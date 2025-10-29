Detectan bacterias coliformes en desayunos y almuerzos que se ofrecen en San Isidro de forma ambulatoria - TV Perú Noticias

La Municipalidad de San Isidro ejecutó un operativo que reveló la presencia de bacterias coliformes en productos de desayuno y almuerzo vendidos en la vía pública, creando una alerta sanitaria por el potencial peligro que representan estos alimentos para los consumidores.

Operativo de fiscalización e incautación de alimentos

Durante la intervención encabezada por los fiscalizadores de la Municipalidad de San Isidro, se decomisaron diversos productos ofrecidos de forma ambulatoria. El objetivo de la medida está en controlar y erradicar la venta informal de alimentos en espacios públicos, ante la creciente preocupación por problemas de inocuidad y salubridad.

Las muestras obtenidas fueron sometidas a análisis en el laboratorio de microbiología del municipio. Breysson Muñoz, analista del área, precisó que “hemos encontrado aerobios mesófilos y también coliformes fecales en las muestras que fueron analizadas en el laboratorio”. La constatación de estos microorganismos refuerza las advertencias de especialistas sobre los riesgos asociados al consumo de alimentos manipulados sin garantía sanitaria.

Riesgos asociados al consumo de alimentos contaminados

El hallazgo de bacterias coliformes en la comida callejera implica un riesgo significativo, de acuerdo con expertos en salud pública. El analista Breysson Muñoz explicó que “estas bacterias pueden ser muy patógenas para el consumidor, ya que le pueden ocasionar una enfermedad transmitida por los alimentos y, en algunas ocasiones, cuadros de diarrea y fiebre”. La exposición a estos microorganismos eleva las probabilidades de deshidratación y, en casos graves, la hospitalización de las personas afectadas.

Diversas instituciones, como el Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, advierten sobre la importancia de consumir alimentos de origen seguro, manipulados higiénicamente y preparados en condiciones controladas para disminuir riesgos de contaminación. Entre las recomendaciones figuran evitar productos expuestos sin protección en la vía pública, verificar la limpieza de los utensilios y envases, y preferir establecimientos formales que cumplan vigilancia sanitaria.

Acciones para fortalecer la fiscalización en San Isidro

La gerencia municipal, a cargo de Fred Wong, informó que la comuna ha dispuesto la intensificación de las intervenciones e inspecciones sanitarias con el apoyo de otras instituciones. “Estamos realizando las acciones pertinentes para poder mitigar este problema con las instituciones correspondientes, a fin de que también la población tome conciencia de que estos productos son insalubres y puede perjudicar, en el trayecto del desarrollo de la vida, problemas serios”, sostuvo el funcionario.

El municipio afirmó que mantendrá la vigilancia activa y reforzará la fiscalización de la venta ambulatoria para reducir los riesgos a la salud pública. Se busca generar también un cambio de conducta en los consumidores, llamando a la responsabilidad al momento de elegir alimentos y promoviendo la información sobre buenas prácticas de higiene y manipulación.

Recomendaciones para un consumo seguro de alimentos

Las autoridades sanitarias insisten en que la población debe priorizar el consumo de alimentos preparados y servidos bajo condiciones de higiene certificadas. Entre las pautas aconsejadas se incluyen el lavado frecuente de manos, la adecuada conservación de los insumos y el rechazo a productos que muestren alteraciones en color, olor o textura. Además, recalcan la necesidad de identificar y denunciar puntos de venta informales que pongan en riesgo la salud colectiva.

Se prevé que la Municipalidad de San Isidro incremente los operativos en fechas próximas para mantener los estándares de inocuidad alimentaria y proteger a quienes residen y trabajan en el distrito.