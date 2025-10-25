Padre encuentra a su hija universitaria inconsciente junto a profesor acusado de acoso| Andina

Una joven universitaria fue encontrada inconsciente junto a su profesor, quien tiene denuncias por presunto acoso de diversas alumnas, lo cual generó alarma dentro de la comunidad de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. El padre de la estudiante la encontró en estado de ebriedad en un bar de la ciudad de Ica, acompañada por Elías José Huamán Castro, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales.

El video fue difundido en redes sociales donde se le encara al docente sobre permanencia con una alumna en el lugar. Trata de esconderse, pero le señalan que debe identificarse.

No sería la primera vez

La presencia del profesor en el lugar y las circunstancias en las que se hallaba la joven han generado preocupación e indignación entre estudiantes y docentes. Esto debido a que no sería la primera vez.

Huamán Castro habría citado a estudiantes fuera del campus universitario, supuestamente ofreciendo beneficios académicos a cambio de favores personales.

Varios alumnos aseguran que el comportamiento del docente se extiende a la manipulación de calificaciones y el condicionamiento para obtener apoyo en procesos internos de la universidad.

De acuerdo con información facilitada por la comunidad estudiantil, las denuncias van más allá del último episodio. Algunos estudiantes afirman que el docente utiliza su autoridad para ejercer coacción, recurriendo incluso a situaciones en las que las alumnas terminan bajo efecto del alcohol.

El contexto se agrava en el marco de las elecciones estudiantiles, pues varias denuncias indican que Huamán Castro utiliza el nombre del Rector de la universidad, Dante Fermín Calderón Huamani, para amedrentar y sumar voluntades entre los alumnos.

El descontento se ha dirigido también hacia la administración. La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales, Rosario Nelly Akiije Muños, enfrenta reclamos por la supuesta falta de intervención frente a las acusaciones. Estudiantes demandan acciones tangibles que garanticen la protección y el respeto dentro del entorno universitario.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de la casa de estudios.

Canales de ayuda

En situaciones de acoso, abuso o manipulación en entornos universitarios, existen distintos canales de ayuda y orientación para víctimas y testigos. Estos recursos ofrecen atención confidencial, asesoría legal y acompañamiento psicológico:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Línea gratuita 100 para orientación sobre violencia de género, acoso y abuso sexual. Disponible las 24 horas.

Defensoría Universitaria: Cada universidad cuenta con una oficina de defensoría donde los estudiantes pueden presentar sus denuncias y recibir orientación. La Defensoría Universitaria actúa como intermediaria ante las autoridades académicas y protege los derechos de los alumnos.

Policía Nacional del Perú (PNP): Para denuncias formales en casos de acoso sexual, contacto a través del número 105 o en la comisaría más cercana.

Ministerio Público – Fiscalía de la Nación: Denuncias de carácter penal pueden presentarse directamente ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar.

Centro de Emergencia Mujer (CEM):Brinda atención integral y gratuita a víctimas de violencia. Puedes ubicarlos en diversas comisarías de tu distrito. La atención debe ser inmediata.