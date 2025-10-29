Perú

Desarticulan red criminal responsable del asesinato de transportista en Callao: cinco detenidos, incluido un menor de edad

La Policía intervino varias viviendas en el primer puerto y halló teléfonos usados para enviar mensajes extorsivos a choferes. Entre los capturados figura una mujer con antecedentes por tráfico de drogas

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Cinco detenidos, entre ellos un menor de 14 años, por su presunta participación en el crimen. | BDP

La noche del lunes, el transportista José Jhonny Esqueche Ningles fue atacado a balazos mientras conducía su combi en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. Testigos relataron que varios disparos impactaron contra el vehículo frente a peatones, dejando al conductor gravemente herido. Fue trasladado a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento.

El crimen ocurrió en un contexto de creciente inseguridad para los transportistas en la zona, quienes denuncian cobros ilegales y amenazas de grupos delictivos que operan en rutas entre Ventanilla y el primer puerto. El ataque provocó la reacción inmediata de conductores que bloquearon la avenida en protesta por la falta de seguridad.

Captura de los presuntos implicados

Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de Esqueche. Entre los intervenidos se encuentra un menor de 14 años y un joven de 20, quienes habrían coordinado parte de las acciones delictivas desde sus domicilios. Las detenciones se realizaron en distintos sectores del Callao, incluyendo Carrión, Sarita Colonia y Bolognesi, con la colaboración de la Policía, la Marina y los Serenos.

Equipo de la Policía y
Equipo de la Policía y Serenos interviene en las viviendas de los implicados, incautando teléfonos vinculados a extorsiones.

Durante los operativos, las autoridades pudieron identificar teléfonos usados para enviar mensajes de extorsión a transportistas los días previos al asesinato. El menor de edad y el joven estarían directamente vinculados a estos equipos, que sirvieron para coordinar amenazas y ataques contra choferes en la zona.

Lo que dice la investigación

La investigación reveló que Jacqueline Rojas, considerada un miembro central de la red, facilitó algunos de los equipos telefónicos utilizados en los ataques y amenazas. Rojas cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y actualmente se encuentra no localizada. En su vivienda se encontraron objetos y elementos asociados a prácticas rituales, entre ellos imágenes vinculadas a la llamada Santa Muerte.

La Policía aseguró que Rojas tendría un papel clave en la logística de la organización, lo que permitió a los investigadores rastrear las llamadas y mensajes extorsivos vinculados a la muerte del transportista. Su paradero sigue siendo materia de búsqueda intensiva por parte de las autoridades.

El chofer que luchaba por su día y noche

Asesinan a chofer de combi en el Callao en pleno estado de emergencia. Panamericana TV

El conductor de la empresa de transporte público Liventur, José Jhonny Esqueche Ningles de 47 años, laboraba durante las mañanas como mecánico en talleres del Callao y en las noches se desempeñaba al volante de una combi que cubría la ruta Ventanilla–Lima. Según testimonios de sus compañeros, la unidad pagaba diariamente un cupo de S/5 a S/10 para evitar represalias de bandas que controlan las rutas.

Familiares del chofer relataron que Esqueche había denunciado amenazas y había recibido mensajes extorsivos, sin que hasta el momento se hubieran implementado medidas de seguridad efectivas en las avenidas del primer puerto. Tras su asesinato, los transportistas anunciaron un “apagado de motores” para el martes 4 de noviembre, con el propósito de visibilizar la crisis de violencia que afrontan en territorio chalaco.

El caso de José Esqueche se suma a una serie de ataques contra choferes en el Callao que han denunciado cobros ilegales y coacción por parte de bandas organizadas. Las investigaciones apuntan a que la red criminal operaba con distintos niveles de participación, involucrando tanto a adultos como a menores de edad, para coordinar delitos de extorsión y violencia.

