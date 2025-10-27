Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuándo señores”

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia| Facebook

El cantante de cumbia Edu Lecca sufrió un ataque a balazos contra su bus de transporte mientras se dirigía a una presentación en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad. El atentado tuvo lugar este domingo y dejó impactos de bala visibles en el vehículo, aunque no se registraron heridos.

De acuerdo con lo mostrado por Lecca en un video en sus redes sociales, el bus de color gris y celeste recibió al menos tres disparos en el lado derecho, cerca de la puerta de acceso de los pasajeros. El ataque ocurrió cuando el intérprete se trasladaba junto a su equipo hacia una actuación en la discoteca “Oh Rey”, en el contexto de las celebraciones del “Festival de la Zafra”, evento que convoca a miles de asistentes en la zona.

“Acabamos de recibir un atentado en nuestro bus, en Casa Grande. Gracias a Dios, estamos bien. Hasta cuándo, señores”, expresó Edu Lecca en un mensaje difundido por sus cuentas oficiales. El músico confirmó que ningún miembro de su equipo resultó lesionado a consecuencia del ataque.

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuando señores”

Tras el atentado, la Policía Nacional del Perú puso en marcha un operativo en Casa Grande con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables del tiroteo durante las festividades. El incidente se produjo mientras el distrito recibía a gran cantidad de visitantes por el festival local.

El impacto en la comunidad y los seguidores del artista no tardó en manifestarse. Decenas de comentarios de apoyo inundaron las publicaciones del cantante. “Simplemente, orar para que Dios los proteja, porque las autoridades de nuestro país no harán nada al respecto”, escribió una de sus seguidoras. Otros mensajes, como “Dios te cuide cada momento de su día a día, gracias a Dios todos están bien” y “Perú está cada vez más inseguro, es una pena”, reflejaron la preocupación compartida por la inseguridad en la región.

Lecca ha destacado en el ámbito musical regional y nacional, y su declaración tras el atentado generó reacciones tanto del público como dentro del círculo artístico. La inseguridad y los incidentes armados en zonas de alta afluencia continúan siendo motivo de inquietud para artistas y ciudadanos en La Libertad.

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuando señores”

El mensaje de Edu Lecca tras el ataque, preocupación y pedido de seguridad

El cantante Edu Lecca rompió el silencio tras el ataque a balazos que sufrió el bus donde viajaba junto a su equipo, hecho que ocurrió cuando se dirigían a una presentación en el distrito de Casa Grande, región La Libertad. Por medio de un mensaje en redes sociales, el artista compartió detalles sobre la experiencia y el estado en el que se encuentran él y sus acompañantes luego del atentado.

“Muchas gracias por la preocupación, no puedo responder a todos, solo decirles que estamos bien”, transmitió Lecca en su comunicado. El cantante destacó la gravedad de lo sucedido, al precisar que tanto él como su padre y su baterista estuvieron en peligro real durante el ataque. “Tuvimos mucha suerte, las balas pudieron caerle a mi persona, papá y a mi baterista”, señaló.

Cantante Edu Lecca sufrió ataque de balas en bus en Trujillo y denuncia: “Hasta cuando señores”

De acuerdo al relato de Edu Lecca, la peculiar posición de la puerta del vehículo resultó clave para evitar heridas. “Gracias a Dios la puerta del bus estaba abierta y se hizo doble pared para la bala. Fueron cuatro balazos, pero Dios siempre me protege”, explicó el músico, conocido por su paso por agrupaciones como Hermanos Silva, Caribeños de Guadalupe y Grupo 5.

El episodio ha dejado consecuencias más allá del aspecto material. “No le deseamos a nadie este tipo de cosas, muy aparte por los daños materiales, dejan daños psicológicos porque mis músicos están demasiado asustados”, manifestó el artista, haciendo hincapié en el impacto emocional entre sus compañeros de trabajo.

La violencia a la que se encuentran expuestos los artistas durante giras y presentaciones motivó el pedido de Lecca por garantías laborales mínimas. “Solo esperamos que las cosas cambien y que nosotros los músicos tengamos la certeza de ir a trabajar sin tener miedo”, expresó.