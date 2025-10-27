Perú

Precio del dólar con alza: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 28 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Edwin Montesinos Nolasco

Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Precio del dólar hoy martes 28 de octubre en Perú. El tipo de cambio cerró ayer con alza ligera en S/3,3860, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Mientras, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el precio del tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,370
  • Venta: S/3,395

Este año se espera una etapa de volatilidad en el corto plazo. Sobre todo con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para el 2026. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio en 2025 y 2026.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,376
  • Venta: S/3,387

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

BCRP hoy: Operaciones cambiarias

  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,3850
  • 01:21 pm: Se colocaron S/ 1 600 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,02 por ciento.
  • 01:07 pm: Se colocaron S/ 500 millones de Depósitos del Tesoro Público a 2 mes a una tasa promedio de 4,60 por ciento.
  • 12:57 pm: Se colocaron S/ 600 millones de Repo de Valores a 3 meses a una tasa promedio de 4,68 por ciento.
  • 12:30 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos Overnight S/ 1 600 millones, (b) Depósitos del Tesoro Público a 2 mes S/ 500 millones y (c) Repo de Valores a 3 meses S/ 600 millones.
  • 12:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 3 500 millones.
  • 09:53 am: Se colocaron S/ 200 millones de Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses, a una tasa promedio de 3,11 por ciento.
  • 09:17 am: Se convocó a la siguiente subasta: Swap Cambiario Venta (tasa variable) a 6 meses por S/ 200 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 3 800 millones
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 600 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 4 114,3 millones, (c) Depósitos del Tesoro Público S/ 500 millones y (d) Swap Cambiario Venta S/ 400 millones.

Previsiones económicas para 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

