Perú

Incendio frente al Congreso deja inmuebles destruidos: MML anuncia entrega de kits y albergue a damnificados

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, confirmó que el fuego fue confinado tras el incremento de la presión del agua y no se reportan víctimas entre los vecinos evacuados

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Incendio frente al Congreso deja
Incendio frente al Congreso deja cuatro bomberos heridos y severos daños en almacenes del jirón Junín. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Un incendio de gran magnitud se registró en la cuadra 6 del jirón Junín, frente al Congreso de la República, en el Cercado de Lima. El siniestro, catalogado como de código 3, afectó almacenes de productos plásticos, cartones y bisutería, materiales altamente inflamables que aceleraron la propagación del fuego. La emergencia movilizó a más de 50 agentes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y 20 unidades para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a edificios multifamiliares y locales comerciales de la zona.

De acuerdo con información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la rápida acción de los bomberos, junto con el apoyo de diversas gerencias municipales y cisternas de Sedapal, permitió confinar el fuego y evitar una tragedia mayor. Personal de la Policía Nacional del Perú y de serenazgo también ejecutó la evacuación preventiva de vecinos y comerciantes, estableciendo un cerco de seguridad en los alrededores del Congreso.

El incendio se produjo cerca de las 9:00 a.m. y generó gran congestión vehicular en las avenidas aledañas al centro histórico. Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de Lima, lo que generó alarma entre los transeúntes y trabajadores del lugar. Hasta el momento, las autoridades han confirmado solo daños materiales en los locales afectados.

El ministro Wilder Sifuentes acudió al lugar del siniestro para brindar asistencia. | Canal N

Cuatro bomberos heridos

El brigadier mayor Fredy Rivera, del Cuerpo General de Bomberos, informó a RPP Noticias que cuatro miembros de la institución resultaron heridos durante las labores de extinción. Tres de ellos sufrieron lesiones leves debido al colapso de un techo en uno de los inmuebles siniestrados, mientras que un cuarto resultó afectado por la inhalación de humo.

“Colapsó el techo, por suerte les ha caído en las piernas, no causando mayor lesión, solo golpes. Ya han sido chequeados, no tienen fracturas, por suerte”, detalló Rivera. Explicó que el cuarto bombero presentó signos de intoxicación leve por no haber bajado el visor de su casco mientras trabajaba en la zona de mayor temperatura.

Según EsSalud, tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, mientras que el cuarto fue atendido en el Hospital de Emergencias Grau. Todos se encuentran fuera de peligro y en observación médica.

Municipalidad de Lima brinda asistencia
Municipalidad de Lima brinda asistencia a familias afectadas por incendio de gran magnitud cerca del Palacio Legislativo. (Foto: FB/@Municipalidad de Lima)

Autoridades supervisaron emergencia

Hasta el lugar llegó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, quien supervisó las acciones de respuesta. En declaraciones a RPP, confirmó que el siniestro fue confinado gracias al incremento temporal de la presión del agua. “Totalmente está confinado. La presión de agua también la hemos subido para poder hacer el control”, indicó el titular del sector.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, lideró las coordinaciones municipales y la asistencia a las familias potencialmente afectadas. La comuna capitalina informó que, una vez culminadas las labores de los bomberos, el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres iniciará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para identificar a las personas damnificadas y determinar el tipo de apoyo humanitario que recibirán.

Entre las medidas anunciadas por la Municipalidad de Lima figuran la entrega de kits de ayuda, alimentación, útiles básicos y, de ser necesario, la habilitación de albergues temporales. “Por disposición del alcalde de Lima, una vez culminadas las labores de los bomberos, se brindará asistencia inmediata a las familias afectadas”, señaló el comunicado oficial.

Incendio de código 2 se
Incendio de código 2 se registra en el Cercado de Lima, cerca al Congreso de la República | Foto: Municipalidad de Lima

Posible causa del siniestro

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, Mario Casaretto, informó a RPP Noticias que en el interior del inmueble se hallaron materiales inflamables, como bisutería y objetos plásticos, lo que habría contribuido a la intensidad del fuego. “Estamos hablando de un solar donde se guardaban cosas muy inflamables. El fuego se inició en la parte posterior y corrió hacia la fachada”, precisó.

La comuna limeña no descartó que el incendio haya sido provocado, según información preliminar de inteligencia vinculada a una marcha convocada en pleno estado de emergencia. No obstante, las causas serán determinadas por las investigaciones del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima indicó que instalarán carpas para reubicar a damnificados. | Canal N

El ministro Wilder Sifuentes señaló que, tras el empadronamiento municipal, su cartera evaluará la posibilidad de otorgar un bono de apoyo del sector Vivienda a las familias damnificadas. “Le corresponde a la Municipalidad de Lima hacer el empadronamiento, y desde el Ministerio podríamos brindar apoyo económico si se confirma la afectación”, expresó.

Temas Relacionados

IncendioMunicipalidad de LimaDamnificadosCongresoperu-noticias

Más Noticias

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

El cantante mexicano deslumbró con su voz, carisma y un recorrido por sus más grandes éxitos en Costa 21

Cristian Castro conquistó Lima: show

Luis Ramos ratifica su buen momento: marcó el tanto del triunfo y América de Cali evalúa su renovación

El ariete nacional atraviesa un presente inmejorable en el cuadro caleño, quien está presto a iniciar conversaciones con Cusco FC para hacerse con el mayor porcentaje del pase del jugador

Luis Ramos ratifica su buen

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Tarapoto: el pronóstico del clima

Sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Ica, Ica

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.4 con

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

Conoce el pronóstico del clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bajo la supervisión del presidente

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

Ministro de Justicia niega que José Jerí siga un ‘modelo Bukele’: “todo tiene una razón de ser”

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Alejandra Baigorria dedica

Hermano de Alejandra Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre, Verónica Alcalá, en medio de las declaraciones de Thamara Medina

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

DEPORTES

Luis Ramos ratifica su buen

Luis Ramos ratifica su buen momento: marcó el tanto del triunfo y América de Cali evalúa su renovación

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico