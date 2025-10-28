Perú

Clima en Arequipa: Senamhi da su más reciente pronóstico para hoy 28 de octubre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió el pronóstico de clima para la región Arequipa correspondiente a hoy martes

Clima en Arequipa.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió el pronóstico del clima en Arequipa para este martes 28 de octubre, diferenciando las condiciones en cada localidad.

En Aplao, se espera cielo despejado durante toda la jornada, con un incremento progresivo de temperatura diurna, alcanzando una máxima de 29℃ y una mínima de 13℃.

En la ciudad de Arequipa, el reporte de Senamhi indica cielo despejado durante el día, con temperaturas máximas de 26℃ y mínimas de 10℃. En localidades costeras como Atico, el organismo prevé cielo con nubes dispersas durante el día, con máximas de 23℃ y mínimas de 15℃, mientras que en Camaná se anuncia cielo nublado parcial cambiando a nubes dispersas, con temperaturas entre 23℃ y 16℃.

En Cabanaconde, el pronóstico señala cielo con nubes dispersas, con valores térmicos entre 22℃ y 9℃. Cada uno de estos escenarios corresponde a la información oficial proporcionada por Senamhi para el martes en la región Arequipa.

¿Posibilidad de lluvia?

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este martes en Arequipa, Perú.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este martes, se prevé que en Arequipa habrá un 3% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23 centígrados y una mínima de 7°. La nubosidad será del 0% y por la noche habrá una probabilidad del 1% de lluvias.

La predicción del clima en
Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene
Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

