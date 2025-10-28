Menor denunció robo ante la PNP, pero es detenido por tenencia de explosivos y un cuchillo

Menor denunció robo ante la PNP, pero lo detienen por tener explosivos y cuchillo. (Foto: Áncash al día)

Un menor de diecisiete años fue detenido en la Comisaría PNP Chimbote después de denunciar el robo de su teléfono móvil. La intervención, que ocurrió en la avenida Industrial, en el pueblo joven Bolívar Alto de Chimbote, se generó, pues el joven se encontraba en posesión de un arma blanca y fue vinculado a un presunto atentado con explosivos.

Momentos antes, el adolescente, identificado con las iniciales B. G. M. S., llegó a la comisaría de Chimbote para pedir apoyo a la Policía, pues afirmaba haber sido víctima del hurto de su celular. Luego de recoger su denuncia, agentes de la Policía Nacional, acompañaron al joven a un inmueble de la zona que él mismo señaló como el lugar donde podía encontrarse su dispositivo.

Sin embargo, como reportó el medio local Áncash al día, la propietaria del inmueble explicó a los agentes que el menor había llegado golpeando la puerta y vociferando amenazas contra las personas en su interior, exigiendo la devolución de su equipo. Además, la mujer declaró que vio al joven arrojar un objeto al segundo piso, el cual entregó después a los policías para su inspección.

La revisión policial determinó que el objeto era un artefacto explosivo, lo que llevó a la detención inmediata del adolescente. Durante el registro personal, la Policía encontró entre sus pertenencias un cuchillo y otro artefacto explosivo, según el medio local.

El menor fue trasladado a la Comisaría PNP Chimbote, donde se notificó de inmediato al representante del Ministerio Público para definir las medidas legales correspondientes, dada la gravedad de los hechos detectados.

Extorsionadores atacan con dinamita al hermano del gobernador regional de Tumbes

La violencia y el miedo volvieron a sacudir la región Tumbes. Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre, delincuentes colocaron una dinamita en la puerta de la vivienda del hermano del gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, en un acto de extorsión que ha generado alarma entre los vecinos y preocupación en la familia de la autoridad. Los hampones exigen el pago de S/10.000 a cambio de no atentar contra sus vidas, según la denuncia presentada ante las autoridades locales.

(Video: Exitosa)

El propio gobernador confirmó que no es la primera vez que su entorno familiar es víctima de este tipo de amenazas. Recordó que el año pasado un grupo de sujetos ya había detonado un explosivo en la misma propiedad, la cual además funciona como una pequeña ferretería familiar. Esta vez, la situación volvió a repetirse con mayor intensidad, poniendo en evidencia el clima de inseguridad que atraviesa la zona fronteriza con Ecuador.

En declaraciones a medios locales, Segismundo Cruces precisó que su hermano recibió mensajes extorsivos a través del celular, donde los delincuentes le exigían la entrega de dinero bajo el argumento de que sería “el dueño de todas las obras en Zarumilla”. “A mi hermano le están pidiendo 10.000 soles porque dicen que él es el dueño de todas las obras que hacemos en Zarumilla y no es así. La ferretería tiene seis metros por diez y es un negocio familiar”, manifestó el gobernador, quien pidió la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP).