Explosión en clínica de El Porvenir alarma a vecinos de Trujillo: PNP indaga posible ataque extorsivo

Un fuerte estallido interrumpió la tranquilidad de los vecinos de El Porvenir, en Trujillo, durante la madrugada. El artefacto explosivo fue detonado frente al policlínico Inkamay Salud, ubicado en la cuadra 24 de la prolongación Unión, causando daños materiales en la fachada y en viviendas cercanas. Aunque el ataque no dejó heridos, generó pánico entre los residentes, quienes salieron de sus casas alarmados por la magnitud de la explosión.

La Policía Nacional acudió al lugar poco después del siniestro y acordonó la zona para iniciar las investigaciones. Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos revisaron los restos del artefacto y recogieron evidencias que podrían ayudar a determinar el tipo de material utilizado y el móvil detrás del atentado.

Daños materiales en el policlínico y viviendas cercanas

De acuerdo con el reporte de la Central de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, la detonación afectó la puerta principal del establecimiento médico, así como los vidrios del primer piso. El impacto también alcanzó a algunas viviendas ubicadas a pocos metros del local.

El estallido, que se produjo en plena zona urbana, dejó rastros visibles de la onda expansiva en los muros del inmueble y en los negocios aledaños. Pese a la violencia del hecho, los servicios básicos como la electricidad y el gas no se vieron comprometidos, según confirmaron las autoridades locales.

Policía investiga posible vínculo con casos de extorsión

Fuentes policiales informaron que no se descarta que el atentado esté relacionado con un presunto intento de extorsión. En los últimos meses, empresarios, transportistas y comerciantes de La Libertad han denunciado haber recibido amenazas para el pago de cupos a cambio de no sufrir ataques similares.

El coronel a cargo de las investigaciones señaló que se vienen analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Las autoridades evalúan si el ataque guarda relación con otras explosiones registradas en la provincia, donde bandas criminales utilizan explosivos como método de amedrentamiento.

Por su parte, el Policlínico Inkamay Salud emitió un comunicado en el que informó la suspensión temporal de la atención al público.

“Por la seguridad de nuestros pacientes, personal y visitantes, informamos que hoy no habrá atención al público, debido a los recientes acontecimientos ocurridos en las inmediaciones de nuestro centro. Nuestra prioridad siempre será proteger la integridad y el bienestar de quienes confían en nosotros”, señaló la institución.

Vecinos exigen mayor seguridad en El Porvenir

El atentado ha vuelto a encender las alarmas en El Porvenir, uno de los distritos más golpeados por la delincuencia en Trujillo. Los vecinos expresaron su preocupación por la falta de resguardo policial y exigieron acciones más contundentes frente a los constantes actos de violencia.

“Vivimos con miedo, cualquier noche puede pasar algo así de nuevo”, declaró una moradora de la zona, mientras observaba los daños causados en su vivienda. La población pide que se refuercen los patrullajes y que se aceleren las investigaciones para dar con los responsables del ataque que ha dejado en zozobra a toda la comunidad.