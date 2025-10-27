Perú

Fiscalía de la Nación abre 149 puestos de trabajo para personas con secundaria completa en Lima y 4 regiones del país

Los interesados deberán verificar que cumplen con todos los requisitos y anexos solicitados para cada plaza, así como los formatos de inscripción disponibles en el portal institucional del Ministerio Público

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Es necesario crear una cuenta
Es necesario crear una cuenta en la plataforma de la Fiscalía para postular - crédito Andina

El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación ha lanzado una nueva convocatoria laboral 2025 con 149 vacantes bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde secundaria hasta profesionales titulados universitarios. Las plazas están distribuidas en regiones como Amazonas, Huancavelica, Junín, Lima y Tumbes, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.464 y S/ 9.264.

Según la publicación oficial del 24 de octubre de 2025, esta convocatoria incluye puestos administrativos, técnicos, legales, médicos y sociales. Cada proceso tiene un plazo de postulación distinto, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente las fechas y bases específicas antes de enviar la solicitud.

Los interesados deberán verificar que cumplen con todos los requisitos y anexos solicitados para cada plaza, así como los formatos de inscripción disponibles en el portal institucional del Ministerio Público.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio Público en esta convocatoria CAS 2025?

Estos son los puestos de
Estos son los puestos de trabajo que ofrece la Fiscalía de la Nación. (Agencia Andina)

La oferta laboral incluye cargos en áreas jurídicas, administrativas, periciales y médicas. A continuación, se presenta un resumen ordenado por tipo de puesto y nivel de estudios:

<b>1. Para profesionales titulados universitarios</b>

  • Médico – 1 plaza en Amazonas, sueldo S/ 9.264, cierra el 28 de octubre de 2025.
  • Perito Contable – 2 plazas en Junín, sueldo S/ 8.150, cierra el 31 de octubre de 2025.
  • Perito Ingeniero Civil – 3 plazas en Junín, sueldo S/ 8.150, cierra el 31 de octubre de 2025.
  • Trabajador Social / Asistente Social – 1 plaza en Tumbes, sueldo S/ 3.764, cierra el 29 de octubre de 2025.
  • Asistente Social – 1 plaza en Amazonas, sueldo S/ 6.201, cierra el 30 de octubre de 2025.
  • Abogado – 1 plaza en Junín, sueldo S/ 4.264, cierra el 31 de octubre de 2025.

<b>2. Para bachilleres universitarios</b>

  • Asistente en Función Fiscal (AFF) – más de 25 plazas en Junín, Huancavelica y Amazonas.
    • Requieren bachiller en Derecho.
    • Sueldos entre S/ 3.064 y S/ 3.964.
    • Fechas de cierre: del 30 al 31 de octubre de 2025 según sede.

<b>3. Para egresados universitarios</b>

  • Asistente Administrativo (AAD) – más de 40 plazas en Lima, Junín y Amazonas.
    • Carreras solicitadas: Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o de Sistemas.
    • Sueldos entre S/ 1.564 y S/ 4.000, según sede y cargo.
    • Postulaciones hasta el 27, 30 o 31 de octubre de 2025.

<b>4. Para técnicos titulados</b>

  • Operador Administrativo (OA / OAD) – varias plazas en Amazonas y Junín.
    • Carreras: Computación e Informática, Administración o Contabilidad.
    • Sueldos de S/ 1.464 a S/ 3.650.
    • Plazo máximo: 31 de octubre de 2025.
  • Asistente Médico Legal (AML) – 3 vacantes en Amazonas.
    • Requiere estudios técnicos concluidos en Enfermería o Laboratorio.
    • Sueldo: S/ 3.764, cierre 28 de octubre de 2025.

<b>5. Para estudiantes universitarios</b>

  • Asistente Médico Legal (en formación) – 3 vacantes para estudiantes desde 8.º ciclo de Enfermería.
    • Lugar: Amazonas.
    • Remuneración: S/ 3.764, cierre 28 de octubre de 2025.

<b>6. Para personas con secundaria completa</b>

  • Asistente Administrativo (Notificador) – 4 vacantes en Amazonas y Junín.
    • Sueldo: entre S/ 1.564 y S/ 2.264.
    • Fecha límite: 30 o 31 de octubre de 2025, según sede.

