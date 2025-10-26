Perú

Rompiendo las últimas barreras

La innovación nace de la diferencia, y el liderazgo del siglo XXI no se mide por género, sino por visión, empatía y resultados

Por Kathy Román Luna

Guardar
Ramos busca expandir su proyecto
Ramos busca expandir su proyecto a otros países de la región - crédito iStock

En el mundo, las mujeres representan el 41% de la fuerza laboral en la cadena de suministro, pero solo el 31% ocupa cargos de liderazgo. En el Perú, la brecha es aún mayor: entre el 20% y 30% del personal logístico son mujeres, y apenas el 13% llega a posiciones directivas. Las cifras revelan una verdad incómoda: el talento femenino sigue teniendo menos acceso al poder de decisión en industrias históricamente dominadas por hombres.

Dentro de mi experiencia liderando operaciones logísticas y procesos de transformación, he aprendido que el verdadero obstáculo no es la falta de capacidad, sino la persistencia de estructuras que aún asocian liderazgo con masculinidad. Asimismo, entendí que las barreras ya no son físicas: son culturales, estructurales y referenciales. Son esas las tres que hoy debemos romper para transformar verdaderamente nuestras industrias.

La primera barrera es cultural. Mientras en otras áreas la equidad avanza, en las industrias técnicas u operativas aún persiste la idea de que la experiencia o la autoridad se ganan con presencia física más que con resultados. Romper con ese sesgo exige líderes, de ambos géneros, dispuestos a medir el talento con los mismos criterios.

La segunda es la barrera estructural. Las organizaciones suelen invertir en diversidad sin cambiar sus modelos de desarrollo interno. No basta con abrir la puerta a más mujeres; hay que crear entornos donde puedan crecer y liderar sin penalizaciones invisibles. La flexibilidad, la mentoría y el networking no son beneficios, son herramientas de competitividad.

La tercera barrera es referencial. Aún faltan más ejemplos visibles de mujeres al mando en sectores como la logística, la manufactura o el transporte. Ver a una mujer liderar una operación portuaria o una cadena de distribución compleja redefine los límites de lo posible. La representación genera aspiración, y la aspiración impulsa cambio.

Durante la última edición del Encuentro Internacional WINS 2025, nos quedó claro que el futuro del supply chain y de todas las industrias intensivas en talento humano depende de su capacidad para atraer y retener diversidad. La innovación nace de la diferencia, y el liderazgo del siglo XXI no se mide por género, sino por visión, empatía y resultados.

Romper las últimas barreras no significa solo avanzar, sino transformar la forma en que entendemos el liderazgo. Porque cuando las mujeres conducen con conocimiento, propósito y visión, las cadenas, tanto productivas como humanas, se fortalecen, y con ellas también el futuro de nuestras industrias.

Temas Relacionados

Brecha de géneroInnovaciónOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Los ‘cremas’ irán en busca del tricampeonato frente el ‘vendaval celeste’ en su condición de visita: solo necesita el triunfo para celebrar el título nacional. Entérate de las señales disponibles para el decisivo duelo

Dónde ver Universitario vs ADT

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati podrían consagrarse tricampeones nacionales con un triunfo ante el ‘vendaval celeste’ en este duelo válido por la fecha 16. Sigue todas las incidencias

Universitario vs ADT EN VIVO

Clima en Huancayo: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Huancayo: temperatura y

Perú: el pronóstico del tiempo para Arequipa este 26 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: el pronóstico del tiempo

Clima hoy en Perú: temperaturas para Lima este 26 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima hoy en Perú: temperaturas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las visitas de un admirador

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón y Michelle Soifer

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs ADT

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026