Trámites del DNI se podrán pagar por Yape: Reniec y BCP lanzan plataforma

BCP, Yape y Reniec se unen en una alianza para resolver y pagar trámite rápidamente, justo previo a las elecciones electorales del 2026

Edwin Montesinos Nolasco

Trámites de duplicado y renovación
Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape. - Crédito Andina/Oscar Farje

Nuevas funcionalidades con Yape. Ahora gracias a una alianza alianza estratégica entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Yape y el BCP se podrán simplificar los trámites de millones de ciudadanos en Perú.

La billetera digital y el banco anunciaron el lanzamiento de la plataforma digital “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/), una herramienta que permitirá realizar el pago de hasta 14 trámites del Reniec de manera rápida, segura y accesible.

“Gracias a esta nueva plataforma, los usuarios podrán generar un código de pago que podrá ser abonado a través de la funcionalidad ‘Pago de Servicios’ de Yape, la superapp que actualmente cuenta con más de 15 millones de usuarios activos, así como desde la red de Agentes BCP, distribuidos a nivel nacional”, reveló el banco.

Yape es, por lejos, la
Yape es, por lejos, la billetera digital más popular del Perú. Plin es su competidor más cercano. Foto: Telefónica

Las tasas que se podrán pagar

Asimismo, se han revelado cuáles son las tasas de los trámites que se podrán pagar con Yape y a través de Agentes BCP. Esta es la lista:

  • Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos y actualización de domicilio en DNIe, código 000730, monto S/34
  • Certificación de firma en constancia o copias certificadas en actas registrales emitidas por las OR, código 021431, monto S/31
  • Certificación de inscripción para personas naturales o jurídicas, código 002143, monto S/4,50
  • Constancia negativa de inscripción de registros civiles, código 006645, monto S/4,10
  • Copias certificadas de actas vía internet, código 002141, monto S/10,30
  • Duplicado de DNIe a través de EREP u OR, código 000522, monto S/35
  • Duplicado de DNIE a través de la web o PVM, código 005221, monto S/33
  • Emisión de nuevos certificados digitales en el DNIe, código 000530, monto S/6,60
  • Emisión por primera vez del DNIe, código 000521, monto S/41
  • Expedición de copia certificada de acta, código 006637, monto S/12
  • Inscripción del menor de edad, actualización de domicilio y rectificación de prenombre, apellidos y otros, código 000647, monto S/16
  • Rectificación DNIe de prenombre, apellidos, otros y cambio de estado civil, código 000729, monto S/35
  • Renovación del DNIe, código 000525, monto S/41
  • Renovación por caducidad del DNI, código 002121, monto S/30.

“Con estas alternativas que se suman a los canales de pago ya existentes, se busca agilizar la validación y continuidad de los trámites, además; también permite realizar pagos desde cualquier lugar, de manera rápida y segura”, aseguró la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde Koechlin. 

Previo a las elecciones 2026,
Previo a las elecciones 2026, Reniec hace alianza con Yape y BCP para simplificar trámites del DNI. - Crédito Composición Infobae/Andina

Asimsimo,desde Yape, Nicolás del Águila, su Gerente Comercial de Soluciones de Pago y Alianzas Estratégicas resaltó que “estamos muy contentos con esta alianza que facilitará a millones de peruanos el pago de sus trámites con Reniec, ofreciéndoles canales accesibles y cotidianos. Nuestra funcionalidad de ‘Pago de Servicios’ en Yape es utilizada por más de 7 millones de peruanos en promedio cada mes y queremos seguir simplificando su día a día, ofreciéndoles la facilidad de realizar diversos pagos. A la fecha, ya se pueden realizar pagos de servicios de más de 1.000 empresas”. 

Cómo usar la plataforma

Para pagar un trámite del Reniec a través de Yape y Agentes BCP primero deberá seguir estos pasos.

  1. Entra a la web de la nueva plataforma en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Ahí debes completar los datos personales y el tipo de trámite que deseas pagar. Se generará un ticket con un código único de catorce dígitos
  2. Ingresa a tu Yape y da clic en “Yapear Servicios”
  3. Luego, ingresa a “Trámites y Tributos” busca la opción “Reniec”
  4. Coloca el código de pago generado en la web de Reniec, da clic en yapear y ¡listo!
Yape ha señalado que se
Yape ha señalado que se han producido tres modificaciones concretas para usuarios en Perú. (Andina)

Asimsimo, desde Agentes BCP, también debes generar el código único de catorce dígitos a través de la web https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ y brindar el código, así como el nombre del trámite a realizar en el Agente BCP. Este generará el voucher de pago con el que Reniec podrá acreditar que se hizo efectivo el depósito.

El BCP confía en que esta alianza permitirá que los usuarios del Reniec tengan más opciones para pagar sus servicios y realizar la activación de su trámite en el mismo día, en cuestión de minutos,tanto de manera presencial como virtual. Para otros trámites de Reniec o si deseas pagar con otros bancos y/o medios de pago, puedes hacerlo a través de www.pagalo.pe o de manera presencial en el Banco de la Nación.

