Perú

Dueño de camioneta donde asesinaron a policía en Carabayllo niega conocerlo y da detalles

Rubén Álvarez Peña y Luis Bocanegra se presentaron ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de España, pero ante los medios de comunicación; uno de ellos, tuvo diversas versiones

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Duelo de camioneta donde asesinaron a policía en Carabayllo se contradice en declaraciones| Latina Noticias

La investigación por el homicidio del alférez Jhordy Stainer Escobedo Mori, en Carabayllo continúa recabando más pistas para identificar a los sicarios. Esta vez, el propietario del vehículo en el que se encontraba el policía al momento del ataque acudió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de España para que rinda su testimonio.

Rubén Álvarez Peña fue abordado por los medios de comunicación e indicó que “no conoce” al suboficial y descartó cualquier implicancia. Él fue junto a un familiar.

A la salida se presentó otra persona, identificada como Luis Bocanegra, para indicar que él es el dueño del vehículo, a pesar de que el nombre que figura en Sunarp es el de Álvarez Peña. En este sentido, aclaró que adquirió la camioneta al nombre de su primo.

Dueño de camioneta donde asesinaron
Dueño de camioneta donde asesinaron a policía en Carabayllo da detalles| Latina Noticias

“Nada, yo no lo conozco [a Escobedo Mori]. Un amigo sí lo conoce. A su familia se lo han dado al hermano”, afirmó Bocanegra.

Después manifestó que sí conoce a la familia y no quiso referirse sobre la situación, debido a que ya había declarado en la Dirincri. Además, agregó que su amigo habría sido quien entregó la unidad.

“Yo le di el carro a mi amigo, y mi amigo es amigo de él, amigo de la familia”, mencionó.

Las explicaciones de Álvarez Peña incluyeron versiones poco claras sobre la relación con la víctima, así como sobre la cadena de posesión del vehículo. Asimismo, señalaron que no recibieron amenazas previas.

PNP no descarta vínculo de la novia en crimen de alférez asesinado en Carabayllo | Latina TV

El último adiós del policía

El joven oficial fue despedido entre muestras de dolor por parte de su familia y la comunidad de Chachapoyas, mientras el pedido de justicia se mantiene. Familiares, colegas y amigos del alférez se congregaron en su localidad de Leimebamba para el funeral, que evidenció la necesidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En paralelo, el peritaje balístico preliminar determinó que los proyectiles extraídos al oficial corresponderían a un revólver y no se descarta la posibilidad de que hayan intervenido diferentes armas de fuego.

La Policía Nacional continúa las diligencias para aclarar las circunstancias y la motivación detrás del crimen, mientras que el entorno de Jordi Escobedo Mori persiste en su demanda de resultados y justicia.

Crimen en Carabayllo: Policía es asesinado frente a su novia en pleno de estado de emergencia

Pareja está embarazada

La pareja de Jhordy Escobedo Mori habló públicamente sobre el crimen y reveló que se enteró de su embarazo pocos días antes del ataque. La joven, de 27 años, manifestó que la noche del asesinato planeaban informar a sus familias sobre la gestación.

Tras convertirse en testigo clave de la investigación, la pareja de Escobedo Mori solicitó garantías para su seguridad. Denunció la falta de apoyo institucional por parte de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de la Mujer, y expresó que sus datos personales han quedado expuestos, aumentando su sensación de vulnerabilidad.

Durante la entrevista, reiteró el pedido de justicia y resguardo, mientras colabora con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para esclarecer el caso. La joven indicó que ella bajó del auto y corrió, a los segundos escuchó los disparos y al volver, vio a su pareja herido de bala.

Temas Relacionados

CarabaylloPolicía Nacional del Perúperu-noticiasPNP

Más Noticias

Entradas para la celebración del tricampeonato de Universitario: precios y dónde comprar boletos para el partido ante Deportivo Garcilaso

Hoy, martes 28 de octubre, continúa la venta de tickets para socios. Conoce todos los detalles para asistir al estadio Monumental el próximo viernes 7 de noviembre

Entradas para la celebración del

Tres cócteles peruanos entre los mejores del mundo: el Pisco Sour ocupa el tercer lugar, solo detrás del Coquito y el Mojito

El reconocimiento de TasteAtlas reafirma el lugar del Perú como potencia gastronómica y coctelera: el Pisco Sour, el Chilcano y el Chicha Sour celebran la unión entre tradición, ingenio y sabor local

Tres cócteles peruanos entre los

Mejor vamos caminando: tráfico vehicular en Lima alcanza nuevo récord en hora punta y se convierte en el más alto de Latinoamérica

Durante las horas de mayor tráfico, la velocidad vehicular en Lima supera en lentitud a ciudades como Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile, alerta la AAP

Mejor vamos caminando: tráfico vehicular

“La idea es traer brasileras, pero que no estén fuera de su carrera”: La indirecta de Cenaida Uribe a clubes de Liga Peruana de Vóley

La gerenta de Alianza Lima dejó inesperado comentario tras el final de la Noche Blanquiazul, donde venció a Fluminense y River Plate

“La idea es traer brasileras,

Gana Diario resultados 27 de octubre 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada lunes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4382

Gana Diario resultados 27 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Santiváñez y hoy candidato

Exministro Santiváñez y hoy candidato de APP llena de elogios a Acuña: “es un gran líder” y “va a ganar”

Guillermo Bermejo cumplirá condena de 15 años de prisión por afiliación terrorista en el penal de Ancón I

José Jerí descarta que se evalúe un toque de queda en Lima y Callao, pero ministros afirman que se está considerando

Tren Lima-Chosica será una realidad si se mantiene “disposición” del MTC, afirma alcalde de Lima, Renzo Reggiardo

Un sentenciado por terrorismo, una parlamentaria que le corten las uñas y ‘mocha sueldos’: los cuadros electos por Perú Libre en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

Jazmín Pinedo presume la impresionante casa que construyó en Uruguay junto a su novio Pedro Araujo

Ale Seijas anuncia su salida de Son del Duke por problemas internos: “Priorizar mi bienestar”

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

Magaly Medina sobre testimonio de Tamara Medina: “Ojalá vaya a terapia para sanar su pasado”

DEPORTES

“La idea es traer brasileras,

“La idea es traer brasileras, pero que no estén fuera de su carrera”: La indirecta de Cenaida Uribe a clubes de Liga Peruana de Vóley

Entradas de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley: precio y venta para los partidos de la nueva jornada del torneo

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tras la primera fecha de la primera fase del torneo

Entradas para la celebración del tricampeonato de Universitario: precios y dónde comprar boletos para el partido ante Deportivo Garcilaso