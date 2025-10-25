Incendio frente al Congreso deja inmuebles destruidos: MML anuncia entrega de kits y albergue a damnificados

Incendio frente al Congreso deja cuatro bomberos heridos y severos daños en almacenes del jirón Junín. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Un incendio de gran magnitud se registró en la cuadra 6 del jirón Junín, frente al Congreso de la República, en el Cercado de Lima. El siniestro, catalogado como de código 3, afectó almacenes de productos plásticos, cartones y bisutería, materiales altamente inflamables que aceleraron la propagación del fuego. La emergencia movilizó a más de 50 agentes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y 20 unidades para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a edificios multifamiliares y locales comerciales de la zona.

De acuerdo con información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la rápida acción de los bomberos, junto con el apoyo de diversas gerencias municipales y cisternas de Sedapal, permitió confinar el fuego y evitar una tragedia mayor. Personal de la Policía Nacional del Perú y de serenazgo también ejecutó la evacuación preventiva de vecinos y comerciantes, estableciendo un cerco de seguridad en los alrededores del Congreso.

El incendio se produjo cerca de las 9:00 a.m. y generó gran congestión vehicular en las avenidas aledañas al centro histórico. Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de Lima, lo que generó alarma entre los transeúntes y trabajadores del lugar. Hasta el momento, las autoridades han confirmado solo daños materiales en los locales afectados.

El ministro Wilder Sifuentes acudió al lugar del siniestro para brindar asistencia. | Canal N

Cuatro bomberos heridos

El brigadier mayor Fredy Rivera, del Cuerpo General de Bomberos, informó a RPP Noticias que cuatro miembros de la institución resultaron heridos durante las labores de extinción. Tres de ellos sufrieron lesiones leves debido al colapso de un techo en uno de los inmuebles siniestrados, mientras que un cuarto resultó afectado por la inhalación de humo.

“Colapsó el techo, por suerte les ha caído en las piernas, no causando mayor lesión, solo golpes. Ya han sido chequeados, no tienen fracturas, por suerte”, detalló Rivera. Explicó que el cuarto bombero presentó signos de intoxicación leve por no haber bajado el visor de su casco mientras trabajaba en la zona de mayor temperatura.

Según EsSalud, tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, mientras que el cuarto fue atendido en el Hospital de Emergencias Grau. Todos se encuentran fuera de peligro y en observación médica.

Municipalidad de Lima brinda asistencia a familias afectadas por incendio de gran magnitud cerca del Palacio Legislativo. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Autoridades supervisaron emergencia

Hasta el lugar llegó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, quien supervisó las acciones de respuesta. En declaraciones a RPP, confirmó que el siniestro fue confinado gracias al incremento temporal de la presión del agua. “Totalmente está confinado. La presión de agua también la hemos subido para poder hacer el control”, indicó el titular del sector.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, lideró las coordinaciones municipales y la asistencia a las familias potencialmente afectadas. La comuna capitalina informó que, una vez culminadas las labores de los bomberos, el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres iniciará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para identificar a las personas damnificadas y determinar el tipo de apoyo humanitario que recibirán.

Entre las medidas anunciadas por la Municipalidad de Lima figuran la entrega de kits de ayuda, alimentación, útiles básicos y, de ser necesario, la habilitación de albergues temporales. “Por disposición del alcalde de Lima, una vez culminadas las labores de los bomberos, se brindará asistencia inmediata a las familias afectadas”, señaló el comunicado oficial.

Incendio de código 2 se registra en el Cercado de Lima, cerca al Congreso de la República | Foto: Municipalidad de Lima

Posible causa del siniestro

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, informó a RPP Noticias que en el interior del inmueble se hallaron materiales inflamables, como bisutería y objetos plásticos, lo que habría contribuido a la intensidad del fuego. “Estamos hablando de un solar donde se guardaban cosas muy inflamables. El fuego se inició en la parte posterior y corrió hacia la fachada”, precisó.

La comuna limeña no descartó que el incendio haya sido provocado, según información preliminar de inteligencia vinculada a una marcha convocada en pleno estado de emergencia. No obstante, las causas serán determinadas por las investigaciones del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima indicó que instalarán carpas para reubicar a damnificados. | Canal N

El ministro Wilder Sifuentes señaló que, tras el empadronamiento municipal, su cartera evaluará la posibilidad de otorgar un bono de apoyo del sector Vivienda a las familias damnificadas. “Le corresponde a la Municipalidad de Lima hacer el empadronamiento, y desde el Ministerio podríamos brindar apoyo económico si se confirma la afectación”, expresó.