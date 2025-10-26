Perú

Boletos amarillos y cobros de S/3 diarios: así opera la red que extorsiona a comerciantes frente al mercado Año Nuevo, en Comas

Bajo la fachada de una supuesta seguridad, sujetos recorren la avenida Miguel Grau exigiendo pagos diarios a los vendedores, mientras la ausencia policial alimenta el miedo

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar

En Comas, el cobro de cupos ha tomado una nueva forma que se mezcla entre los puestos, panaderías y locales de celulares ubicados frente al mercado Año Nuevo. Los delincuentes han sustituido las intimidaciones directas por una modalidad más discreta: entregan boletos amarillos con apariencia de tickets de seguridad y exigen a cambio pagos diarios de entre dos y tres soles. La escena ocurre a plena luz del día, en una zona con constante tránsito, pero con escasa presencia policial.

Los comerciantes reconocen a los cobradores apenas los ven acercarse. Uno entra al local, reparte los boletos y exige el dinero. Otro permanece afuera, atento a cualquier movimiento. Si alguien se niega a pagar, la amenaza se vuelve inmediata: un arma visible, una advertencia corta, una promesa de volver. Los vecinos aseguran que este mecanismo se repite cada día, mientras la desconfianza crece entre los vendedores que prefieren guardar silencio por temor a represalias.

Cobros diarios disfrazados de seguridad

Los boletos amarillos son la fachada perfecta para una estructura que se presenta como grupo de seguridad informal. Los delincuentes argumentan que el dinero recaudado garantiza “protección” frente a posibles robos, cuando en realidad son ellos quienes imponen el peligro. En algunos locales, el pago se hace cada mañana; en otros, cada dos días. El monto parece menor, pero la suma total representa una carga que los comerciantes deben asumir solo para mantener abiertos sus negocios.

Un cobrador entrega boletos amarillos
Un cobrador entrega boletos amarillos a los comerciantes frente al mercado Año Nuevo, en Comas, como parte de una red de extorsión. | Latina

Según testigos, los extorsionadores se desplazan por la avenida Miguel Grau sin interrupciones ni patrullajes visibles. Cuando la prensa llega al lugar, los efectivos policiales aparecen de inmediato, pero solo por unos minutos. Los vecinos han registrado videos donde se observa el recorrido de los cobradores, siempre con la misma rutina: ingreso rápido, entrega del boleto y salida vigilada. En cada visita, dejan claro que volverán al día siguiente por el nuevo pago.

El negocio del miedo en plena emergencia

Comas se encuentra bajo estado de emergencia desde hace semanas, una medida dispuesta por el Gobierno para frenar los índices de criminalidad. Sin embargo, la presencia de las fuerzas del orden no ha impedido que el cobro de cupos se extienda por los principales ejes comerciales del distrito. En el mercado Año Nuevo, los vendedores sienten que la situación ha empeorado, pues las amenazas se han vuelto más frecuentes y las denuncias no prosperan.

La desprotección es evidente. Mientras algunos comerciantes optan por entregar el dinero para evitar conflictos, otros han cerrado temporalmente o reducido sus horarios de atención. Las autoridades locales sostienen que patrullan la zona, pero los registros audiovisuales y los testimonios contradicen esa versión. En los videos enviados a los medios se observa cómo los delincuentes actúan sin prisa, como si controlaran cada tramo de la avenida.

Temor y silencio entre los comerciantes

Los boletos amarillos se han
Los boletos amarillos se han convertido en símbolo del temor que domina el comercio frente al mercado Año Nuevo. | Latina

El miedo mantiene a muchos en silencio. Los comerciantes evitan hablar frente a cámaras y piden que sus identidades no se revelen. Temen represalias de los mismos sujetos que los amenazan a diario. Algunos cuentan que los boletos cambian de color con el paso de las semanas, quizás para marcar los locales que han cumplido con el pago o identificar a quienes se resisten.

A pesar de los reclamos, las intervenciones policiales siguen siendo esporádicas y no han detenido a los responsables. Cada día, la rutina se repite: el sonido de las bocinas, el paso de los cobradores y el temor constante de que una negativa termine en violencia. Frente al mercado Año Nuevo, el negocio del miedo se ha instalado con un mecanismo tan simple como efectivo: un boleto amarillo, una amenaza y tres soles que compran un día más de tranquilidad aparente.

Temas Relacionados

Comasextorsiónmercado Año Nuevoperu-noticias

Más Noticias

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

La agrupación peruana fue reconocida como Leyenda y Mejor Artista Tropical en los Latin Music Awards – Premio Unidad, un galardón que celebra la diversidad y el talento latino.

Orquesta Candela brilla en Nueva

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

El congresista electo por Perú Libre fue condenado en primera instancia por afiliación con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Ahora deberá esperar a que el INPE decida en qué centro penitenciario cumplirá su sentencia

Guillermo Bermejo fue trasladado al

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

El liderato del campeonato español estará en juego en el esperado enfrentamiento entre ‘blancos’ y ‘azulgranas’, uno de los más relevantes de la temporada. Conoce los horarios del clásico

A qué hora juega Real

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona HOY: canal tv online del clásico de España por LaLiga 2025

Día de gran expectativa en el campeonato español por una nueva edición del clásico, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 10. Jude Bellingham y Ferrán Torres apuntan a ser titulares

Dónde ver Real Madrid vs

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Paulo Autuori enfrenta la necesidad de acumular puntos en las jornadas finales para asegurar su clasificación al ‘playoff’ del certamen local. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Los Chankas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo fue trasladado al

Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I: Congresista fue condenado a 15 años por afiliación terrorista

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Candela brilla en Nueva

Orquesta Candela brilla en Nueva York: gana Premio Unidad en los Latin Music Awards y consolida su legado de 35 años

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona HOY: partidazo en el Bernabéu por clásico de LaLiga 2025/2026

Dónde ver Real Madrid vs Barcelona HOY: canal tv online del clásico de España por LaLiga 2025

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Pedro García analizó la postura de Jean Ferrari ante eventual fichaje de Christian Cueva por Universitario: “En el fútbol peruano todo es posible”