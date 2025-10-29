Perú

Adulta mayor sufre fuerte caída en un ascensor de Barranco: mujer fue operada de emergencia

La paciente, de 77 años, fue sometida a una cirugía donde se le implantó una prótesis más larga que la anterior, medida necesaria para estabilizar la lesión

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Adulta mayor cae de ascensor en Barranco| ATV

Una caída en el ascensor de un condominio en Barranco dejó a Cecilia Laines, una adulta mayor de setenta y siete años, con fractura grave en la pierna derecha. Según informó ATV Noticias, la mujer cayó abruptamente desde más de un metro de altura tras una falla en el elevador para personas con discapacidad en el edificio ubicado en la calle Carlos Arrieta.

El incidente se produjo alrededor de la una de la tarde, cuando regresaba a su vivienda portando una bolsa y apoyándose en un bastón. Pese a sus dos prótesis en las rodillas, la adulta mayor mantenía su independencia antes de este accidente.

El ascensor, instalado para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, se encontraba en funcionamiento cuando la puerta se abrió y la mujer ingresó.

Instantes después, el mecanismo cedió y provocó que la adulta mayor impactara contra el piso de espaldas, lo que le ocasionó una lesión en el fémur derecho.

Vecinos acudieron de inmediato en auxilio y notificaron a los bomberos, quienes trasladaron a la víctima al hospital Edgardo Rebagliati. Allí, el personal médico realizó una operación de emergencia debido a la complejidad de la fractura y la preexistencia de prótesis en ambas rodillas.

Estado de salud reservado

La paciente, de setenta y siete años, fue sometida a una cirugía donde se le implantó una prótesis más larga que la anterior, medida necesaria para estabilizar la lesión. La hija de la víctima explicó que la operación tuvo un nivel invasivo elevado para una persona de la edad de su madre, quien llevaba una vida activa y totalmente independiente antes del accidente.

“Ella está internada desde el 12 de octubre. Yo digo que se cayó, pero no es así. El ascensor de discapacitados del edificio que habitualmente ella usaba, porque tenía ya dos prótesis de rodilla. [...] producto de la caída, sufrió una fractura y una astilla del fémur en la parte inferior de la pierna”, señaló la hija de la víctima.

Se estima que requerirá al menos cuatro meses de silla de ruedas y rehabilitación intensiva para intentar recuperar su movilidad.

La recuperación médica será prolongada y demandará cuidados constantes, lo que modifica por completo su rutina e independencia. La familia, al tiempo que sigue acompañando el proceso hospitalario, cuestiona el estado y el mantenimiento del ascensor, e insiste en la necesidad de clarificar las razones técnicas que llevaron al colapso del mecanismo.

“Si se dio el mantenimiento, ¿por qué colapsó?”, cuestionó la hija y ha señalado que mantiene su preocupación por el estado de salud de su madre en los próximos días.

Edificios deben tener inspecciones periódicas

  • Programar inspecciones periódicas bajo supervisión de técnicos certificados para verificar el funcionamiento completo del sistema, incluyendo componentes electrónicos, cables, frenos y puertas.
  • Colocar señalización visible y barreras físicas al inicio, durante y al finalizar labores de mantenimiento, con el objetivo de impedir el acceso a personas ajenas y reducir el riesgo de accidentes.
  • Registrar todas las intervenciones y reparaciones en un historial técnico al alcance de la administración. Esta documentación debe estar disponible para consultas de autoridades y usuarios en caso de algún incidente.

