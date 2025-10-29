Perú

Resultados de la Kábala de este 28 de octubre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El premio mayor de Kábala
El premio mayor de Kábala se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada martes, La Tinka difundió los resultados del último sorteo de la Kábala.Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 28 de octubre de 2025.

Resultados: 17 18 22 24 27 35.

Chao Chamba: 06, 07, 29, 31, 35 y 38.

Cuándo se juega la Kábala

Kábala realiza tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los números ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué documentos necesito para reclamar un premio en la Kábala

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reclamar un premio en la lotería Kábala en Perú necesitas

Presentar el boleto ganador original en buen estado y con los datos legibles, ya que es el único documento válido para solicitar el pago de premios.

Identificación oficial vigente (DNI) para acreditar tu identidad al cobrar el premio.

En cuanto a los lugares y montos para el cobro

Premios hasta S/150 pueden cobrarse en los Puntos de Venta Autorizados presentando el boleto y DNI, siempre que el punto tenga el efectivo disponible.

Premios mayores a S/150 deben reclamarse en la oficina principal de INTRALOT en Lima (Av. Del Parque Norte N° 1180, Urb. Corpac, San Borja) de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m.

En provincias, los premios mayores se cobran en distribuidores autorizados previa verificación.

Para premios mayores a S/5,000, el pago se hace en un plazo máximo de 30 días tras presentar y validar el boleto, en presencia de notario público, con la entrega formal del premio.

Adicionalmente

El boleto debe estar sin alteraciones, ilegible o dañado; de lo contrario no es válido para cobro.

En caso de jugadas en línea, puedes imprimir tu ticket virtual y presentarlo igualmente.

Los premios están sujetos a una retención fiscal del 10%.

Estas condiciones están reguladas y detalladas en el reglamento oficial de la Kábala por INTRALOT.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que entrar a la página de internet, donde se podrá elegir la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede elegir cualquier número, si no se sabe cuáles escoger existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

KábalaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Karla Tarazona sin resentimientos con Gisela Valcárcel: “Si se da, trabajaría con ella sin problema”

La artista cómica asegura que no tendría problema en compartir canal con la presentadora, pese a que en el pasado la “Señito” no quiso trabajar con ella

Karla Tarazona sin resentimientos con

Matilde León celebra su aniversario con Stefano Salvini a distancia: “Vengo a presumir a mi novio”

La pareja celebró un mes más de amor con emotivas publicaciones, fotos y videos, provocando una ola de comentarios positivos y buenos deseos entre sus seguidores

Matilde León celebra su aniversario

Resultados del Gana Diario del 28 de octubre de 2025

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diario a las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario del

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El ‘Toro’, de 24 años, se une a los ‘leones’ después de haber formado parte de los procesos de menores de la selección peruana llegando, incluso, a ser considerado para las pasadas Clasificatorias Mundialistas con Juan Reynoso como entrenador

Emilio Saba renuncia a la

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”

El ‘Maestrito’ ha caído de pie en Islamabad. No solo cuenta con el respaldo del combinado nacional, también con los habitantes de un país que lo considera como una bendición para el deporte

El enfoque de trabajo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La PNP no cuenta con

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Fracaso del Gorex: el fiscal Chávez Cotrina revela los errores del grupo creado por Juan José Santiváñez contra la extorsión

“José Jerí se dedica a grabar tiktoks y adoptar perritos mientras nos matan”: el fuerte reclamo de los transportistas al presidente

Martín Vizcarra cerca de librarse de juicio por coimas en caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua: Corte Suprema define este miércoles nulidad

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona sin resentimientos con

Karla Tarazona sin resentimientos con Gisela Valcárcel: “Si se da, trabajaría con ella sin problema”

Matilde León celebra su aniversario con Stefano Salvini a distancia: “Vengo a presumir a mi novio”

Ximena Díaz asume con emotivo mensaje el personaje de Natalia Salas en ‘Eres mi bien’: “Prometo que cuidaré mucho a tu Mechita”

Natalia Salas se despide de ‘Eres mi bien’ entre lágrimas tras revelar su recaída de cáncer: “Gracias, Mechita”

Jackson Mora deja atrás su matrimonio con Tilsa Lozano y disfruta de nueva compañía en Punta Hermosa

DEPORTES

Emilio Saba renuncia a la

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Universitario planifica la temporada 2026: renovaciones, refuerzos, posibles salidas y regresos

El delantero estrella de Independiente del Valle que interesa a Universitario, pero sería costoso para el club: “Le gusta a Álvaro Barco”

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”