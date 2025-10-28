Perú

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este miércoles, 29 de octubre el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía; cielo nublado parcial al atardecer con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 23ºC , mientras que la mínima de 16ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

La ciudad de la “eterna primavera”

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

El impacto de El Niño en Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, como El Niño y La Niña, influyen de manera directa en el clima de Trujillo por su ubicación en la costa norte del Perú. Durante El Niño, el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico altera los patrones habituales y provoca lluvias intensas en esta región, donde las precipitaciones suelen ser escasas. Esta alteración genera situaciones inusuales como inundaciones y desbordes de ríos, impactando tanto en la ciudad como en áreas rurales.

Durante los episodios severos de El Niño, registrados en 1983, 1998 y 2017, Trujillo enfrentó lluvias fuera de lo común que ocasionaron efectos negativos sobre infraestructura, viviendas y actividades económicas. El aumento del caudal en los ríos Moche y otros generó daños materiales y afectó zonas emblemáticas como Chan Chan, cuyo material de construcción es vulnerable a la humedad. Estas circunstancias pusieron a prueba la resiliencia de la ciudad y la capacidad de respuesta frente a emergencias.

En contraste, La Niña produce condiciones opuestas al enfriar las aguas del Pacífico. En Trujillo, esto se traduce en refuerzo del clima seco, menor probabilidad de lluvias y un descenso leve de las temperaturas. Si bien La Niña puede limitar la disponibilidad de agua y reducir la productividad agrícola, no ocasiona los problemas graves que suele provocar El Niño, por lo que la ciudad mantiene su rutina en términos generales.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cuál es el impacto del resultado de las elecciones parlamentarias argentinas en Perú? Esto dijo el excanciller Javier González Olaechea

El extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que el resultado en el país vecino da luces del comportamiento de los movimientos antisistema en América Latina y anticipó su influencia en el voto peruano

¿Cuál es el impacto del

Fiscal se inhibe de investigar muerte de ‘Trvko’ como violación de DD. HH. y deriva caso por “presunto homicidio simple”

El despacho de derechos humanos sugirió transferir el caso por la muerte del cantante a una fiscalía común. El suboficial implicado permanece bajo medidas restrictivas mientras sigue la investigación

Fiscal se inhibe de investigar

Orgullo nacional: Perú impulsa investigación científica para preservar más de 3.000 especies de orquídeas

Con miles de especies registradas, el país latinoamericano figura entre los cinco con mayor diversidad de orquídeas del mundo, impulsando programas de investigación y conservación comunitaria

Orgullo nacional: Perú impulsa investigación

Poder Judicial y Ministerio Público rechazan proyecto fujimorista para el regreso de los jueces sin rostro

Durante la mesa de trabajo sobre la participación de las FF.AA. en la seguridad ciudadana, los representantes de ambas instituciones recordaron que esta medida ya se usó en el pasado y fue un fracaso

Poder Judicial y Ministerio Público

Andrés Mendoza elogió a Alex Valera, pero cree que todavía no está a su nivel: “Primero que vaya a jugar a Europa”

El ‘Cóndor’ no dudó en halagar al ‘Cholo’ tras el tricampeonato de Universitario, aunque le dejó un consejo en relación a su futuro profesional

Andrés Mendoza elogió a Alex
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuál es el impacto del

¿Cuál es el impacto del resultado de las elecciones parlamentarias argentinas en Perú? Esto dijo el excanciller Javier González Olaechea

Poder Judicial y Ministerio Público rechazan proyecto fujimorista para el regreso de los jueces sin rostro

Exministro Sandoval recuerda fallas en el tren de López Aliaga tras accidente en El Agustino: “No era un tema de capricho”

Pedro Castillo anuncia plancha presidencial para las Elecciones 2026 con Roberto Sánchez a la cabeza, ¿quiénes postularán a las vicepresidencias?

“Nuestros hijos se van al Perú”: presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, comenta la educación de su país

ENTRETENIMIENTO

Asmir Young y Jota Gallardo

Asmir Young y Jota Gallardo emiten comunicados por separado tras incidente en Miraflores

Leslie Shaw lanza adelanto de videoclip con indirectas a Micheille Soifer en medio de su rivalidad musical

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe aclaran rumores y se despiden de ‘Good Time’ conmoviendo a sus fans con emotivo mensaje

Falleció Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla a los 75 años

Magaly Medina sorprendida por las declaraciones de Nadeska Widausky: “Lo que más le impresiona es el dinero”

DEPORTES

Andrés Mendoza elogió a Alex

Andrés Mendoza elogió a Alex Valera, pero cree que todavía no está a su nivel: “Primero que vaya a jugar a Europa”

Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

Edison Flores lanzó fuerte indirecta a Raúl Ruidíaz tras tricampeonato de Universitario: “Si me buscan, yo acepto, no rechazo”

Las cinco claves de la histórica coronación de Universitario de Deportes como tricampeón de la Liga 1

Fabio Gruber se enfoca en seguir creciendo pese a la capitanía confirmada en FC Nürnberg: “Todavía necesito más experiencia”