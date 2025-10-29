Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 29 de octubre

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en la capital de Perú

Por Rodrigo Gutiérrez González

Diversos factores cambian el precio de las gasolinas. (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza continuamente, por lo que es importante saber los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este miércoles 29 de octubre, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Es importante mencionar que los precios dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas en Lima

El gasohol regular en Lima alcanzó un precio máximo de 17,5 soles el galón, mientras que su precio mínimo llegó a los 12,29 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 18,3 soles el galón en su valor más caro y llegó a los 12,89 soles el galón en su costo más bajo en la ciudad.

En tanto, el diésel registró en la capital un valor máximo de 19,3 soles el galón, así como un costo mínimo de 13,99 soles el galón.

¿Qué es Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

