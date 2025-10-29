Perú

Detectan bacterias coliformes en desayunos y almuerzos que se ofrecen en San Isidro de forma ambulatoria

Un operativo municipal decomisó alimentos preparados y vendidos en la vía pública tras confirmarse la presencia de gérmenes dañinos, lo que llevó a reforzar controles y advertir sobre los riesgos de consumir productos sin garantías sanitarias

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Detectan bacterias coliformes en desayunos y almuerzos que se ofrecen en San Isidro de forma ambulatoria - TV Perú Noticias

La Municipalidad de San Isidro ejecutó un operativo que reveló la presencia de bacterias coliformes en productos de desayuno y almuerzo vendidos en la vía pública, creando una alerta sanitaria por el potencial peligro que representan estos alimentos para los consumidores.

Operativo de fiscalización e incautación de alimentos

Durante la intervención encabezada por los fiscalizadores de la Municipalidad de San Isidro, se decomisaron diversos productos ofrecidos de forma ambulatoria. El objetivo de la medida está en controlar y erradicar la venta informal de alimentos en espacios públicos, ante la creciente preocupación por problemas de inocuidad y salubridad.

Las muestras obtenidas fueron sometidas a análisis en el laboratorio de microbiología del municipio. Breysson Muñoz, analista del área, precisó que “hemos encontrado aerobios mesófilos y también coliformes fecales en las muestras que fueron analizadas en el laboratorio”. La constatación de estos microorganismos refuerza las advertencias de especialistas sobre los riesgos asociados al consumo de alimentos manipulados sin garantía sanitaria.

San Isidro
San Isidro

Riesgos asociados al consumo de alimentos contaminados

El hallazgo de bacterias coliformes en la comida callejera implica un riesgo significativo, de acuerdo con expertos en salud pública. El analista Breysson Muñoz explicó que “estas bacterias pueden ser muy patógenas para el consumidor, ya que le pueden ocasionar una enfermedad transmitida por los alimentos y, en algunas ocasiones, cuadros de diarrea y fiebre”. La exposición a estos microorganismos eleva las probabilidades de deshidratación y, en casos graves, la hospitalización de las personas afectadas.

Diversas instituciones, como el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, advierten sobre la importancia de consumir alimentos de origen seguro, manipulados higiénicamente y preparados en condiciones controladas para disminuir riesgos de contaminación. Entre las recomendaciones figuran evitar productos expuestos sin protección en la vía pública, verificar la limpieza de los utensilios y envases, y preferir establecimientos formales que cumplan vigilancia sanitaria.

San Isidro
San Isidro

Acciones para fortalecer la fiscalización en San Isidro

La gerencia municipal, a cargo de Fred Wong, informó que la comuna ha dispuesto la intensificación de las intervenciones e inspecciones sanitarias con el apoyo de otras instituciones. “Estamos realizando las acciones pertinentes para poder mitigar este problema con las instituciones correspondientes, a fin de que también la población tome conciencia de que estos productos son insalubres y puede perjudicar, en el trayecto del desarrollo de la vida, problemas serios”, sostuvo el funcionario.

El municipio afirmó que mantendrá la vigilancia activa y reforzará la fiscalización de la venta ambulatoria para reducir los riesgos a la salud pública. Se busca generar también un cambio de conducta en los consumidores, llamando a la responsabilidad al momento de elegir alimentos y promoviendo la información sobre buenas prácticas de higiene y manipulación.

Recomendaciones para un consumo seguro de alimentos

Las autoridades sanitarias insisten en que la población debe priorizar el consumo de alimentos preparados y servidos bajo condiciones de higiene certificadas. Entre las pautas aconsejadas se incluyen el lavado frecuente de manos, la adecuada conservación de los insumos y el rechazo a productos que muestren alteraciones en color, olor o textura. Además, recalcan la necesidad de identificar y denunciar puntos de venta informales que pongan en riesgo la salud colectiva.

Se prevé que la Municipalidad de San Isidro incremente los operativos en fechas próximas para mantener los estándares de inocuidad alimentaria y proteger a quienes residen y trabajan en el distrito.

Temas Relacionados

San Isidrodesayunoperu-noticias

Más Noticias

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

El humorista propuso que declarar como objetivo militar a los delincuentes extranjeros que no abandonen el país en 24 horas

“Al carajo los derechos humanos”,

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

El guardameta nacional no ha alcanzado un acuerdo con los ‘leones’ para renovar su contrato y ha recibido propuestas de equipos de la Major League Soccer

Pedro Gallese podría dejar Orlando

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

El mediocampista de Al-Wasl de Emiratos Árabes no participará de los partidos amistosos ante Rusia y Chile en Europa durante el mes de noviembre

Renato Tapia volverá a quedar

Última procesión del Señor de los Milagros para este 01 de noviembre: ¿A qué hora sale la sagrada imagen?

El Cristo de Pachacamilla recorrerá por última vez este año las calles de Lima y será guardado hasta 2026

Última procesión del Señor de

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Juicio contra exmandatario por cohecho sigue en pie y todo apunta a que enfrentará un segundo juzgamiento por los mismos hechos, pero por colusión

Martín Vizcarra sufre revés: Corte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra sufre revés: Corte

Martín Vizcarra sufre revés: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por caso Lomas de Ilo

Caso Qali Warma: revocan prisión preventiva a seis investigados y enfrentarán investigación bajo comparecencia

“Al carajo los derechos humanos”, asegura Carlos Álvarez, cómico y precandidato presidencial

Elecciones 2026: presidente del JNE anunció que los partidos políticos firmarán el pacto ético

Ernesto Bustamante cuenta cómo Fuerza Popular decidió la vacancia de Dina Boluarte y admite que no fue por incapacidad moral

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva negó infidelidad con

Christian Cueva negó infidelidad con Nadeska Widausky y Pamela López muestra chats: “Te juro por mis hijos que no la conozco”

Lucinda Vásquez: así informaron medios internacionales sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para pedicure

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Magaly Solier reaparece tras hospitalización: fue homenajeada en la universidad de Huanta

Suheyn Cipriani fue intervenida en San Borja por no portar documentos durante el estado de emergencia

DEPORTES

Renato Tapia volverá a quedar

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Pedro Gallese podría dejar Orlando City por diferencias salariales: ¿Inter Miami de Lionel Messi está interesado en el arquero peruano?

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV semifinal vuelta por la Liga Femenina 2025

Se filtró polémica medida que tomó FPV contra los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Jorge Fossati felicita a Alex Valera por su cambio temperamental y lo ejemplifica con el cruce con Hernán Barcos: “Estuvo y actuó notable”