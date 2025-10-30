Perú

Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

La banda estadounidense agregó a Perú en su lista de países a visitar antes de retirarse de los escenarios. Conoce todos los detalles

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Megadeth vuelve a Lima para
Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

La noticia de la llegada de Megadeth a Perú con su gira de despedida ha elevado la expectativa entre el público local y los seguidores del metal. El conjunto liderado por Dave Mustaine incluyó a Lima en la lista de paradas de su tour final y se prepara para ofrecer un espectáculo que recorra lo más destacado de su legado.

A lo largo de más de cuarenta años de carrera, Megadeth se consolidó como una referencia en el thrash metal mundial. Fundada en 1983, la banda forma parte del selecto grupo conocido como “los cuatro grandes”, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. La agrupación cosechó más de 40 millones de discos vendidos y numerosos reconocimientos gracias a discos como Rust in Peace (1990). Los últimos años han reafirmado su vigencia con álbumes recientes como The Sick, The Dying… and The Dead! (2022).

La gira de despedida, titulada “This Was Our Life Tour”, promete una selección de temas que han marcado cada etapa de su historia y una puesta en escena renovada. Según palabras del propio Mustaine, “esta serie de conciertos representa una celebración de nuestra historia, de los años en los que crecimos junto a nuestros fans y de la música que cambió nuestras vidas”.

Megadeth vuelve a Lima para
Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

Detalles del concierto en Costa 21

El paso de Megadeth por Lima ya tiene fecha. El grupo se presentará el 23 de abril de 2026 en Costa 21, en San Miguel, un recinto con capacidad para grandes espectáculos, ubicado en la Costa Verde. El evento suma a Perú dentro de un itinerario internacional que marca el adiós definitivo de la banda a los escenarios.

Venta de entradas y descuentos previstos

La organización del evento informó que la preventa exclusiva de entradas para clientes de tarjetas Interbank será el 4 y 5 de noviembre a través de Teleticket, con un 15% de descuento. Hasta el momento, no se ha revelado el precio de los boletos ni la distribución de localidades. Posteriormente, se habilitará la venta general, que ofrecerá distintas alternativas para los asistentes dentro de Costa 21.

ARCHIVO - Dave Mustaine, de
ARCHIVO - Dave Mustaine, de Megadeth, se presenta durante el Louder Than Life Music Festival el viernes 22 de septiembre de 2023, en Louisville, Ky. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

El repertorio y la propuesta del show en Perú

La lista de canciones preparada para el show incluirá piezas emblemáticas como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due”, además de material más reciente. La producción de la gira se presenta con una escenografía renovada y un sistema de sonido de alta tecnología, diseñada para repasar toda la discografía de la banda y garantizar una experiencia a la altura de su historia.

Durante sus más de cuarenta años de existencia, la banda ha mantenido una identidad inconfundible bajo el liderazgo de Dave Mustaine. Su presencia en la industria ha influenciado a varias generaciones de músicos y seguidores, y su legado se encuentra en álbumes, giras y canciones que se han transformado en himnos del género. La visita de Megadeth a Lima representará la última gran oportunidad para el público local de ver en vivo a una de las agrupaciones fundamentales del metal internacional.

Temas Relacionados

MegadethConciertos Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú en la ruta continental del narcotráfico: coca, narcoaviones y lanchas que abastecen el mercado de Estados Unidos

Un informe de la BBC revela cómo el país andino se consolidó como eje del narcotráfico regional. Laboratorios clandestinos, rutas amazónicas y carteles mexicanos sostienen una red

Perú en la ruta continental

PNP realiza operativo y captura a banda criminal que habría atacado a gimnasio en SMP: hallaron dinamita y armas de fuego

Dos ciudadanos fueron capturados por agentes en San Juan de Lurigancho, luego de ser vinculados con atentados recientes en distintos distritos de Lima

PNP realiza operativo y captura

Essalud advierte aumento de emergencias infantiles por Halloween: cuidado con dulces adulterados

El consumo de dulces sin registro sanitario y el uso de disfraces fabricados con materiales de baja calidad elevan el riesgo de emergencias en menores durante Halloween, de acuerdo con Essalud

Essalud advierte aumento de emergencias

Jairo Vélez se sinceró sobre su futuro en Universitario: “Debe pagarle la cláusula a César Vallejo”

El volante ecuatoriano vence su préstamo en noviembre y tendrá que volver a la UCV en caso que la ‘U’ no desembolse un cuantioso monto

Jairo Vélez se sinceró sobre

Elogian enfoque de trabajo de Nolberto Solano con selección de Pakistán: “Es un entrenador astuto y agresivo”

El ‘Maestrito’ ha caído de pie en Lahore. No solo cuenta con el respaldo del plantel nacional, también con los habitantes de un país que lo consideran como una bendición para el deporte

Elogian enfoque de trabajo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hay pruebas contra Elizabeth Peralta,

Hay pruebas contra Elizabeth Peralta, pero no peligro de fuga: Las razones del PJ para liberar a la suspendida fiscal

El origen fujimorista de la filtración del Reniec: Fuerza Popular impulsó ley que expone datos personales en internet

¿Un Cipriani al Congreso?: Rafael López Aliaga postulará al hermano del exarzobispo de Lima

No habrá homenaje de Rafael López Aliaga a Javier Milei en Lima: MML aprobó acto, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de ‘País para todos’: ¿Quiénes acompañan al cómico en las elecciones 2026?

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo destaca como finalista

Karla Bacigalupo destaca como finalista del Miss Universo 2025 en ranking de missólogos internacionales

Verónica Linares confiesa si se sintió atraída por Federico Salazar: “Creen que es mi esposo”

Pietro Sibille regresa a la actuación tras rehabilitación: “Es una batalla cada vez menos dura”

Maju Mantilla enfrenta gesto irrespetuoso del sacerdote en el velorio de su madre y Peluchín estalla en vivo

Suheyn Cipriani y el oscuro historial judicial de su nuevo romance: “denuncias por fraude y hurto agravado”

DEPORTES

Jairo Vélez se sinceró sobre

Jairo Vélez se sinceró sobre su futuro en Universitario: “Debe pagarle la cláusula a César Vallejo”

Elogian enfoque de trabajo de Nolberto Solano con selección de Pakistán: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Alex Valera sí recibió llamado de Santos de Brasil: Agente reveló que “hay posibilidades” de que llegue al Brasilerao

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras ganar el tricampeonato con Universitario: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Entradas de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley: precio y venta para los partidos del torneo