Películas para ver esta noche en Netflix Perú

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más vistas en Netflix Perú puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

1. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

2. El elixir de la inmortalidad (Abadi Nan Jaya)

Un elixir revive a los muertos en un pueblo. Una familia con conflictos internos deberá unir fuerzas y luchar para sobrevivir cuando su ciudad natal peligra.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Attack 13

5. Caramelo

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

6. Don't Say a Word

7. Mascotas 2

Secuela de la película de animación Mascotas, que contaba la historia de Max, un perro que adora a su dueña Katie y la vida que llevan juntos, pero que tiene que aprender a lidiar con la nueva mascota de la casa, un mestizo torpe y descuidado llamado Duke. Dirigida por Chris Renaud (Gru. Mi villano favorito) y escrita por Brian Lynch (El gato con botas, Los minions) y Ken Daurio (Gru, mi villano favorito, Mascotas), esta cinta de animación narrará de nuevo qué hacen exactamente nuestros animales de compañía cuando salimos por la puerta de casa.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Book Club - Ahora Italia

El grupo de cuatro amigas viaja a Italia con su club de lectura para disfrutar del viaje de chicas que nunca tuvieron. Pero cuando las cosas no salen según lo planeado y algunos secretos ven la luz, sus relajantes vacaciones se convertirán en una aventura única por todo el país.

10. Green Lantern

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

