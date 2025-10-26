Perú

Incendio cerca al Congreso desata riesgo de colapso y obliga cierre total de Jr. Junín y Andahuaylas en el Centro de Lima

La amenaza estructural tras el siniestro cerca del Palacio Legislativo impide el acceso vehicular y peatonal en dos calles clave, mientras autoridades evacúan a afectados y evalúan posibles causas intencionales del fuego

Manuel Rojas Berríos

Manuel Rojas Berríos

Municipalidad de Lima brinda asistencia
Municipalidad de Lima brinda asistencia a familias afectadas por incendio de gran magnitud cerca del Palacio Legislativo. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Durante la mañana del sábado 25 de octubre, un incendio de gran magnitud afectó un edificio comercial ubicado en la cuadra 6 del Jirón Junín, a escasos metros del Congreso de la República.

El fuego, que comenzó alrededor de las 7:00, movilizó a por lo menos 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), quienes enfrentaron complicaciones en el acceso al agua debido a la carencia de hidrantes en la zona, según información de Agencia Andina.

El incidente generó la evacuación inmediata de comerciantes y transeúntes, muchos de los cuales lograron rescatar mercadería desde almacenes afectados.

Los predios colindantes, compuestos por antiguas casonas de madera y locales comerciales, aumentaron el riesgo de propagación del fuego en el centro histórico de Lima. Como parte de la respuesta de emergencia, el tránsito vehicular y peatonal fue restringido en varias cuadras, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Gestión del Riesgo y Desastres reforzaron la seguridad en el perímetro.

Incendio de código 2 se
Incendio de código 2 se registra en el Cercado de Lima, cerca al Congreso de la República | Foto: Municipalidad de Lima

Cierre total en Jr. Junín y Andahuaylas por amenaza de colapso estructural

Como consecuencia del incendio, las autoridades municipales dispusieron el cierre total del Jirón Junín y Andahuaylas ante el riesgo de colapso de la galería siniestrada.

Según declaró el Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima (MML)Mario Casaretto, “hay una amenaza de colapso de la fachada del predio. La seguridad que ustedes están viendo ahorita es que los bomberos ya no pueden ingresar y solo se va a trabajar desde la parte aérea por el riesgo de colapso que existe”.

La emergencia exigió que las labores de extinción continuaran por la vía aérea al no poder asegurarse el ingreso seguro a zonas inestables.

Tras la evaluación del gobierno, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, indicó que las personas afectadas podrían recibir un bono como medida de asistencia social. De manera temporal, se habilitaron carpas para reubicar a los damnificados, quienes serán empadronados por el municipio al concluir las acciones de los bomberos.

Se reportó además que tres bomberos resultaron heridos al colapsar parte de la infraestructura sobre ellos. Tras recibir atención médica, los tres voluntarios fueron dados de alta y permanecen estables, de acuerdo con el reporte de la municipalidad.

Incendio cerca al Congreso: Bomberos atienden emergencia en Jirón Junín | Video: Exitosa Noticias

Autoridades no descartan intencionalidad

En un pronunciamiento oficial, la Municipalidad de Lima, liderada por Renzo Reggiardo, sostuvo que no descarta la posibilidad de que el incendio haya sido provocado, citando información de inteligencia relacionada con una marcha programada en pleno estado de emergencia.

“No se descarta que el incendio haya sido provocado, de acuerdo con información de inteligencia vinculada a la marcha”, afirmó el comunicado oficial.

El gerente de la MML señaló que la labor conclusiva sobre la causa quedará a cargo de la policía y la unidad de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de las operaciones, las autoridades reiteran la importancia de esperar el informe final de los bomberos y de los equipos especializados antes de determinar el origen definitivo del incendio.

Temas Relacionados

ÏncendioCongresoCentro de LimaMMLperu-noticias