En conjunto, esta convocatoria CAS del Ministerio Público 2025 abarca cargos en Derecho, Contabilidad, Ingeniería, Medicina, Psicología, Administración, Trabajo Social, Computación e Informática y Enfermería, entre otros campos profesionales.

¿Cómo postular a la convocatoria del Ministerio Público?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso de postulación es totalmente virtual y gratuito. Los pasos generales son los siguientes:

  1. Revisar las bases del puesto en el portal institucional del Ministerio Público. Cada código CAS tiene su propio archivo con perfil del cargo, requisitos, cronograma y formato de postulación.
  2. Completar los anexos y formularios requeridos (según cada convocatoria). Es indispensable llenar correctamente los datos personales, formación académica y experiencia.
  3. Adjuntar los documentos solicitados en formato PDF: CV documentado, DNI, títulos o certificados, y declaraciones juradas.
  4. Enviar la postulación virtual dentro de las fechas indicadas para cada plaza. No se aceptan inscripciones fuera del plazo.
  5. Esperar los resultados de evaluación curricular y seguir el cronograma de entrevistas o pruebas, si corresponde.

El Ministerio Público recuerda a los postulantes que no todos los concursos cierran el mismo día. Por ello, se recomienda ingresar a la sección “Convocatorias CAS” de su portal oficial y verificar el detalle de cada proceso activo.

Esta convocatoria nacional octubre 2025 representa una oportunidad para integrarse a una de las instituciones más importantes del sistema de justicia. Los interesados pueden acceder directamente a las bases y formularios desde el portal del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, donde se actualiza la lista completa de plazas disponibles.

Temas Relacionados

FiscalíaMinisterio PúblicoConvocatoria laboralTrabajo en PerúEmpleoperu-economia

Más Noticias

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO hoy 26 de octubre: ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

La jornada incluye misas, homenajes y actividades religiosas en puntos clave como Guardia Chalaca, Sáenz Peña, Pacífico y el hospital Daniel Alcides Carrión

Cuarto recorrido del Señor de

La cocaína escondida en microondas: Dirandro frustra envío del Vraem que llegó a Lima y tenía como destino Estados Unidos

El decomiso permitió identificar al presunto cabecilla extranjero conocido como el Dominicano y exponer cómo el Vraem conecta hoy con redes internacionales

La cocaína escondida en microondas:

Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores parlamentarios a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran a trabajadores de la congresista haciéndole la pedicura en su despacho y cocinándole en su casa durante el horario laboral

Congresista Lucinda Vásquez forzó a

¿Cuál es la edad mínima de consentimiento sexual en el Perú?

Es necesario aclarar varios puntos importantes sobre la potestad de los menores de edad para consentir una relación sexual

¿Cuál es la edad mínima

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario aseguró el tricampeonato nacional tras vencer 2-1 a ADT en Tarma en un intenso enfrentamiento. Revisa cómo marcha tu equipo en la clasificación

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Lucinda Vásquez forzó a

Congresista Lucinda Vásquez forzó a sus trabajadores parlamentarios a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

El caso Guillermo Bermejo activa la posible aplicación inédita del artículo 15-A: lo que se sabe de la figura que reestructuraría el Parlamento

Carlos Álvarez supera a Keiko Fujimori y sube al segundo puesto en encuesta, mientras Rafael López Aliaga sigue en primer lugar

José Jerí obtiene 45,5% de aprobación, pero el 47% rechaza el gabinete que dirige Ernesto Álvarez

Rafael López Aliaga insulta a políticos que acuden a marchas de la Generación Z: “El caviar es el terruco maricón”

ENTRETENIMIENTO

Álvaro Paz de la Barra

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

El Valor de la Verdad EN VIVO: Nadeska Widausky se confiesa sin filtros y promete sacudir el sillón rojo con su historia

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público peruano

Conductores de Viña del Mar 2026 rechazan rivalidad entre países y destacan a Milena Warthon: “El talento no tiene pasaporte”

Hugo García aclara polémica por supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos tras la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Francisco Hervás anticipa un torneo exigente para Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No habrá equipo fácil”

Franco Velazco agradeció al Señor de los Milagros por el tricampeonato de Universitario con singular frase: “Tiene su preferido”

Alianza Lima vs River Plate 3-1: resumen del triunfo ‘blanquimorado’ en amistoso vóley por la ‘Noche Blanquiazul’ 2025