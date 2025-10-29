Estudiante de ingeniería desaparece en playa de San Miguel luego de acudir junto a sus amigos

Joven universitario desaparece en playa de San Miguel| Exitosa Noticias

Un universitario de 33 años sigue desaparecido tras ingresar al mar en el balneario Malecón Bertolotto de San Miguel durante la madrugada del domingo. La familia del joven, identificado como Gustavo Velasquez Ravelo, estudiante de ingeniería, solicita mayor apoyo de las autoridades en las labores de búsqueda, tras más de tres días sin noticias de su paradero.

Según información recogida por Exitosa Noticias, Velasquez salió de su vivienda cerca de las seis de la tarde del domingo 26 de octubre hacia un centro comercial y, posteriormente, se reunió con un grupo de amigos.

Más tarde, el grupo se trasladó al balneario, lugar donde, ya en la madrugada, varios de ellos ingresaron al mar. En ese momento, se perdió el rastro del universitario y reportaron su desaparición.

Pide apoyo para rescatar su cuerpo

La madre de Gustavo Velázquez expresó a Exitosa Noticias su preocupación y pidió que el personal de la Marina de Guerra intensifique los esfuerzos de rastreo, ya que hasta el momento lo único hallado corresponde a una camisa y un polo pertenecientes a su hijo.

“Quisiera que se intensifique esta búsqueda, porque ya son tres días que mi hijo está desaparecido. Pido, por favor, si hay personas de buena voluntad que puedan ayudar a buscar a mi hijo, porque no sé nada de él”, afirmó la madre.

Asimismo, relató que fueron los propios acompañantes del joven quienes denunciaron el hecho ante la comisaría local. Uno de ellos declaró que una ola fue la causa de la desaparición en el mar. La madre del universitario confirmó que su hijo no sabía nadar y nunca había mostrado interés en ingresar al mar, por temor y respeto al riesgo que representa.

“El propósito de mi hijo no es meterse al mar, porque él no sabe nadar. Nunca le ha gustado el mar porque siempre le ha tenido respeto”, sostuvo la madre.

El grupo habría ingerido alcohol antes del suceso, aunque los conocidos aseguraron que no fue de manera excesiva. La familia y allegados acuden diariamente al balneario para participar en las brigadas de búsqueda, mientras insisten en la necesidad de recursos y apoyo adicional por parte de las autoridades.

Hasta este miércoles, solo se había registrado la participación de dos rescatistas oficiales en las labores de búsqueda.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) constituye el primer recurso para denunciar una desaparición. Ante la ausencia de una persona, los familiares pueden acudir de inmediato a la comisaría más cercana para registrar la denuncia y activar el protocolo de búsqueda. Es fundamental proporcionar datos detallados sobre la vestimenta, características físicas y últimos movimientos de la persona desaparecida para agilizar las investigaciones.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) participa en labores de rescate acuático, especialmente cuando la desaparición ocurre en zonas costeras o balnearios. Ante una emergencia, se puede comunicar a la central telefónica 116 y solicitar la intervención de brigadas especializadas en búsquedas marítimas.

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), dependiente de la Marina de Guerra del Perú, interviene en casos de personas extraviadas en el mar.