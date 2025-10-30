Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo en velorio de la madre de Maju Mantilla y cuestiona a Ethel Pozo

Magaly Medina cuestiona a América Hoy: “¿Por qué no defendieron así a Melissa Paredes?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del miércoles 29 de octubre, Magaly Medina dedicó parte de su programa “Magaly TV La Firme” a opinar sobre la ola de críticas desatada por la presencia de Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, en el velorio de la madre de la exconductora de televisión.

En medio de una intensa cobertura mediática y de opiniones divididas, la periodista decidió romper el silencio y cuestionar la manera en que algunos medios han abordado el tema, especialmente los de 'América Hoy’, a quienes acusó de mantener un discurso selectivo y ‘victimizante’.

“Pero bueno, vamos con los indignados por la visita de Gustavo Salcedo al velatorio de la mamá de Maju. Hay mucha gente que se ha arañado y dice: ‘¿Cómo es posible? Pobrecita la Maju, después de lo que le hizo’. Un poco más y lo acusan de haber matado a la mamá de Maju”, expresó Magaly Medina con su característico tono crítico.

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo: “Lo que confesó fue un lío de dos, no creo que le haya mentido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina cuestiona a Ethel Pozo

La conductora recordó que la madre de la exreina de belleza “estaba luchando hacía bastante tiempo con un cáncer bastante serio”, por lo que consideró injustas las acusaciones o insinuaciones que responsabilizan al exesposo de un sufrimiento que no tiene relación con su estado de salud.

La periodista fue más allá y cuestionó la cobertura del programa “América Hoy”, particularmente los comentarios de Ethel Pozo, quien en un tono conmovido afirmó que, de estar en su lugar, no habría permitido la presencia de Gustavo en el velorio. “Yo no lo hubiera dejado entrar”, dijo Ethel, visiblemente afectada. “Una persona que tanto daño me ha hecho, tanto... el honor, la honra y la carrera que Maju ha levantado durante veinte años públicamente, este hombre se la trajo abajo”.

Ante esas declaraciones, Magaly Medina replicó con dureza. “Yo quiero que también se pregunten, en el momento que este hombre estaba ahí, dedicado a sus hijos y en su casa, ¿a Maju no se le ocurría pensar en el dolor que le estaba causando al padre de sus hijos? Cuando salía con el productor o con el actor, según su esposo. También hay que preguntarse eso”, señaló.

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo: “Lo que confesó fue un lío de dos, no creo que le haya mentido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina le recordó a Ethel Pozo por no defender a Melissa Paredes

Para la conductora de ATV, los discursos de víctima y victimario carecen de sentido cuando se trata de relaciones adultas en las que ambos involucrados son conscientes de sus actos. “No es la mejor manera, no es lo más caballeroso, pero ¿por qué decir ‘este hombre se la trajo abajo’? ¿Quién pone en juego su honor y su reputación? Si tú eres infiel, tú eres infiel. No es el otro quien destruye tu matrimonio, eres tú”, enfatizó.

Magaly se refirió a los dobles estándares que existen cuando se juzga a un hombre o una mujer por una infidelidad. “Disculpen, pero hay maneras de tratar a una persona y a otra. Cuando Melissa Paredes vivió algo parecido, ¿por qué no la defendieron igual? ¿Por qué no la trataron con tanta consideración?”, recordó, refiriéndose al caso de infidelidad con el bailarin Anthony Aranda y el futbolista Rodrigo Cuba.

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo: “Lo que confesó fue un lío de dos, no creo que le haya mentido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista calificó de “hipócrita” la actitud de quienes condenan a unos y absuelven a otros según su simpatía o relación con el personaje. “¿Quién es el culpable? ¿La persona que traiciona o el que descubre la traición? Yo soy la que destruye hogares, la que saca los ‘ampays’. Hipócritas todos. La infidelidad es una, venga de quien venga”, dijo.

“Dejen de ser hipócritas. Si no queremos exponer infidelidades, entonces aceptemos ser ciegos. Pero si yo te digo que tu marido o tu mujer te es infiel, ¿no te gustaría saberlo?”, cuestionó, finalmente, mirando a cámara.

Magaly Medina defiende a Gustavo Salcedo: “Lo que confesó fue un lío de dos, no creo que le haya mentido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme