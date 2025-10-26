Perú

Pronóstico del clima en Piura este 26 de octubre: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Piura este domingo:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 33 grados, la previsión de lluvia será del 16%, con una nubosidad del 17%, mientras que las ráfagas de viento serán de 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

