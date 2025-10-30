Demanda energética global no cederá y combustibles fósiles mantendrán su relevancia más allá de 2050, según McKinsey

El sector eléctrico y sus desafíos - crédito Pixabay

El panorama energético mundial se encuentra en un momento de profunda redefinición, marcado por una demanda que no dejará de crecer y una transición hacia fuentes limpias más compleja de lo previsto. Según el más reciente informe Global Energy Perspective 2025 del McKinsey Global Institute (MGI), la demanda mundial de energía crecerá aproximadamente un 10% hacia 2050, impulsada principalmente por economías emergentes en Asia y África.

El estudio revela que, a pesar de los avances en electrificación, los combustibles fósiles seguirán siendo una parte fundamental del mix energético, representando entre el 41% y el 55% del consumo total en 2050. La demanda de petróleo podría alcanzar un pico de hasta 109 millones de barriles diarios alrededor de 2030, para luego iniciar un lento descenso. Este escenario subraya la tensión entre la seguridad del suministro, la asequibilidad y los objetivos de descarbonización.

El avance de las renovables y los nuevos motores de la demanda

Las energías renovables, como la solar y la eólica, continuarán su expansión acelerada, proyectándose para constituir entre el 61% y el 67% de la generación eléctrica mundial para 2050. Este crecimiento, sin embargo, enfrenta el desafío de la intermitencia, lo que resalta la necesidad de fuentes de energía firmes y limpias, como la nuclear y la geotérmica, para garantizar la estabilidad del sistema.

Un hallazgo clave del informe es el surgimiento de nuevos y potentes motores de la demanda eléctrica. Los centros de datos, impulsados por el auge de la inteligencia artificial, podrían representar el 14% del consumo eléctrico de Estados Unidos para 2030. A nivel global, se espera que la demanda de energía para estos centros crezca a una tasa anual del 17% hasta 2030.

América Latina: crecimiento moderado en un contexto de retos

Para América Latina, el informe proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) de la demanda de energía primaria del 0.3% hasta 2050, un ritmo más moderado en comparación con otras regiones emergentes. La electrificación en la región avanzará, con una participación creciente en el consumo final de energía, aunque a un paso más lento que líderes como China.

Bernardo Rubinstein, Socio y Líder de la práctica de minería para América Latina, ha comentado: “Creo que la principal implicación está en la importancia sostenida de las fuentes de energía existentes (fósiles). Dado que las proyecciones globales apuntan a que los combustibles fósiles seguirán desempeñando un papel relevante, esto sugiere que en Perú las fuentes actuales —como la hidroeléctrica y el gas— continuarán teniendo un rol estratégico. Además, Perú tiene la ventaja de contar con una matriz energética más limpia que la de la mayoría de los países. La planificación a largo plazo debería contemplar asegurar que la infraestructura existente —redes de gas, capacidad de importación y exportación de petróleo— se mantenga confiable y resiliente en el tiempo”.

El documento también destaca que la demanda de combustibles sostenibles en sectores como la aviación y el transporte marítimo crecerá, impulsada por regulaciones, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina. Sin embargo, su adopción masiva antes de 2040 parece poco probable sin mandatos gubernamentales más estrictos.

En un mundo donde la asequibilidad y la seguridad energética ganan peso en las decisiones políticas, la ruta hacia el net-zero se vuelve más compleja. Para economías como la peruana, la clave estará en diseñar políticas públicas que equilibren estas prioridades y fomenten la inversión en un portafolio diversificado de tecnologías energéticas.