Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix Perú

1. El Monstruo de Florencia (Il Mostro)

Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con el Monstruo de Florencia.

2. One Punch Man

La historia tiene lugar en una de las metrópolis ficticias de la Tierra, la Ciudad Z en Japón. El mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen y causan muchos desastres. Saitama, el protagonista, es un poderoso superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe. Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar.

3. Nadie quiere esto (Nobody Wants This)

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

4. Reclutas (Boots)

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas tanto literales como metafóricas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

5. El Genio y los Deseos (다 이루어질지니)

Genio es un espíritu que sale de una lámpara, está lleno de exceso emocional y va y viene entre diferentes emociones. Ga Young es alguien que carece de emociones, ella llama al Genio fuera de su lámpara y se le conceden 3 deseos.

6. Ranma12 (らんま12)

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

7. Nadie nos vio partir

Una madre sufre el estigma y la pérdida de sus hijos cuando su marido se los lleva al extranjero, un hecho que cambiará su vida para siempre.

8. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

9. Familia Typhoon (태풍상사)

En la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa maltrecha de su padre y pasa de bala perdida a jefe novato mientras aprende a ser adulto.

10. La vida soñada del Sr. Kim (서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기)

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.