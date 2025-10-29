Perú

Perú expulsará a integrante del Tren de Aragua acusada en Chile por el secuestro de un exalcalde

La joven venezolana, de 22 años, fue capturada en Lince tras semanas de seguimiento de la PNP y será entregada a las autoridades chilenas; también tenía antecedentes por drogas y armas

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
La PNP capturó en Lince a Daibeliz Joselín Puerta Puerta, venezolana de 22 años, vinculada al Tren de Aragua y buscada en Chile por su participación en el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya. Será expulsada a ese país | Latina

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una integrante de la organización criminal transnacional Tren de Aragua que se encontraba refugiada en Lima y era buscada por la justicia chilena. La joven venezolana, de 22 años, contaba con una orden de captura internacional por su presunta implicación en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido en junio de 2025. Tras su liberación en Chile, Montoya presentaba signos de tortura, lo que generó alarma entre las autoridades y motivó la coordinación entre la PNP y la Interpol.

Daibeliz Joselin Puerta Puerta se había instalado en Lima meses atrás y se integró a una célula del Tren de Aragua que operaba en zonas concurridas del distrito de Lince. Desde allí ejercía control sobre el cobro de cupos a trabajadoras sexuales extranjeras y captaba jóvenes para redes de trata vinculadas a la organización criminal. Su identificación se logró gracias a labores de inteligencia y seguimiento tecnológico, permitiendo su captura sin incidentes en inmediaciones del centro comercial Risso.

Operativo en Lince

El operativo policial se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad por tratarse de un objetivo de alta peligrosidad. Agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) de Lima realizaron la detención después de semanas de monitoreo y seguimiento. La coordinación con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Interpol fue decisiva para confirmar la ubicación exacta de la joven antes de intervenir.

El Grupo Especial contra el
El Grupo Especial contra el Crimen Organizado realizó un seguimiento de inteligencia que permitió ubicar a la sospechosa.

Durante la captura, Puerta Puerta intentó destruir su teléfono móvil, donde la policía presume existían registros que podrían incriminarla en otros delitos. El operativo se desarrolló sin incidentes, pero con control estricto, considerando que la joven formaba parte de una célula activa del Tren de Aragua que opera en Lima.

Extradición y medidas en Perú

Tras su detención, Puerta Puerta fue trasladada a un centro médico legista y luego a la División de Extranjería. Este martes se oficializó su expulsión hacia Chile, a través del paso fronterizo de Tacna, donde será entregada a las autoridades chilenas para enfrentar los cargos por el secuestro de Montoya.

Además, la joven recibió impedimento de ingreso al Perú por 15 años, medida que busca evitar reincidencia en actividades delictivas dentro del país. La captura demuestra que la organización Tren de Aragua continúa operando en territorio peruano, usando nuevas caras para mantener sus operaciones sin levantar sospechas, mientras las autoridades refuerzan los controles sobre actividades vinculadas a estas bandas criminales.

Antecedentes en Chile

Antes de llegar a Perú, Puerta Puerta cumplió una condena en Chile por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, según registros de la Interpol. Tras recuperar su libertad, retomó contacto con integrantes del Tren de Aragua y participó en nuevas actividades criminales vinculadas a la organización.

Su implicación en el secuestro del exalcalde Montoya la convirtió nuevamente en objetivo de las autoridades chilenas. La víctima fue retenida por dos días, durante los cuales los secuestradores exigieron dinero a cambio de su liberación. Montoya fue hallado con signos de tortura, lo que desencadenó un seguimiento constante de la policía chilena y coordinación con la PNP para ubicar a la sospechosa.

Actividades criminales en Lima

Policía Nacional captura en Lince a integrante del Tren de Aragua que se hacía pasar por reclutadora de trabajo | BDP

En Perú, la joven ejercía control sobre el cobro de cupos a trabajadoras sexuales extranjeras en zonas como Lince, La Victoria y San Martín de Porres. Según el general PNP Óscar Lozada, ella exigía pagos semanales bajo amenazas para permitir que las mujeres trabajaran en la vía pública, integrando a la vez a jóvenes en redes de explotación sexual vinculadas a la organización.

Puerta Puerta operaba bajo la fachada de reclutamiento laboral, lo que le permitía acercarse a las víctimas sin levantar sospechas. La policía confirmó que estas prácticas se realizaban de manera sistemática y que la joven formaba parte de un grupo que mantenía control territorial sobre las actividades ilícitas en estas áreas.

Temas Relacionados

Tren de AraguaLinceChileextorsiónPNPperu-noticias

Más Noticias

¿Cuál es la edad mínima de consentimiento sexual en el Perú?

Es necesario aclarar varios puntos importantes sobre la potestad de los menores de edad para consentir una relación sexual

¿Cuál es la edad mínima

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

En los años 90, un par de psicólogos estadounidenses crearon un cuestionario que tenía como objetivo que las dos personas que respondieran a las preguntas contenidas en él se enamoraran

Estas son las 36 preguntas

Mejor que caminar: este es el ejercicio que hace que tus músculos trabajen de forma más eficiente

No solo activa más grupos musculares que caminar, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, fortalece las articulaciones y contribuye a un gasto calórico mayor

Mejor que caminar: este es

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Tanto Regatas como Alianza Lima contarán con sus mejores piezas tras completar su participación en la Noche Blanquiazul. Esta jornada promete encuentros de altísimo nivel. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 2

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ronald Atencio, abogado de Guillermo

Ronald Atencio, abogado de Guillermo Bermejo, se lanza como precandidato presidencial tras condena a congresista

El grave hecho por el que Raúl Noblecilla fue expulsado del juicio de Pedro Castillo y suspendido como abogado

Se frustra homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

Tomás Gálvez deja sin vehículos a Delia Espinoza a pesar de informe favorable y medida cautelar

Claudia Sheinbaum defiende “cosas que no tienen base” al pedir liberación de Pedro Castillo, afirma canciller de Perú

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava habla por primera

Yiddá Eslava habla por primera vez del mensaje en Instagram que le cambió la vida: así se enteró de la infidelidad de Julián Zucchi

Tula Rodríguez acompañó a Maju Mantilla en velorio de su madre: “Yo sé lo que es perderla”

Ethel Pozo rechaza presencia de Gustavo Salcedo en funeral de madre de Maju Mantilla: “Yo no lo hubiera dejado entrar”

Tony Succar y Lauren Christine celebran la compra de su nueva casa en Estados Unidos junto a su hija

Doña Marthita llega a Argentina para unirse a las grabaciones de “Los Tinelli” junto a Milett y Marcelo

DEPORTES

Programación de la fecha 2

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Racing vs Flamengo HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Fecha confirmada del Perú vs Bolivia: detalles del último amistoso del 2025