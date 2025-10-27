Fiscalía de la Nación abre 149 puestos de trabajo para personas con secundaria completa en Lima y 4 regiones del país

Es necesario crear una cuenta en la plataforma de la Fiscalía para postular - crédito Andina

El Ministerio Público - Fiscalía de la Nación ha lanzado una nueva convocatoria laboral 2025 con 149 vacantes bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dirigida a personas con distintos niveles de formación, desde secundaria hasta profesionales titulados universitarios. Las plazas están distribuidas en regiones como Amazonas, Huancavelica, Junín, Lima y Tumbes, con remuneraciones que oscilan entre S/ 1.464 y S/ 9.264.

Según la publicación oficial del 24 de octubre de 2025, esta convocatoria incluye puestos administrativos, técnicos, legales, médicos y sociales. Cada proceso tiene un plazo de postulación distinto, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente las fechas y bases específicas antes de enviar la solicitud.

Los interesados deberán verificar que cumplen con todos los requisitos y anexos solicitados para cada plaza, así como los formatos de inscripción disponibles en el portal institucional del Ministerio Público.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio Público en esta convocatoria CAS 2025?

Estos son los puestos de trabajo que ofrece la Fiscalía de la Nación. (Agencia Andina)

La oferta laboral incluye cargos en áreas jurídicas, administrativas, periciales y médicas. A continuación, se presenta un resumen ordenado por tipo de puesto y nivel de estudios:

<b>1. Para profesionales titulados universitarios</b>

Médico – 1 plaza en Amazonas, sueldo S/ 9.264, cierra el 28 de octubre de 2025 .

Perito Contable – 2 plazas en Junín, sueldo S/ 8.150, cierra el 31 de octubre de 2025 .

Perito Ingeniero Civil – 3 plazas en Junín, sueldo S/ 8.150, cierra el 31 de octubre de 2025 .

Trabajador Social / Asistente Social – 1 plaza en Tumbes, sueldo S/ 3.764, cierra el 29 de octubre de 2025 .

Asistente Social – 1 plaza en Amazonas, sueldo S/ 6.201, cierra el 30 de octubre de 2025 .

Abogado – 1 plaza en Junín, sueldo S/ 4.264, cierra el 31 de octubre de 2025.

<b>2. Para bachilleres universitarios</b>

Asistente en Función Fiscal (AFF) – más de 25 plazas en Junín, Huancavelica y Amazonas . Requieren bachiller en Derecho. Sueldos entre S/ 3.064 y S/ 3.964 . Fechas de cierre: del 30 al 31 de octubre de 2025 según sede.



<b>3. Para egresados universitarios</b>

Asistente Administrativo (AAD) – más de 40 plazas en Lima, Junín y Amazonas . Carreras solicitadas: Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o de Sistemas. Sueldos entre S/ 1.564 y S/ 4.000 , según sede y cargo. Postulaciones hasta el 27, 30 o 31 de octubre de 2025 .



<b>4. Para técnicos titulados</b>

Operador Administrativo (OA / OAD) – varias plazas en Amazonas y Junín. Carreras: Computación e Informática, Administración o Contabilidad. Sueldos de S/ 1.464 a S/ 3.650 . Plazo máximo: 31 de octubre de 2025 .

Asistente Médico Legal (AML) – 3 vacantes en Amazonas. Requiere estudios técnicos concluidos en Enfermería o Laboratorio. Sueldo: S/ 3.764 , cierre 28 de octubre de 2025 .



<b>5. Para estudiantes universitarios</b>

Asistente Médico Legal (en formación) – 3 vacantes para estudiantes desde 8.º ciclo de Enfermería. Lugar: Amazonas. Remuneración: S/ 3.764 , cierre 28 de octubre de 2025 .



<b>6. Para personas con secundaria completa</b>

Asistente Administrativo (Notificador) – 4 vacantes en Amazonas y Junín . Sueldo: entre S/ 1.564 y S/ 2.264 . Fecha límite: 30 o 31 de octubre de 2025 , según sede.



En conjunto, esta convocatoria CAS del Ministerio Público 2025 abarca cargos en Derecho, Contabilidad, Ingeniería, Medicina, Psicología, Administración, Trabajo Social, Computación e Informática y Enfermería, entre otros campos profesionales.

¿Cómo postular a la convocatoria del Ministerio Público?

Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso de postulación es totalmente virtual y gratuito. Los pasos generales son los siguientes:

Revisar las bases del puesto en el portal institucional del Ministerio Público. Cada código CAS tiene su propio archivo con perfil del cargo, requisitos, cronograma y formato de postulación. Completar los anexos y formularios requeridos (según cada convocatoria). Es indispensable llenar correctamente los datos personales, formación académica y experiencia. Adjuntar los documentos solicitados en formato PDF: CV documentado, DNI, títulos o certificados, y declaraciones juradas. Enviar la postulación virtual dentro de las fechas indicadas para cada plaza. No se aceptan inscripciones fuera del plazo. Esperar los resultados de evaluación curricular y seguir el cronograma de entrevistas o pruebas, si corresponde.

El Ministerio Público recuerda a los postulantes que no todos los concursos cierran el mismo día. Por ello, se recomienda ingresar a la sección “Convocatorias CAS” de su portal oficial y verificar el detalle de cada proceso activo.

Esta convocatoria nacional octubre 2025 representa una oportunidad para integrarse a una de las instituciones más importantes del sistema de justicia. Los interesados pueden acceder directamente a las bases y formularios desde el portal del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, donde se actualiza la lista completa de plazas disponibles.