Perú

Pronóstico del clima en Piura para antes de salir de casa este 29 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Piura este 29 de octubre.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se prevé que en Piura habrá un 25% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 18°. La nubosidad será del 100% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde existen más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

La “dictadura parlamentaria” de José Jerí: análisis internacional advierte que el Perú está al borde del colapso democrático

World Politics Review compara la crisis peruana con las protestas en Marruecos y Nepal, alertando que las reformas impulsadas por el Congreso han debilitado a la justicia, favorecido la corrupción y agravado el descontento social

La “dictadura parlamentaria” de José

Previsión meteorológica del clima en Lima para este 29 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Previsión meteorológica del clima en

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Iquitos este 29 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: temperatura y

Conoce el clima de este día en Cuzco

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Conoce el clima de este

Perú: las predicciones del tiempo en Huancayo este 29 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: las predicciones del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La PNP no cuenta con

La PNP no cuenta con software para obtener información de celulares incautados a bandas de extorsionadores, revela fiscal

Fracaso del Gorex: el fiscal Chávez Cotrina revela los errores del grupo creado por Juan José Santiváñez contra la extorsión

“José Jerí se dedica a grabar tiktoks y adoptar perritos mientras nos matan”: el fuerte reclamo de los transportistas al presidente

Martín Vizcarra cerca de librarse de juicio por coimas en caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua: Corte Suprema define este miércoles nulidad

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani fue intervenida en

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

Pamela López a Christian Cueva por pagarle a Nadeska Widausky: “Ahí está el dinero, a ella y a quinientas más”

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

Lucinda Vásquez: así informaron medios internacionales sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para pedicure

Karla Tarazona sin resentimientos con Gisela Valcárcel: “Si se da, trabajaría con ella sin problema”

DEPORTES

Emilio Saba renuncia a la

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Universitario planifica la temporada 2026: renovaciones, refuerzos, posibles salidas y regresos

El delantero estrella de Independiente del Valle que interesa a Universitario, pero sería costoso para el club: “Le gusta a Álvaro Barco”

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”