Perú

Previsión del clima en Arequipa para antes de salir de casa este 27 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Arequipa este lunes:

En Arequipa se espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 10 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 14% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 44 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 14.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se sientes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se distingue por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaArequipaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: conoce el

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Iquitos: temperatura y

Clima en Huancayo: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Huancayo: cuál será

Piura: la predicción del tiempo para este 27 de octubre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Piura: la predicción del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez forzó a

Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores parlamentarios a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

El caso Guillermo Bermejo activa la posible aplicación inédita del artículo 15-A: lo que se sabe de la figura que reestructuraría el Parlamento

José Jerí obtiene 45,5% de aprobación, pero el 47% rechaza el gabinete que dirige Ernesto Álvarez

Rafael López Aliaga insulta a políticos que acuden a marchas de la Generación Z: “El caviar es el terruco maricón”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad:

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

“Stray Kids” encabezan el ranking de los artistas que dominan el top 10 de K-pop en iTunes en Perú

Top 10 Netflix Perú: “El elixir de la inmortalidad” se roba el ranking de las películas favoritas del momento

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Conductores de Viña del Mar 2026 rechazan rivalidad entre países y destacan a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Francisco Hervás anticipa un torneo exigente para Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No habrá equipo fácil”

Franco Velazco agradeció al Señor de los Milagros por el tricampeonato de Universitario con singular frase: “Tiene su preferido”

Alianza Lima vs River Plate 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en amistoso vóley por la ‘Noche Blanquiazul’ 2025