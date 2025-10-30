Megadeth vuelve a Lima para su gira de despedida “This Was Our Life Tour”: fecha, lugar y entradas para el concierto

La noticia de la llegada de Megadeth a Perú con su gira de despedida ha elevado la expectativa entre el público local y los seguidores del metal. El conjunto liderado por Dave Mustaine incluyó a Lima en la lista de paradas de su tour final y se prepara para ofrecer un espectáculo que recorra lo más destacado de su legado.

A lo largo de más de cuarenta años de carrera, Megadeth se consolidó como una referencia en el thrash metal mundial. Fundada en 1983, la banda forma parte del selecto grupo conocido como “los cuatro grandes”, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. La agrupación cosechó más de 40 millones de discos vendidos y numerosos reconocimientos gracias a discos como Rust in Peace (1990). Los últimos años han reafirmado su vigencia con álbumes recientes como The Sick, The Dying… and The Dead! (2022).

La gira de despedida, titulada “This Was Our Life Tour”, promete una selección de temas que han marcado cada etapa de su historia y una puesta en escena renovada. Según palabras del propio Mustaine, “esta serie de conciertos representa una celebración de nuestra historia, de los años en los que crecimos junto a nuestros fans y de la música que cambió nuestras vidas”.

Detalles del concierto en Costa 21

El paso de Megadeth por Lima ya tiene fecha. El grupo se presentará el 23 de abril de 2026 en Costa 21, en San Miguel, un recinto con capacidad para grandes espectáculos, ubicado en la Costa Verde. El evento suma a Perú dentro de un itinerario internacional que marca el adiós definitivo de la banda a los escenarios.

Venta de entradas y descuentos previstos

La organización del evento informó que la preventa exclusiva de entradas para clientes de tarjetas Interbank será el 4 y 5 de noviembre a través de Teleticket, con un 15% de descuento. Hasta el momento, no se ha revelado el precio de los boletos ni la distribución de localidades. Posteriormente, se habilitará la venta general, que ofrecerá distintas alternativas para los asistentes dentro de Costa 21.

ARCHIVO - Dave Mustaine, de Megadeth, se presenta durante el Louder Than Life Music Festival el viernes 22 de septiembre de 2023, en Louisville, Ky. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

El repertorio y la propuesta del show en Perú

La lista de canciones preparada para el show incluirá piezas emblemáticas como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due”, además de material más reciente. La producción de la gira se presenta con una escenografía renovada y un sistema de sonido de alta tecnología, diseñada para repasar toda la discografía de la banda y garantizar una experiencia a la altura de su historia.

Durante sus más de cuarenta años de existencia, la banda ha mantenido una identidad inconfundible bajo el liderazgo de Dave Mustaine. Su presencia en la industria ha influenciado a varias generaciones de músicos y seguidores, y su legado se encuentra en álbumes, giras y canciones que se han transformado en himnos del género. La visita de Megadeth a Lima representará la última gran oportunidad para el público local de ver en vivo a una de las agrupaciones fundamentales del metal internacional.