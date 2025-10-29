Perú

Taxista se cuelga de la puerta de su auto para evitar robo y delincuentes lo hacen chocar contra contenedor de basura

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelan la posible participación de un supuesto repartidor que sería cómplice de los delincuentes

Marlon Carrasco Freitas

Marlon Carrasco Freitas

Taxista sufre grave accidente al colgarse de su vehículo durante asalto en Ate. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: RPP)

Un taxista resultó gravemente herido luego de intentar frustrar el robo de su vehículo en el distrito de Ate, al este de Lima. El hecho ocurrió la tarde del lunes 27 de octubre en la avenida Separadora Industrial, en la urbanización Mayorazgo, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con las imágenes, el conductor se encontraba dentro de una bodega cuando observó que dos sujetos desconocidos habían ingresado a su automóvil. Al notar la presencia del propietario, los delincuentes encendieron el motor y aceleraron para huir. En un intento desesperado por detenerlos, el taxista corrió hacia su vehículo y se colgó de una de las puertas mientras este avanzaba a gran velocidad.

Intentó frustrar el robo de su taxi en Ate y terminó gravemente herido. (Crédito: RPP)

Impacto y caída

Durante el trayecto, el dueño del vehículo fue impactado violentamente contra un contenedor de basura, lo que provocó que cayera con fuerza al pavimento. En el video de seguridad se aprecia cómo el hombre queda tendido en el suelo mientras los delincuentes continúan su fuga sin detenerse a auxiliarlo.

Según informó RPP, las imágenes también revelan la presencia de un motociclista con una caja roja, aparentemente de servicio de delivery, que se encontraba estacionado cerca del lugar del robo. Su comportamiento levantó sospechas, ya que parecía bloquear la vista del conductor y abandonó el lugar rápidamente al momento en que este salió a enfrentar a los delincuentes.

Los investigadores no descartan que este sujeto haya actuado como cómplice o encubridor, simulando ser repartidor para no levantar sospechas entre los transeúntes. La Policía Nacional del Perú (PNP) analiza el video para determinar si su participación fue directa en la planificación o ejecución del asalto.

Taxista impacta contra contenedor de basura por evitar el robo de su vehículo. (Foto: Captura video: RPP)

Robo en estado de emergencia

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate ha iniciado las diligencias para identificar a los responsables del robo y establecer las circunstancias exactas del ataque. Los agentes vienen revisando cámaras de seguridad de la zona para rastrear la ruta de fuga de los delincuentes.

El caso ocurre en un contexto crítico, pues el Gobierno mantiene vigente un estado de emergencia en Lima Metropolitana con el objetivo de reducir los altos índices delictivos. Sin embargo, hechos como este evidencian que la inseguridad ciudadana sigue afectando gravemente a los trabajadores del transporte, quienes a diario se exponen a robos, agresiones y extorsiones.

Gigi Mitre comparó la actual inseguridad con los años del terrorismo y advirtió que el Perú vive una etapa de miedo colectivo que está marcando a toda una nueva generación. (IDL)

Homicidios no paran

Entre el 10 y 24 de octubre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) registró 75 homicidios en el Perú, lo que equivale a un asesinato cada menos de cuatro horas. Las cifras reflejan la persistencia de la inseguridad ciudadana en diversas regiones del país, con una mayor concentración de casos en Lima, La Libertad y el Callao. Según el ingeniero Juan Carbajal, responsable del análisis de los datos, los números podrían variar por posibles subregistros y demoras en la actualización oficial.

En la capital, los distritos de Ate, Comas, Bellavista y San Martín de Porres registraron los niveles más altos de violencia letal durante el periodo analizado. Las autoridades locales informaron que estos homicidios obedecen tanto a conflictos personales como a robos y ajustes de cuentas, lo que evidencia la expansión de distintos tipos de criminalidad en zonas urbanas de alta densidad poblacional.

Distritos como Ate, Comas y Bellavista concentran los mayores índices de homicidios en la capital durante las dos semanas de octubre, según SINADEF. | X: Juan Carbajal

Canales de emergencia PNP

La PNP dispone de varios canales de emergencia para atender denuncias, reportar delitos y solicitar auxilio inmediato en todo el territorio nacional. El número 105 es la línea telefónica central de emergencias, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a través de la cual los ciudadanos pueden comunicar robos, agresiones, accidentes, desapariciones u otras situaciones de riesgo. Además, la PNP cuenta con el WhatsApp 964 605 570, que permite enviar mensajes, fotografías o videos para facilitar la ubicación y respuesta rápida ante incidentes.

De igual modo, la institución mantiene operativos otros medios de contacto, como el portal web de denuncias virtuales y la aplicación “PNP Digital”, que ofrece acceso directo a servicios como consultas de requisitorias, denuncias por pérdida de documentos y alertas de personas desaparecidas. Estos canales buscan agilizar la comunicación entre la ciudadanía y la Policía, especialmente en contextos de emergencia o inseguridad. La PNP recuerda que el uso responsable de estos servicios contribuye a mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país.

