitin allá, partidario, pidiendo licencia de alcalde, que fue un golazo, fue un éxito”, continuó.

Sin embargo, Yovana Mendoza, representante de las víctimas del 15 de diciembre de 2022, desmintió ese relato: “¿Cómo que no lo rechazamos? Si yo estuve ahí repudiándolo. Ese señor nos llamó terroristas y ahora va a buscar votos”, sostuvo ante el mismo medio.

López Aliaga rechazó que la llegada de Ramos a su equipo tuviera relación con la situación política en el sur y aseguró que existe una relación personal antigua. “Mi relación con el señor es de muchísimos años. Lo conozco desde que era una criatura. Tengo una excelente relación, siempre la he tenido con John, su familia y con el sur, más aún. La mitad de mi sangre viene del sur”, manifestó.

Hacia el final del evento, el exalcalde insistió en su derecho a contestar y exhortó de nuevo al periodista a “dejar de mentir”.

Propuestas

Al presentar su fórmula, López Aliaga afirmó que el eje principal de la candidatura consiste en “acabar con la inseguridad ciudadana de raíz”, con prioridad en recursos para inteligencia policial, militar y en mejorar las cárceles.

“Si es necesario salirse de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos (sic), nos saldremos, no tenemos ningún problema”, declaró al referirse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El precandidato también dijo que Perú solicitará apoyo al departamento de inteligencia de EE. UU., país con el que comparte “el mismo objetivo militar”, “ir de frente y acabar con un individuo que sea enemigo de la patria, como sicarios y extorsionadores”.